Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 22 glasov Ocenite to novico! Milivoje Novaković je dosegel sedmi zadetek v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zadetki s tekme v Novi Gorici Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Celju Mariboru "le" točka, Gorica s 3:1 porazila Domžale

Krško z 0:2 boljše od Radomelj

18. marec 2017 ob 11:37,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 22:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vrhunec sobotnega dela 25. kroga nogometnega prvenstva je bil večerni štajerski derbi med Celjem in Mariborom. Na Areni Petrol se je končalo z remijem 1:1.

Vijoličasti so povedli v 6. minuti z zadetkom Milivoja Novakovića, tik pred koncem prvega polčasa pa je izenačil Dalibor Volaš.

Maribor, ki je od 54. minute igral z igralcem več, ima na vrhu lestvice s tekmo več deset točk prednosti pred Olimpijo, ki je porazno začela spomladanski del lige in na treh tekmah ni osvojila niti točke. Težko delo jo čaka tudi v nedeljo, ko bo ob 16.55 gostila Koper.

Karton Halilovića prelomni trenutek v Novi Gorici

Na uvodni tekmi kroga je Gorica s 3:1 premagala Domžale. Gostje so bili precej konkretnejši v prvem polčasu, v drugem pa padli v igri in ostali še brez izključenega Denisa Halilovića, ki je v 63. minuti prejel drugi rumeni karton.

V 9. minuti je Alen Ožbolt iz bližine desnega roba kazenskega prostora žogo poslal malo čez gol, Zeni Husmani je v 20. minuti z več kot 20 metrov meril le malce premalo natančno, poskusa Jana Repasa in Žana Majerja od daleč pa je ustavil Grega Sorčan. Ta pa je moral po žogo v svojo mrežo v 42. minuti, ko je po Majerjevi podaji iz kota z leve strani Halilović iz sredine kazenskega prostora žogo z glavo preusmeril v malo mrežico ob drugi vratnici.

V drugem polčasu so pritisnili tudi Novogoričani in v 58. minuti izenačili. Po podaji Bedeja Amarachija Osuija z leve strani je z glavo zadel od domžalskih branilcev pozabljeni Andrija Filipović. Pet minut pozneje se je tekma še bolj nagnila na stran gostiteljev. Halilović je namreč v kazenskem prostoru spotaknil prodirajočega Filipovića in dobil drugi rumeni karton, Miran Burgić pa je z 11-metrovke Gorico popeljal v vodstvo. V 71. minuti je končni izid postavil Jaka Kolenc. Najprej je z desne strani na vrh kazenskega prostora podal Filipović, Burgić pa je z glavo nato žogo podaljšal do strelca, ki je "iz prve" matiral Dejana Milića. Ta je ob koncu ustavil še poskusa Filipovića in Alena Jogana.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog

GORICA - DOMŽALE 3:1 (0:1)

500; Filipović 58., Burgić 64./11-m, Kolenc 71.; Halilović 42.

RK: Halilović 63.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič, Jogan, Škarabot, Kolenc, Grudina , Žigon ( 90./Marinič), Osuji, Filipović ( 82./Nagode), Burgić ( 89./Edafe).

Domžale: Milić, Širok, Blažič , Halilović , Balkovec ( 74./Elsner), Husmani, Vetrih , Repas, Majer , Matjašič ( 62./Volarič), Ožbolt ( 67./Firer).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)



KALCER RADOMLJE - KRŠKO 0:2 (0:0)

300; Mujan 49., Gatarić 93.



Kalcer Radomlje: Andrić, Marinšek ( 53./Jazbec), Ejup, Karamatić , Kramarić , Cerar, Balić, Jakovljević ( 63./Nunić), Predragović ( 53./Jugovar), Krcić, Šipek.

Krško: Zalokar, Šturm , Gorenc, Dušak ( 60./Pavić), Pušaver, Sadiković , Kovačić ( 57./Kramarič ), Mujan, Škrbić, Gatarić, Mensah ( 81./Haljeta).

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)



CELJE - MARIBOR 1:1 (1:1)

Volaš 45.; Novaković 6.

RK: Barišić 54./Celje

Celje: Kotnik, Barišić, Džinić, Hadžić, Vidmajer, Cvek, Pungaršek, Pišek, Požeg Vancaš, Cvijanović, Volaš.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Defendi, Viler, Pihler, Vrhovec, Bohar, Vršič, Novaković, Zahović.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - RUDAR



Ob 16.55:

OLIMPIJA - KOPER

Lestvica:

MARIBOR 25 17 5 3 52:19 56 OLIMPIJA 24 14 4 6 36:21 46 DOMŽALE 25 13 4 8 48:27 43 GORICA 25 10 7 8 34:31 37 CELJE 24 10 4 10 30:28 34 LUKA KOPER 24 9 7 8 26:28 34 RUDAR 24 7 8 9 33:34 29 KRŠKO 25 5 11 9 26:37 26 ALUMINIJ 24 5 7 12 20:38 22 KALCER RADOMLJE 25 1 6 18 17:59 9

T. O., M. R.