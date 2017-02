Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 15 glasov Ocenite to novico! Jan Urbas je tako kot v četrtek proti Poljski zadel dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija in Italija se pogosto srečujeta na pripravljalnih tekmah. Foto: BoBo Sorodne novice Kapetan Urbas zrežiral gladko zmago nad gostitelji turnirja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po izgubljeni prvi tretjini visoka zmaga risov nad Italijo

Na prvi petkovi tekmi zmaga Poljske nad Ukrajino

10. februar 2017 ob 20:20,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 22:41

Katovice - MMC RTV SLO/STA

Slovenski hokejisti so v Katovicah na Poljskem zmagali tudi na drugi tekmi turnirja evropskega izziva. Od Italije so bili boljši s 6:2.

Priložnost med vratnicama je tokrat dobil drugi slovenski vratar na turnirju Matija Pintarič. Slovenija v prvi tretjini ni izkoristila prednosti igralca več, kazen pa je prišla ob koncu prvega dela, ko je v 18. minuti v polno zadel Marco Insam in tako že prvi italijanski "power play" spremenil v gol.

V nadaljevanju so izbranci Nika Zupančiča že od začetka še bolj pritisnili in si pripravljali priložnosti, po nekaj zgrešenih strelih pa so začeli tudi zadevati. Prvi je vratarja tekmecev premagal Matic Podlipnik, ki je zadel v 29. minuti nekaj sekund po izteku italijanske kazni. Potem pa je tako kot proti Poljski (4:1) stvari v svoje roke prevzel Jan Urbas. Kapetan je najprej poskrbel za 2:1, v 38. minuti pa po uigrani podaji klubskega soigralca iz Beljaka Mihe Verliča povišal še na 3:1.

To je pomenilo popolno prevlado Slovenije in razpad sistema pri Italiji. Slovenci so v praktično vsaki nevarni akciji zatresli mrežo, v razmiku treh minut so povišali na 6:1, med strelce pa so se vpisali še Verlič (Urbas je bil v vlogi podajalca), Jaka Ankerst in David Rodman, ki je pet minut pred koncem prvič izkoristil prednost igralca več za Slovenijo. Po šestem zadetku so Italijani le zaigrali bolje, potem pa še drugič ob igralcu več zadeli ter tako za malenkost popravili bled vtis.

Slovenija je v Katovicah Italijo lani premagala že na SP-ju (3:1), ko sta si obe zagotovili napredovanje med elito, prav tako pa tudi avgusta na prijateljski tekmi na Bledu.

V soboto ob 15.00 bo tekmec risov Ukrajina.

Turnir evropskega izziva

SLOVENIJA - ITALIJA

6:2 (0:1, 3:0, 3:1)

200; Podlipnik 29., Urbas 31., 38., Verlič 52., Ankerst 53., D. Rodman 55.; Insam 18., Ramoser 57.

POLJSKA - UKRAJINA

3:2 (2:0, 0:1, 0:1) - po kazenskih strelih

Urbanowicz 2., Wajda 17.; Ramazanov 32., Zaharov 48.

Sobota ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Ob 18.30:

POLJSKA - ITALIJA



Odigrano v četrtek:

POLJSKA - SLOVENIJA

1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

1.000; Kapica 13.; Jezovšek 34., Verlič 38., Urbas 47., 60.

ITALIJA - UKRAJINA

3:4 (3:2, 0:1, 0:0) - v podaljšku

Frank 15., Frigo 17., Traversa 20.; Taran 8., Ramazanov 14., Bucenko 32., Ignatenko 65.

M. R.