Pleše med smetano ironmana na Havajih

Preizkušnja bo 14. oktobra

10. avgust 2017 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljši slovenski triatlonec v ironmanu David Pleše si je zagotovil dovolj točk za nastop na oktobrskem svetovnem prvenstvu na Havajih.

34-letni Velenjčan bo med najboljšimi profesionalci 14. oktobra na sloviti plaži Kona nastopil tretjič, doslej je bil najboljši 17., to mesto pa si želi izboljšati.

"Res sem zadovoljen, da mi je ponovno uspel preboj med 40 najboljših ironman triatloncev na svetu. V prvi krog se uvrsti 40 triatloncev, rok je do konca julija, nato pa še 15 triatloncev, in sicer do 19. avgusta. Skupaj nas bo od moških profesionalcev na startu 55. To bo moj tretji nastop na svetovnem prvenstvu ironman Havaji, ki bo sredi oktobra. Priprava bo mirnejša, ker sem že uvrščen. To pomeni, da imam dovolj časa, da si bo moje telo spočilo in bom postopoma lahko dvigoval svojo formo do tekmovanja," je dejal Pleše.

Najboljši Slovenec na ironman razdalji pravi, da si želi podobne pripravljenosti kot lani, ko je končal na 17. mestu. Do SP-ja nima v načrtu nobene tekme, vse bo podredil pripravam na SP-ju in temu, da preseže lanski dosežek. "Moj cilj je vedno biti boljši. Želim si tekme, ki mi bo v celoti uspela, potem bo moja uvrstitev zanesljivo visoka. Imam že kar nekaj izkušenj, ki jih bom izkoristil sebi v korist," pravi Pleše.

Triatlonci morajo na Havajih opraviti 2,4 km plavanja, 185 km kolesarjenja in preteči maraton.

