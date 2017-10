Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Karolina Pliškova je v uvodnem dvoboju zanesljivo ugnala Venus Williams. Foto: EPA Dodaj v

Pliškova uvodoma zanesljivo ugnala Venus Williams

22. oktober 2017 ob 14:18

Singapur - MMC RTV SLO

Čehinja Karolina Pliškova je v uvodnem nastopu WTA finala v Singapurju v beli skupini prepričljivo premagala ameriško veteranko Venus Williams v dveh nizih s 6:2 in 6:2.

Trenutno tretja igralka sveta je 37-letni Američanki odvzela kar pet servisov in slavila po vsega 72 minutah igre. Venu ni našla pravega ritma. Naredila je šest dvojnih in 19 neizsiljenih. Razmerje v zadetih winnerjih je bilo 25:16. Pliškova je odlično začela dvoboj in po brejku v drugi igri povedla s 3:1. Na odvzet servis Williamsove v peti igri je odgovorila z dvema zaporednima brejkoma in vodstvom z 1:0. V drugem nizu je nadaljevala v podobnem ritmu. Ko ji je uspelo odvzeti začetni udarec nasprotnice v četrti igri, je povedla s 3:1. Z zanesljivo igro na svoj servis, ko je igro dobila brez izgubljene točke, je prišla do zaključne žoge, ki jo je osvojila že z brejkom v osmi igri.

Na WTA finalu nastopa najboljših osem igralk na svetu. V beli skupini sta ob obeh omenjenih še Španka Garbine Muguruza in Latvijka Jelena Ostapenko, ki se bosta prav tako pomerili v nedeljo.

Bela skupina, 1. krog:

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - V. WILLIAMS (ZDA/5)

6:2, 6:2



Danes ob 13.30:

MUGURUZA (ŠPA/2) - OSTAPENKO (LAT/7)



Rdeča skupina, 1. krog, ponedeljek ob 13.30:

HALEP (ROM/1) - GARCIA (FRA/8)



Drugi dvoboj:

SVITOLINA (UKR/4) - WOZNIACKI (DAN/6)

T. J.