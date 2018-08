Pleško in Zupančič daleč od finala v Berlinu

Od torka naprej prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju

6. avgust 2018 ob 12:03,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 19:40

Berlin - MMC RTV SLO, STA

S kvalifikacijami v šestih disciplinah se je začelo atletsko evropsko prvenstvo v Berlinu. Nejc Pleško je v kvalifikacijah meta kladiva zasedel predzadnje mesto in z 68,29 m ostal daleč od finala. Neuspešen je bil tudi Blaž Zupančič v suvanju krogle (18,83 m).

Pleško je s 75,54 m v Zagrebu 30. junija letos postavil osebni rekord. Na svojem drugem velikem tekmovanju je ostal daleč od najboljše dvanajsterice, ki bo nastopila v torek ob 18.45. 73,19 metra je bilo tokrat dovolj za finale.

"Počutje je bilo dobro, toda če metalec ne začuti orodja, ne gre. Bi šlo le, če bi bil močan kot Tarzan. Pa nisem. Tako si želim več sreče prihodnjič. Tudi treme ni bilo, ni bilo nobenega adrenalina. Izkušnja več je žal slaba, vendar obenem boljša kot na prejšnji veliki tekmi, ko sploh nisem vedel, za kaj gre, a sem dosegel boljši izid kot danes. Zdaj pa sem mogoče malo preveč iskal dlako v jajcu," je dejal Pleško, ki po zadnjem, tretjem metu, ki je bil tako kot prvi neveljaven, sploh ni pogledal trenerja, ki je ves čas zmajeval z glavo.

25-letnik je varovanec trenerja Vladimirja Keva, ki je vodil večino kariere tudi najboljšega slovenskega atleta vseh časov Primoža Kozmusa. Prav na olimpijskem stadionu v Berlinu je Kozmus avgusta 2009 postal svetovni prvak v metu kladiva.

Fajdek najdaljši v kvalifikacijah

V prvi skupini sta prek kvalifikacijske norme (76 metrov) vrgla le evropski prvak do 23 let Bence Halasz (76,81 m), ki je lani z madžarskim naslovom pri naših vzhodnih sosedih končal dolgoletno vladavino nekdanjega olimpijskega zmagovalca Krisztiana Parsa, in Wojciech Nowicki (76,03 m). Poljak je leta 2015 osvojil bron na svetovnem prvenstvu in to ponovil naslednje leto na evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah, letos pa je na prvem mestu svetovne lestvice sezone nasledil rojaka Pawla Fajdeka.

Trikratni zaporedni svetovni prvak Fajdek je tudi tokrat favorit za zlato. S 77,86 m je postavil prvi izid kvalifikacij, v drugi skupini pa je prek kvalifikacijske norme vrgel le še Belorus Pavel Beriša (76,47 m).

Tudi Zupančič razočaral

Blaž Zupančič je v kvalifikacijah suvanja krogle zasedel 25. mesto (18,83 m). Tekmovanje je potekalo na trgu v središču mesta. "Precej sem razočaran po tekmovanju. Ni mi uspelo sestaviti res dobrega meta. Množica na trgu v središču mesta nas je res spodbujala, vzdušje je bilo izjemno in nepozabno. Žal pa se nisem osredotočil in ostal miren, velika želja po uspehu me je odnesla. V prvi seriji sem imel slabši tehnični met, v drugi mi je krogla ušla in mi pustila manjšo poškodbo na roki. V tretji seriji pa sem se zbral in uspelo mi je doseči kar soliden izid," je dejal Zupančič.

20-letnik je šele 25. julija na metalnem mitingu v Ljubljani z 19,84 m izpolnil normo za EP, januarja letos pa je na mitingu v češkem mestu Jablonec prvič v karieri kroglo sunil prek 19 m. 20 metrov je izmed Slovencev presegel le nekdanji olimpijec in udeleženec svetovnih in evropskih prvenstev Miro Vodovnik, ki je 17. junija 2006 v Solunu dosegel 20,76 m.

Med 4.500 atletinjami in atleti iz 52 držav je tudi deseterica Slovencev. Vodstvo slovenske zveze je pred odhodom napovedalo tri finalne uvrstitve, cilj pa je tudi medalja. Najvišje od vseh na lestvicah je Martina Ratej, ki ima četrti izid v metu kopja. Poleg Ratejeve so med prijavljenimi po izidih visoko še Maruša Mišmaš (7. mesto na 3.000 m zapreke), Anita Horvat (10. mesto na 400 m) in Luka Janežič (11. mesto na 400 m). Nastopili bodo še Tina Šutej (palica), Veronika Domjan (disk), Žan Rudolf (800 m) in Neja Filipič (daljina).

Kladivo (M), kvalifikacije: 1. P. FAJDEK POL 77,86 2. B. HALASZ MAD 76,81 3. P. BARIŠA BLR 76,47 ... 29. N. PLEŠKO SLO 68,29 Krogla (M), kvalifikacije: 1. D. STORL NEM 20,63 2. S. ŽUNIĆ HRV 20,61 3. M. HARATYK POL 20,59 ... 25. B. ZUPANČIČ SLO 18,83

Torek:

08.35: HOJA 50 KM (M)

08.35: HOJA 50 KM (Ž)

09.30: Deseteroboj, 100 m

09.40: Disk (M), kvalifikacije



10.00: 400 m ovire (Ž), 1. krog

10.10: Krogla (Ž), kvalifikacije

10.30: Deseteroboj, daljina

10.35: 400 m (M), 1. krog



11.05: 800 m (Ž), 1. krog

11.40: 3.000 m zapreke (M), 1. krog

11.50: Deseteroboj, krogla

18.30: Deseteroboj, višina

18.45: KLADIVO (M), finale

19.05: 100 m (Ž), polfinale



19.05: Palica (Ž), kvalifikacije (Šutej)

19.30: 100 m (M), polfinale

19.55: 400 m ovire (M), polfinale



20.20: 10.000 M (M), finale

20.35: KROGLA (M), finale

21.00: Deseteroboj, 400 m



21.30: 100 M (Ž), finale

21.50: 100 M (M), finale

