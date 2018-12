Po fotofinišu dramatično zasledovanje Pokljuke J. T. Boeju

9. december 2018 ob 11:16,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 15:36

Pokljuka - MMC RTV SLO, STA

Norvežan Johannes Thinges Boe je v zasledovanju ubranil zmago iz petkovega šprinta, a je imel v ostrem troboju tudi srečo s padcem Rusa Aleksandra Loginova, Francoz Quentin Fillon Maillet pa je bil prekratek na ciljni črti.

Na Pokljuki se danes končujejo boji na prvi postaji letošnjega svetovnega pokala v biatlonu. Na sporedu sta še obe zasledovalni tekmi, kot prvi so z njo opoldne opravili moški. Žensko zasledovanje je prav tako pripadlo zmagovalki šprinta: Finka Kaisa Makarainen je bila najhitrejša v teku in nezmotljiva pri streljanju ter je deklasirala vso konkurenco. Na ženskem zasledovanju ni bilo Slovenk, saj se prek šprinta niso kvalificirale za nedeljsko tekmo, s katero se je zaključil uvodni teden biatlonske sezone 2018/19.

Drugo mesto iz sobotnega šprinta je ubranila Italijanka Dorothea Wierer. Na tretje mesto se je iz osmega startnega položaja povzpela Slovakinja Paulina Fialkova. Mäkäräinenova in Wiererjeva sta zadeli vseh 20 strelov, v teku pa je bila Finka za Italijanko premočna in je slavila z več kot 40 sekundami prednosti (+41,3).

Rus padel, Francoz bil za las prekratek

J. T. Boe je s tremi zgrešenimi streli zapravil prednost iz šprinta. Mlajši od bratov Boe je imel pred zadnjim streljanjem v stoječem položaju 48 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem, a si je privoščil dva zgrešena strela. Loginov je zadel vse tarče in v zadnji krog krenil z nekaj metri prednosti pred Norvežanom, zraven je bil v treh sekundah razmika še Fillon Maillet. Začel se je šprinterski zadnji krog, v katerem pa se Norvežan nikakor ni mogel otresti zasledovalcev, zlasti Loginov je deloval izredno močno v teku, dokler ni padel ravno v zadnjih metrih zadnjega vzpona.

Boj za zmago do zadnjega nekaj novega za Boeja

Smola Loginova je presenetila tudi Boeja, ki je pogledoval nazaj, zaradi česar ga je Francoz med spustom ujel, a je bil Filon Maillet v divjem finišu vseeno prekratek. Fotofiniš je potrdil, da je drugič na letošnji Pokljuki zmagal Johannes Thinges Boe, ki se v majici vodilnega v svetovnem pokalu seli na drugo postajo zime v Hochfilzen v Avstriji.

"Skoraj še nikoli se nisem tako boril za zmago. Bilo je zanimivo. Da, nekaj novega zame. Dobro sem začel s streljanjem, a sem tudi močno pritiskal in sem šel na polno, zato je tudi prišlo do slabega zadnjega streljanja. Dokazal sem, da lahko nosim rumeno majico in spet zmagam, ne pa da razočaram v rumenem," je za TV Slovenija povedal dvakratni zmagovalec Pokljuke.

Fak: V večini sem izpolnil cilje

Z dobrim strelskim nastopom in samo enim zgrešenim strelom se je najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak z 39. mesta povzpel na 22. mesto. Drugi slovenski predstavnik na nedeljskem biatlonu Miha Dovžan je s štirimi zgrešenimi kazenskimi krogi zdrsnil s 45. mesta na končno 49.



"Ne morem biti popolnoma zadovoljen, sem pa zadovoljen, ker sem delno uresničil cilje, da sem se premaknil naprej. En zgrešen strel je solidno, ni odlično, če bi vse zadel, bi bilo odlično. Glede teka so še rezerve, a jih moram še najti v sebi, prepričan pa sem, da jih imam. Če sklenemo današnji dan, premik sem naredil, v večini sem izpolnil cilje, nisem pa stoodstotno zadovoljen," je svoj nastop po tekmi ocenil Fak.

12,5 km (M), zasledovanje: * 1. J.-T. BOE NOR 30:20,4 (3) 2. Q. FILLON MAILLET FRA 0,1 (0) 3. A. LOGINOV RUS 1,4 (1) 4. S. EDER AVT 31,2 (0) 5. J. EBERHARD AVT 32,5 (1) 6. T. BOE NOR 32,9 (1) 7. L. ABEE-LUND NOR 35,1 (1) 8. L. HOFER ITA 35,8 (2) 9. B. WEGER ŠVI 35,9 (2) 10. A. GUIGONNAT FRA 42,5 (3) ... 22. J. FAK SLO 1:57,1 (1) 49. M. DOVŽAN SLO 4:18,1 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (3/26): 1. J.-T. BOE NOR 156 točk 2. S. EDER AVT 123 3. A. GUIGONNAT FRA 119 4. A. LOGINOV RUS 108 5. Q. FILLON-MAILLET FRA 93 6. T. BOE NOR 87 7. S. DESTHIEUX FRA 81 . S. SAMUELSSON ŠVE 81 . M. KRČMAR ČEŠ 81 10. A. PRIMA UKR 78 11. M. FOURCADE FRA 77 ... 17. J. FAK SLO 64

10 km (Ž), zasledovanje: * 1. K. MÄKÄRÄINEN FIN 29:16,9 (0) 2. D. WIERER ITA +41,3 (0) 3. P. FIALKOVA SLK 59,2 (0) 4. L. VITTOZZI ITA 1:01,5 (0) 5. M.-O. ROEISELAND NOR 1:22,1 (1) 6. C. EGAN ZDA 1:22,4 (1) 7. I. KRJUKO BLR 1:26,6 (0) 8. I. STARIH RUS 1:35,6 (0) 9. F. PREUSS NEM 1:43,7 (1) 10. E. PAVLOVA RUS 1:48,4 (0) Slovenskih biatlonk ni bilo na štartu najboljših 40. * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (3/26): 1. D. WIERER ITA 144 točk 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN 131 3. P. FIALKOVA SLK 129 4. L. VITOZZI ITA 121 5. M. HOJNISZ POL 104 6. J. DŽIMA UKR 98 7. F. PREUSS NEM 95 8. I. STARIK RUS 92 9. I. KRJUKO BLR 87 10. J. SIMON FRA 78

M. R., To. G.