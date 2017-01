Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 23 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek (v prvem polčasu dosegel pet golov) je bil najboljši posameznik tekme Slovenija - Angola. Foto: www.alesfevzer.com Urh Kastelic, Blaž Janc, Darko Cingesar, Tilen Kodrin, Nik Henigman in Vid Poteko (na fotografiji) so prvič zaigrali na svetovnem prvenstvu, medtem ko se bo še vedno poškodovani Miha Zarabec soigralcem pridružil na naslednji tekmi proti Islandiji. Foto: www.alesfevzer.com Vid Kavtičnik je k visoki zmagi prispeval tri zadetke. Foto: EPA VIDEO Angola korak držala le pr... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Angola pričakovano le generalka za težje tekmece

Borut Mačkovšek najboljši igralec tekme

12. januar 2017 ob 15:28,

zadnji poseg: 12. januar 2017 ob 20:56

Metz - MMC RTV SLO

Rokometaši Slovenije so svetovno prvenstvo v Franciji začeli z zanesljivo zmago nad avtsajderjem skupine B Angolo z 42:25. Dvoboj je bil enakovreden le prvih pet minut.

Najboljša strelca Slovenije sta bila v Metzu s po osmimi goli Gašper Marguč in Borut Mačkovšek, ki so ga izbrali za najboljšega igralca tekme. O (ne)moči tekmeca dovolj pove podatek, da je že do polčasa prejel 22 zadetkov. Pravo vrednost slovenske reprezentance bo tako ponudila sobotna tekma z Islandijo.

Slovenija prvič povedla v peti minuti

V uvodnih minutah se je zdelo, da gledamo revijalno tekmo, saj je bilo v osmih minutah kar 14 zadetkov. Angola, bronasta na lanskem afriškem prvenstvu, je izkoristila brezkrvnost slovenske obrambe 6-0 in povedla z 2:4. Ko je začela delati napake in sta svoj strelski šov napovedala Blaž Janc in Borut Mačkovšek (oba po pet golov v prvem polčasu), pa se je tehtnica hitro prevesila močno na slovensko stran. Po enajstih minutah je bilo 11:7, ob polčasu 22:13. Matevž Skok je do odmora zbral 10 obramb.

Slovenija na svojih sedmih svetovnih prvenstvih tekmecu še nikoli ni nasula 42 golov, tokratna zmaga s 17 goli razlike pa je druga najvišja. Na premiernem nastopu med elito na Islandiji leta 1995 je Slovenija Maroko razbila z 21 goli razlike (37:16).



Urh Kastelic izkoristil priložnost

V prvih 30 minutah je selektor Veselin Vujović na klopi pustil le Davida Miklavčiča, Blaža Blagotinška in Urha Kastelica, ki pa je bil na začetku drugega polčasa že v vratih in jih zaklenil za pet minut. Dobro so priložnost unovčili tudi nekateri preostali debitanti na velikem odru. Janc je z desnega krila poskrbel za prednost 13 zadetkov (26:13) in vprašanje je bilo le, kako visoka bo slovenska zmaga. Zlasti Gašper Marguč (osem golov iz devetih poskusov) ni popuščal in razlika je dosegla 18 golov.

SP v rokometu, skupina B, 1. krog:

SLOVENIJA - ANGOLA 42:25 (22:13)

Mačkovšek 8 Lopes 6 (2) Marguč 8 Hebo 5 Henigman 2 Ferreira 4 (1) Janc 6 Teca 4 Cingesar 4 Antionio 2 Bezjak 4 Maneco 2 Dolenec 3 Quinanga 1 Kavtičnik 3 (1) Aguiar 1 Kodrin 2 Blagotinšek 1 Gaber 1 Sedemmetrovke: 3/3; 5/3 Izključitve: 8 minut; 6. 2.000 gledalcev

.

MAKEDONIJA - TUNIZIJA 34:30 (13:14)

Lazarov 12, Manaskov 7; Boughammi 9.

Ob 20.45:

ŠPANIJA - ISLANDIJA -:- (-:-)

Skupina A, 1. krog, danes ob 20.45:

POLJSKA - NORVEŠKA



RUSIJA - JAPONSKA

39:29 (18:15)

Šiškarev, Atman in Dibirov po 6; Šida 7.

FRANCIJA - BRAZILIJA

31:16 (17:7)

Porte 6, Narcisse, Nyokas, N. Karabatić, Dipanda in Guigou po 3; Toledo 5, Teixeira 3.

T. O.