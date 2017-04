Po eksplozijah: Bartra operiran, dve priznanji za napad

Tekma bo danes ob 18.45

12. april 2017 ob 09:41

Dortmund - MMC RTV SLO

Branilec Borussie in španski reprezentant Marc Bartra je bil v torkovem večernem napadu na avtobus z nogometaši Dortmunda pred tekmo Lige prvakov proti Monacu huje ranjen.

V neposredni bližini avtobusa, ki je peljal igralce na tekmo, so odjeknile tri eksplozije. Edini, ki je bil ranjen, je bil Bartra, čigar stanje se je ponoči poslabšalo. Ugotovili so, da ima zlom zapestja, na roki pa številne rane od koščkov stekla. Borussia je na uradni strani zapisala, da so Barto zgodaj zjutraj operirali.

Kdo je vpleten v napad?

Medtem policija skrbno preiskuje kraj eksplozije, ki je od dortmundskega stadiona oddaljen približno deset kilometrov. Našli so pismo, katerega vsebino intenzivno preverjajo.

Agencija DPA poroča, da ima policija dve priznanji, ki prevzemata odgovornost za napad. Kljub torkovemu sporočilu, da ni znakov za nov napad islamskih skrajnežev, policija proučuje tudi to možnost. Nemška tiskovna agencija, ki se sklicuje na informacije iz vrst varnostnih organov, poročanje časopisa Süddeutsche Zeitung ter televizij NDR in WDR, piše, da se v enem od pisnih priznanj za napad omenja tudi berlinski napad na novoletni tržnici z 12 smrtnimi žrtvami in delovanje nemških vojaških letal Tornado v Siriji, samo priznanje pa naj bi se začelo z omembo Alaha.

V torek zvečer se je po spletu razširilo tudi priznanje iz antifašistične skrajno levičarske scene Antifa. Ti so v priznanju kot razlog za napad navedli, da so avtobus napadli zaradi klubske politike Borussie, ki ni dovolj dejavna v boju proti rasizmu, nacizmu in desnemu populizmu.

"Bili smo v šoku, nihče ni pomislil na tekmo"

O napadu je prvi spregovoril vratar Roman Bürki. "Iz hotela smo se ob 19.15 odpravili proti stadionu. Ko smo zavili na glavno cesto, se je slišal glasen pok. Sedel sem v zadnjem delu avtobusa, tik zraven Bartre, ki so ga zadeli koščki stekla. Vsi smo se sklonili, kdor se je lahko, se je vrgel na tla. Nismo vedeli, ali bo še kakšna eksplozija. Ko so prišli policisti, smo se spet počutili varno. Bili smo v šoku, nihče ni več mislil na tekmo," je povedal Bürki.

Čeferin: Odločitev o preložitvi pravilna

Tekmo so ob 20.30 tudi uradno odpovedali in preložili na sredo ob 18.45. "Odločitev, da prestavimo tekmo, je bila pravilna. Najprej je treba misliti na varnost vseh vpletenih, navijačev, uradnih oseb in igralcev," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin in dodal, da je zelo pretresen nad dejanjem v Dortmundu.

Ni pa skrival, da je zelo navdušen nad profesionalnim ravnanjem neposredno po napadu. "Rad bi se zahvalil predstavnikom obeh klubov, tamkajšnjim oblastem in navijačem za sodelovanje na terenu in ob njem."

Solidarnost navijačev v Dortmundu

Napad je prisilil navijače Monaca, da so prebili še eno noč v Dortmundu. Tu so veliko vlogo odigrala tudi družbena omrežja in gostoljubnost Dortmundčanov, ki so pozivali navijače Monaca, naj prespijo brezplačno pri njih. Odzval se je tudi klub iz kneževine, ki bo navijačem povrnil do 80 evrov.

R. K.