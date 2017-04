Poudarki Džinić v Celju izenačil v 91. minuti Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 28 glasov Ocenite to novico! V odlični formi je Dare Vršič. Med tednom je odločil dvoboj z Radomljami, sicer pa je z 11 podajami prvi podajalec lige. Foto: www.alesfevzer.com Elvedin Džinić je v Celju tik pred koncem izenačil na 1:1. Foto: www.alesfevzer.com Novogoričani niso uspeli premagati koprskega vratarja Marijana Antolovića. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Džinić v 91. minuti zagot... VIDEO Koprčani do točke v Novi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krško proti Mariboru do točke; na primorskem derbiju brez golov

Vijoličasti dobili vseh šest tekem s Krškim

1. april 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 1. april 2017 ob 22:19

Krško - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Maribora so v 27. krogu Prve lige TS v Krškem remizirali z 1:1. Na lestvici imajo s tekmo več 13 točk naskoka pred Olimpijo, ki bo v nedeljo gostovala v Kidričevem pri Aluminiju.

Na uvodni tekmi kroga so se Celje in Domžale na Areni Petrol razšle z 1:1, na primorskem derbiju med Gorico in Koprom pa gledalci niso videli zadetkov. Kalcer Radomlje bo v nedeljo gostil Rudar.

Džinić podaljšal niz neporaženosti Celja

Celjani so v spomladanskem delu še naprej neporaženi, točko jim je v 91. minuti zagotovil izenačujoči zadetek Elvedina Džinića. Ko je že kazalo na zmago Domžal, se je najbolje znašel v gneči pred Dejanom Milićem po prostem strelu z leve strani in podaji Gorana Cvijanovića.

V prvem polčasu so imeli najlepšo priložnost Domžalčani, v 22. minuti jo je zapravil Petar Franjić, ki je sam stekel proti Maticu Kotniku, a je bil celjski vratar v dvoboju uspešnejši. Najbolj vroče pred domžalskimi vrati pa je bilo v 31. minuti, ko sta streljala tako Jucie Lupeta kot Matej Podlogar, toda žoge jima iz neposredne bližine ni uspelo spraviti čez golovo črto.

Domžale so povedle v 56. minuti, ko je Goran Cvijanović ob podaji iz kota v kazenskem prostoru držal Denisa Halilovića, sodnik Nejc Kajtazović pa je pokazal na 11-metrovko. Zanesljivi strelec z bele točke je bil Ivan Firer, ki je proti nekdanjemu klubu dosegel svoj prvi gol v domžalskem dresu.

Koper v Novi Gorici brez poraza od oktobra 2013

Koprčani se na Goriškem v zadnjih letih dobro znajdejo. Tam so neporaženi že od oktobra 2013. V dokaj previdnem prvem polčasu si ekipi nista priigrali veliko pravih priložnosti. Koper je bil najnevarnejši v 44. minuti, ko je s 25 metrov sprožil Nermin Hodžić in le za malo zgrešil cilj.

Gostje so izjemno priložnost zapravili tudi v uvodu drugega polčasa, ko se je Senijad Ibričić znašel sam pred Grego Sorčanom po napaki Matije Bobna (ta je z glavo poskušal podati nazaj), a je goriški vratar dobro posredoval. V 62. minuti so koprsko obrambo izigrali Novogoričani, natančneje Dejan Žigon, ki je podal za hrbet koprskih branilcev do Mirana Burgića, a je ta žogo poslal čez vrata. Do konca tekme je bil po strelih Bedeja Osujija, Burgića in Žigona na pravem mestu Marijan Antolović.

27. krog:

CELJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

500; Džinić 91.; Firer 56./11-m

Celje: Kotnik, Barišić , Džinić, Hadžić ( 75./Travner ), Vidmajer, Cvek, Pišek, Požeg Vancaš ( 59./Belić), Podlogar ( 62./Volaš), Cvijanović , Lupeta.

Domžale: Milić, Brachi , Elsner , Halilović, Širok , Žinko , Franjić ( 54./Volarič), Repas, Žužek ( 68./Husmani), Batrović ( 80./Dobrovoljc), Firer.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)



GORICA - KOPER 0:0

Gorica: Sorčan, Gregorič , Boben , Celcer, Škarabot, Osuji, Kolenc ( 46./Žigon), Grudina, Kapić, Filipović ( 70./Nagode), Burgić.

Koper: Antolović, Horvat, Gregov, Datković, Pučko , Hodžić ( 63./Krivičić), Kokorović, Pranjić, Ibričić ( 89./Park), Križman, Pekuson.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)



KRŠKO - MARIBOR 1:1 (1:1)

Dangubić 29./11-m; Vršič 41.

Krško: Zalokar, Kovačič ( 74./Nakić), Gorenc, Jovanović ( 45./Pavić), Šturm, Mujan, Gatarić, Sadiković, Škrbić ( 74./Haljeta), Dangubić, Dušak.

Maribor: Handanović, Viler, Šuler ( 10./Rajčević), Defendi, Palčič, Vrhovec, Pihler, Hotić, Vršič, Novaković, Zahović.

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)



Nedelja ob 16.00:

ALUMINIJ - OLIMPIJA



Ob 18.00:

KALCER RADOMLJE - RUDAR

Lestvica:

MARIBOR 27 18 6 3 54:20 60 DOMŽALE 27 14 5 8 51:29 47 OLIMPIJA 26 14 5 7 38:24 47 GORICA 27 11 8 8 36:32 41 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 27 9 9 9 27:31 36 KRŠKO 27 6 12 9 29:38 30 RUDAR 26 7 8 11 34:39 29 ALUMINIJ 26 6 7 13 24:40 25 KALCER RADOMLJE 26 1 6 19 17:60 9

T. J., M. R.