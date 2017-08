Po evropski evforiji v Mariboru zdaj na vrsti večni derbi

Šuler: Olimpija me je zelo presenetila

25. avgust 2017 ob 10:44

Ljubljana,Maribor - MMC RTV SLO

V nedeljo bodo vse oči slovenske nogometne javnosti usmerjene v Stožice, kjer se bosta udarila aktualni državni prvak in udeleženec Lige prvakov Maribor ter vodilna ekipa prvenstva Olimpija.

V štajerski prestolnici je bilo te dni zelo pestro. Vijoličasti so se prek Hapoela iz Beršebe uvrstili v skupinski del Lige prvakov, v četrtek so dobili še nasprotnike za evropsko jesen - Spartak iz Moskve, Sevillo in Liverpool.

Toda trener Darko Milanič bo moral svoje varovance hitro pomiriti in njihovo pozornost usmeriti na večni derbi, če želi Ljubljano zapustiti z zmago in tremi točkami.

Milanič: V odlični formi smo

"Tekmec je v tej sezoni zelo uspešen na domačem igrišču. Dobiva malo zadetkov. Ima veliko zveznih igralcev z veliko posesti. Do zdaj so pokazali dobre predstave. Izkoristiti moramo vso energijo, v odlični formi smo, fantje komaj čakajo na tekme. Mi smo vedno dobri na tekmah, ko moramo tekmovati. Tudi tokrat bo tako. Nič drugega ne pride v poštev," je povedal Milanič in pojasnil, da približno že ve, kako se lotiti nedeljske tekme: "Imam v glavi, kako se jih lotiti. Vse njihove tekme smo gledali. Moramo se prešteti. Videti, v kakšnem stanju smo, sproti se bomo odločili za enajsterico."

Šuler: Olimpija me je zelo presenetila

Tudi branilec Marko Šuler se zaveda, da bo tekma proti zeleno-beli ekipi iz slovenske prestolnice vse prej kot lahka. "Gre za zelo resno ekipo. Zelo so me presenetili. Stojijo zelo dobro, imajo 'poštimane' stvari. Novi trener je prinesel nove dimenzije, igrajo bolj evropsko," je dejal in hkrati poudaril: "Kljub temu, Maribor je Maribor. Imamo svojo računico. Smo v tempu, ki nam ustreza, in smo si ga želeli. V nedeljo gremo na tekmo s pravim spoštovanjem."

Štiglec: Dali bomo vse od sebe

V prejšnjem prvenstvenem krogu je Olimpija s 3:1 slavila v Dravogradu proti Ankaranu. Svoj prvi zadetek za zeleno-bele je dosegel Dino Štiglec, ki je z natančnim strelom po odbiti žogi svojo ekipo popeljal v vodstvo. 26-letni Zagrebčan, ki je januarja letos Olimpijo okrepil iz vrst Slavena Belupo, je prepričan, da bo nedeljska tekma nekaj posebnega, za kar bodo zaslužni tudi navijači. "Vem, da nam bodo naši navijači kot do zdaj tudi proti Mariboru pomagali, mi pa lahko le obljubimo, da bomo dali v nedeljo vse od sebe, da zmagamo na derbiju," je dejal.

Večni derbi v sklopu 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo začel v nedeljo ob 20.20. Tekmo bo sodil glavni sodnik Damir Skomina.

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog

Sobota ob 18.00:

CELJE - ANKARAN HRVATINI



Ob 20.20:

GORICA - RUDAR

Nedelja ob 16.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV



Ob 18.00:

KRŠKO - DOMŽALE



Ob 20.20:

OLIMPIJA - MARIBOR



Sodnik: Damir Skomina (Koper)

M. L.