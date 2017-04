Poudarki Džinić v Celju izenačil v 91. minuti Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 23 glasov Ocenite to novico! V odlični formi je Dare Vršič. Med tednom je odločil dvoboj z Radomljami, sicer pa je z 11 podajami prvi podajalec lige. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

PLTS: Krško - Maribor 0:0; na primorskem derbiju brez golov

Vijoličasti dobili vseh šest tekem s Krškim

1. april 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 1. april 2017 ob 20:26

Krško - MMC RTV SLO/STA

V 27. krogu Prve lige TS nogometaši Maribora od 20.15 gostujejo v Krškem. Na lestvici imajo že 12 točk naskoka pred razglašeno Olimpijo in zanesljivo plujejo proti naslovu državnega prvaka.

Vijoličasti v spomladanskem delu še ne poznajo poraza. Od možnih 15 točk so jih vknjižili 13. Med tednom so bili boljši od Radomelj, kar je bila že 500. prvoligaška zmaga Maribora, ki ima sicer s Krškim izvrstno statistiko, saj je dobil vseh šest medsebojnih tekem. Jesenski dvoboj je na stadionu Matije Gubca odločil Marwan Kabha v sodniškem dodatku.

"Res je, da imamo dober izkupiček. Za nadaljevanje serije zmag pa se bo treba močno potruditi, kajti Krško goji specifičen nogomet, s hitrim pretokom žoge, dovolj kombinatorike in so ekipa, ki lahko povzroči težave, če nisi v pravi podobi. Seveda pa ima tudi svoje pomanjkljivosti, ki jih nameravamo izkoristiti," je povedal trener Maribora Darko Milanič.

Glavni mariborski tekmec Olimpija ima ogromno težav. Spomladi spremenjena ljubljanska vrsta sploh še ni zmagala, obenem pa tudi igra zelo slabo. Zmaje čaka v nedeljo gostovanje v Kidričevem, nato pa sledi v sredo prvi pokalni dvoboj z Mariborom.

Na uvodni tekmi kroga so se Celje in Domžale na Areni Petrol razšle z 1:1, na primorskem derbiju med Gorico in Koprom pa gledalci niso videli zadetkov. Kalcer Radomlje bo v nedeljo gostil Rudar.

Džinić podaljšal niz neporaženosti Celja

Celjani so v spomladanskem delu še naprej neporaženi, točko jim je v 91. minuti zagotovil izenačujoči zadetek Elvedina Džinića. Ko je že kazalo na zmago Domžal, se je najbolje znašel v gneči pred Dejanom Milićem po prostem strelu z leve strani in podaji Gorana Cvijanovića.

V prvem polčasu so imeli najlepšo priložnost Domžalčani, v 22. minuti jo je zapravil Petar Franjić, ki je sam stekel proti Maticu Kotniku, a je bil celjski vratar v dvoboju uspešnejši. Najbolj vroče pred domžalskimi vrati pa je bilo v 31. minuti, ko sta streljala tako Jucie Lupeta kot Matej Podlogar, toda žoge jima iz neposredne bližine ni uspelo spraviti čez golovo črto.

Domžale so povedle v 56. minuti, ko je Goran Cvijanović ob podaji iz kota v kazenskem prostoru držal Denisa Halilovića, sodnik Nejc Kajtazović pa je pokazal na 11-metrovko. Zanesljivi strelec z bele točke je bil Ivan Firer, ki je proti nekdanjemu klubu dosegel svoj prvi gol v domžalskem dresu.

27. krog

CELJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

500; Džinić 91.; Firer 56./11-m

Celje: Kotnik, Barišić , Džinić, Hadžić ( 75./Travner ), Vidmajer, Cvek, Pišek, Požeg Vancaš ( 59./Belić), Podlogar ( 62./Volaš), Cvijanović , Lupeta.

Domžale: Milić, Brachi , Elsner , Halilović, Širok , Žinko , Franjić ( 54./Volarič), Repas, Žužek ( 68./Husmani), Batrović ( 80./Dobrovoljc), Firer.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)



GORICA - KOPER 0:0

Gorica: Sorčan, Gregorič , Boben , Celcer, Škarabot, Osuji, Kolenc ( 46./Žigon), Grudina, Kapić, Filipović ( 70./Nagode), Burgić.

Koper: Antolović, Horvat, Gregov, Datković, Pučko , Hodžić ( 63./Krivičić), Kokorović, Pranjić, Ibričić ( 89./Park), Križman, Pekuson.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)



Danes ob 20.15:

KRŠKO - MARIBOR 0:0 (-:-)

Krško: Zalokar, Kovačič, Gorenc, Jovanović, Šturm, Mujan, Gatarić, Sadiković, Škrbić, Dangubić, Dušak.

Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Defendi, Palčič, Vrhovec, Pihler, Hotić, Vršič, Novaković, Zahović.

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)



Nedelja ob 16.00:

ALUMINIJ - OLIMPIJA



Ob 18.00:

KALCER RADOMLJE - RUDAR

Lestvica:

MARIBOR 26 18 5 3 53:19 59 DOMŽALE 27 14 5 8 51:29 47 OLIMPIJA 26 14 5 7 38:24 47 GORICA 27 11 8 8 36:32 41 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 27 9 9 9 27:31 36 RUDAR 26 7 8 11 34:39 29 KRŠKO 26 6 11 9 28:37 29 ALUMINIJ 26 6 7 13 24:40 25 KALCER RADOMLJE 26 1 6 19 17:60 9

T. J., M. R.