Planica7 – da bo pod Poncami za športnike in gledalce še zanimiveje

Zmagovalec bo dobil 20.000 švicarskih frankov

8. marec 2018 ob 18:46

Planica - MMC RTV SLO

Tradicionalno se bo tudi v letošnji sezoni svetovni pokal v smučarskih skokih končal s poleti v Planici, kjer pa bo letos uvedena nova nagrada, t. i. planica7.

"Finale FIS svetovnega pokala v Planici je bilo desetletja klasični dogodek v smučarskih poletih. V dolini pod Poncami smo bili priča številnim izjemnim športnim zgodbam in premikom mejnikov. A čas gre naprej in zgodovina se še piše, zato moramo gledati v prihodnost z novimi idejami in dogodek razvijati. Zato je Organizacijski komite Planica v sodelovanju z Mednarodno smučarsko zvezo pripravil novo nagrado, imenovano planica7," so ob predstavitvi tekmovanja zapisali organizatorji.

Športnik, ki bo v sedmih uradnih serijah zbral največje število točk, bo prejel 20.000 švicarskih frankov. Po vsaki seriji bo vodilni tudi nagrajen s posebno nagrado v obliki darila. Štejejo točke iz kvalifikacij, obeh serij posamičnih tekem in obeh serij ekipne preizkušnje. Za veljavno tekmovanje morajo biti izpeljane vsaj štiri serije.

"Ker smo spremenili način kvalifikacij, se je zanimanje vseh udeleženih glede te serije tekmovanja dramatično povečalo. Na skoraj vseh tekmah svetovnega pokala je zmagovalec kvalifikacij prejel denarno nagrado, tako da je nagrado planica7 zdaj napovedala tudi Planica," je dejal direktor svetovnega pokala Walter Hofer, predsednik Organizacijskega komiteja Planica Drago Bahun pa je dodal: "Odločili smo se, da naredimo tekmovanje v Planici še zanimivejše, tako za športnike kot za gledalce, tiste v dolini in tiste pred TV-zasloni. Veseli nas, da je Mednarodna smučarska zveza podprla to idejo in da jo lahko udejanjimo že na letošnjem tekmovanju. V prihodnosti bomo nagrado še razvili in jo naredili še privlačnejšo."

T. J.