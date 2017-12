Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Slovenija se je pogumno lotila tudi tekme z Romunijo, ob polčasu je bilo 14:14. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Velika zmaga Slovenk, padle so favorizirane Francozinje Dodaj v

Po dobri predstavi Slovenkam v končnici pošle moči

Osem golov Ane Gros do polčasa.

3. december 2017 ob 10:14,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 15:28

Trier - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice so na svetovnem prvenstvu po veliki zmagi nad Francijo na drugem obračunu klonile. Z 31:28 je bila v Trieru boljša Romunija.

Ob polčasu je bil izid 14:14. Slovenke so vodile od prve minute, imele so odgovor na vsako obrambo Romunk, izjemna je bila Ana Gros, ki je v prvih 30 minutah dosegla osem golov z metom 8/8.

Z natančnim strelom od daleč je Grosova poskrbela za vodstvo z 9:5, svoj peti gol je dosegla s sedemmetrovke za 11:6. Slovenkam se je v 20. minuti ustavilo in Romunke s tremi zaporednimi goli znižale na 12:10. Odgovor je imela s svojo levico spet Ana Gros, a vseeno so Romunke v predzadnji minuti prvega polčasa izenačile.

Kazalo je, da bo vseeno Slovenija na odmor odšla s prednostjo, ta bi lahko znašala tudi dva gola, a so Slovenke zapravile svoj zadnji napad, zvezdnica Cristina Neagu (6 golov v prvem polčau) pa je postavila izid polčasa 14:14.

Takoj po začetku drugega polčasa so Romunke prvič na tekmi povedle in nato ves čas imele manjšo prednost. V 48. minuti so imele napad za prednost treh zadetkov, a so ga zapravile. Tjaša Stanko je odgovorila s tremi zaporednimi goli in poskrbela, da je bil osem minut pred koncem izid izenačen na 25.

Po zgrešenem strelu Alje Koren, ko je do konca ostalo še pet minut, so imele Romunke napad za 26:28, ki ga je po sprehodu čez slovensko obrambo zaključila Eliza Buceschi. Vendarle so Bregarjeve varovanke še imele priložnost za izenačenje, a je najboljši slovenski strelki Ani Gros Denisa Dedu strel ubranila. Na drugi strani je Lina Krhlikar naredila prekršek za izključitev in sedemmetrovko, ki jo je uspešno izvedla Neagujeva. Pri zaostanku z 29:27 so Slovenke dobro minuto pred koncem rednega še zapravile žogo in dvoboj je bil odločen.

SP v rokometu, skupina A, 2. krog:

SLOVENIJA - ROMUNIJA 28:31 (14:14)

Ob 18.00:

ANGOLA - FRANCIJA

Ob 20.30:

PARAGVAJ - ŠPANIJA

Lestvica: ROMUNIJA 1 1 0 0 +12 2 ŠPANIJA 1 1 0 0 +4 2 SLOVENIJA 1 1 0 0 +1 2 FRANCIJA 1 0 0 1 -1 0 ANGOLA 1 0 0 1 -4 0 PARAGVAJ 1 0 0 1 -12 0 V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe.

T. O.