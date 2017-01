Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Alexander Pallestrang je v prvi tretjini poskrbel za vodstvo rdečih bikov, nato pa je zadel še okvir vrat. Foto: www.alesfevzer.com Raphael Bussieres je znižal na 2:3 v 47. minuti. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po 1:3 vrnitev Olimpije, a zadnjo besedo je imel Latusa

Zaradi nevšečnosti na poti preložili začetek tekme

13. januar 2017 ob 23:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dvoboji hokejistov Olimpije s Salzburgom so po navadi nekaj posebnega, tako je bilo tudi v 43. krogu letošnje sezone Lige Ebel. Ljubljančani so izgubili s 3:4, zadnji gol so dobili v 58. minuti.

Tekmo, ki se je namesto ob 19.30 začela šele ob 20.45 zaradi nevšečnosti hokejistov Salzburga na poti v Ljubljano, je pred vrati spretno odločil Manuel Latusa z bekhendom.

Salzburg je pred približno 300 gledalci sicer povedel že v 5. minuti, ko je Alexander Pallestrang sprožil močan strel z modre črte, plošček pa je pred vratarjem Tilnom Spreitzerjem spremenil smer in končal v mreži. Pallestrang je v prvi tretjini zadel še prečko.

Olimpija se je v drugi tretjini prebudila in v 27. minuti izenačila. Zadel je Tim Ograjenšek z desne strani, ki je poslal plošček med nogama gostujočemu vratarju. V 37. minuti je po izključitvi Gala Korena sledil sporen zadetek za novo vodstvo Salzburga, saj je nekdo izbil palico Spreitzerju, strelec pa je bil John Hughes. Sodnik je po ogledu videoposnetka zadetek priznal. 14 sekund pozneje je bilo že 1:3, iz bližine je mrežo zatresel Raphael Herburger.



Ljubljančani so z zelo dobro igro v zadnji tretjini uspeli izenačiti. V 47. minuti je po podaji Chrisa Langkowa po hitrem napadu z natančnim strelom znižal Raphael Bussieres, v 55. minuti pa je Aleš Mušič spretno podstavil palico pred vrati in poravnal izid. Toda to na koncu ni bilo dovolj za kakšno točko.

Olimpija je prikazala eno izmed najboljših predstav v letošnji sezoni in pošteno namučila favorizirane rdeče bike. Zmagi nad Bolzanom z 1:0 in v sredo v Innsbrucku po kazenskih strelih (3:4) sta zmajem vlili samozavest. Najstnik Spreitzer je tokrat zbral 33 obramb.

Zajc: Niti v finalu 2008 Salzburg ni naredil toliko prepovedanih dolgih strelov

"V prvi tretjini nam igra ni stekla, v drugi in tretji smo bili najmanj enakovreden tekmec, na trenutke celo boljši od zelo močne ekipe Salzburga. Ne spomnim se, da bi Salzburžani na kakšni tekmi v Tivoliju v preteklosti naredili več kot deset prepovedanih dolgih strelov. To se ni zgodilo niti v finalu leta 2008. Bili smo zelo motivirani, igrali smo odločno. Res mi je žal za nesrečen poraz tik pred koncem, saj smo si zaslužili vsaj točko," je pojasnil trener Bojan Zajc, ki je bil malce jezen tudi na sodnike.

Drugi del Lige Ebel se začenja v petek, ko bo Olimpija gostovala pri sedmouvrščeni ekipi, to je trenutno Beljak, ki je z dvema goloma Mihe Verliča premagal Fehervar s 5:3.

Spreitzer ima prednost pred Frazeejem

"Sploh me ne skrbi kvalifikacijski del, s tako igro bomo trn v peti vsakemu tekmecu. Spreitzer je znova branil sijajno, res je v izjemni formi in je dobil prednost pred Jeffom Frazeejem. Veselim se, da je domači produkt tako kakovosten. V drugem delu, ko bo šlo zares, bo branil boljši čuvaj mreže v tistem trenutku. Ponosen sem na igro na današnji tekmi," je razložil Zajc.

Mladi igralci pridobili izkušnje

"Zadnje tekme igramo odlično, ujeli smo pravi ritem. Pozna se, da so naši mladi igralci pridobili izkušnje. Zelo so napredovali v tej močni ligi. Dvakrat smo zmagali, proti prvakom pa smo izgubili tik pred koncem. Salzburg ima preveč dobrih igralcev in je unovčil naše napake. Upam, da se stvari v klubu uredijo. Vsi fantje si to zaslužijo, saj res pošteno delajo," je še dodal trener Ljubljančanov.

43. krog:

OLIMPIJA - SALZBURG

3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

300; Ograjenšek 27., Bussieres 47., Mušič 55.; Pallestrang 5., Hughes 37., Herburger 37., Latusa 58.

LINZ - BOLZANO

4:3 (1:3, 2:0, 0:0) - v podaljšku



DORNBIRN - INNSBRUCK

5:1 (3:0, 1:0, 1:1)



DUNAJ - GRADEC

1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

VSV BELJAK - FEHERVAR

5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

Miha Verlič je zadel v 23. in 29. minuti

ORLI ZNOJMO - KAC CELOVEC

3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Lestvica: * x DUNAJ 43 27 6 4 6 +57 97 SALZBURG 43 22 7 5 9 +48 84 LINZ 43 22 6 5 10 +38 83 BOLZANO 43 21 3 6 13 +17 75 KAC CELOVEC 43 18 4 4 17 +7 66 INNSBRUCK 43 18 3 6 16 -1 66 ------------------------------------- VSV BELJAK 43 14 6 5 18 0 59 GRADEC 43 17 2 3 21 +6 58 ORLI ZNOJMO 43 15 4 3 21 -20 56 FEHERVAR 43 11 8 4 20 -28 53 DORNBIRN 43 15 0 7 21 -22 52 OLIMPIJA 43 3 6 3 31 -101 24 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. R., A. G.