Po izpadu iz Lige ABA cilj Krke naslov, ki pa je ostal neizpolnjen

Novomeščane vso sezono pestile poškodbe

11. maj 2017 ob 06:36

Novo mesto - MMC RTV SLO

Sedem let zapored je Krka sezono končala z osvojeno lovoriko, letos pa po izpadu v polfinalu Lige Nove KBM in porazu v finalu pokala ostaja s slabo tolažbo, osvojenim superpokalom.

Ta lovorika je daleč najmanj pomembna, obenem pa ima veliko črno piko, celo največji neuspeh letos, na novomeško sezono postavlja izpad iz Lige ABA. Po šestih letih je Krka ostala brez jadranske vstopnice in v naslednji sezoni jo, kot kaže, čakajo le tekme državnega prvenstva, kjer je zdaj tretjič zapored ostala brez finala. Tako so sezono končali brez izpolnjenega katerega koli cilja. "Ko se je sezona začela, smo si postavili cilje. Najprej, da začnemo igrati za superpokal kot uvod v sezono, potem smo Ligo ABA želeli končati nekje na sredini, zatem smo si zadali vsaj preboj v finale pokala, kar nam je sicer uspelo, in državnega prvenstva. Vemo pa, da se finali ne igrajo, ampak zmagujejo, tako da smo želeli osvojiti kakšno lovoriko, a se nam želje niso uresničili. Tako s sezono res ne moremo biti zadovoljni," je povedal kapetan ekipe Matej Rojc.

O sami sezoni je 24-letni Primorec, ki od leta 2010 igra v Novem mestu, še dodal: "Bila je težka. Začeli smo obetavno s superpokalno lovoriko. Tudi Ligo ABA smo dobro začeli in na začetku zmagovali. Vemo pa, da so v tej ligi decembra zelo pomembne tekme, ko se naredi razlika, ali se bo ekipa borila za vrh ali sredino ali pa bo pri dnu. Tedaj smo imeli veliko poškodb. Jukić polovico sezone ni igral, tudi Luković je bil poškodovan. Skoraj nobene tekme nismo odigrali kompletni. Tedaj smo padli v neko črno serijo, iz katere se nismo pobrali. Takrat samo pokvarili obetaven začetek in smo se bojevali za obstanek. Na koncu nam je zmanjkalo malce sreče in tudi ostale pomoči."

Kot je omenil Rojc, so imeli v Novem mestu res ogromno težav s poškodbami. Darko Jukić se je poškodoval že ob uvodu v sezono, potem je bil dalj časa odsoten tudi Marko Luković, ki je bil do tedaj najboljši posameznik ekipe, vmes je manjkal Sandi Čebular ... Tudi zadnjo tekmo v Ljubljani, ki jo je Olimpija dobila z 82:81 in si z zmago v polfinalni seriji z 2:0 zagotovila finale, so odigrali zdesetkani. Dominique Elliott je igral le nekaj minut, saj si je na prvem polfinalnem obračunu poškodoval gleženj, Klemna Kužnika pa zaradi bolečin v hrbtu sploh ni bilo v kadru.

V Novem mestu so imeli brez dvoma enega najvišjih, če ne najvišjega proračuna med slovenskimi klubi. Krka je imela z naskokom najdaljšo klop in najširši izbor igralcev. Obenem so si med sezono lahko privoščili tudi okrepitev in so pod koš pripeljali Duška Bunića, ki pa ni predstavljal dodane vrednosti. Ekipo je sicer sestavil Dejan Mihevc, ki je nase opozoril na klopi Tajfuna, ko je pred dvema letoma osvojil slovensko prvenstvo. Organizacijo igre je želel tako kot v Šentjurju zaupati Ceoli Clarki, a se je Američan pred sezono odločil, da konča športno pot. Tako so bile vajeti igre v rokah Matica Rebca. Organizator igre, ki je lani v kvalifikacijah nosil tudi reprezentančni dres, je močno nihal v igri, od izvrstnih predstav in bravuroznih potez do številnih napak in nespametnih odločitev. In to znotraj posamezne tekme.

Mihevca na klopi zamenjal Petrov

Mihevc je iz Šentjurja pripeljal Čebularja, ki v Novem mestu ni prikazal predstav iz Rogaške ali Tajfuna. Namesto Clarka je prišel Ron Curry, ki je sicer branilec strelec. Američan je bil dostojna okrepitev. Ko je imel strelski dan, ga je bilo težko ustaviti, vendar je bilo tudi pri njem premalo konstantnosti. Za odlično okrepitev se je izkazal Luković, ki pa je imel precej težav s poškodbami, zaradi katerih je izgubil ritem in ni potem našel stalne vrhunske forme z začetka sezone, ko je blestel. Elliott ni bil posrečena okrepitev in je imel na primer večino časa popolnoma obrobno vlogo.

Mihevca, ki je lani izpadel iz Lige ABA že s Tajfunom, je, ko je bila Krka tik pred izpadom iz jadranske druščine, na klopi zamenjal Simon Petrov. Nekdanji Krkin košarkar izpada iz regionalne lige ni mogel preprečiti, je pa zato pod njegovo taktirko novomeška zasedba suvereno opravila z Ligo za prvaka, ki jo je po konstantnih igrah in z le dvema porazoma končala na prvem mestu. "Težko bi ocenil svoje delo na klopi. Zadovoljen sem, ker je ekipa sprejela oziroma se mi zdi, da mi je uspelo vzpostaviti igro, kakršno sem želel. Mislim, da so to tudi fantje dojeli in sprejeli ter začutili, da je to igra, ki nam lahko prinese uspeh. To se mi zid najbolj pomembno," je povedal Petrov.

Ob prevzemu Petrov za cilj postavil naslov

Toda sezono so končali s tremi zaporednimi porazi proti Olimpiji, ki je Krko z dvema zmagama v polfinalni seriji tudi poslala na počitnice. "V Ligi za prvaka smo našli formo in dobro igrali tako doma kot tudi v gosteh. Polfinale pa je zgodba zase. Vse od prej se izbriše in se igrata le dve tekmi oziroma tri. Olimpija je igrala pametno. Vedeli so, kaj napadati in kaj so njihove prednosti in slabosti. To smo vedeli tudi mi, skušali izkoristiti, a nam je na koncu zmanjkalo malce športne sreče, morda so bili tudi kakšni drugi dejavniki ... Borili smo se, še posebej v tem drugem polčasu druge tekme. Škoda le, da ni bilo tako že v prvem, ker bi bil rezultat zagotovo drugačen," je razmišljal Rojc.

Po izpadu iz Lige ABA in porazu v finalu pokala, ki so ga pred tem osvojili trikrat zapored, je bil cilj Novomeščanov osvojitev osmega naslova slovenskega prvaka, a tretjič zapored so obstali na polfinalni stopnički. Lani je bil boljši Helios, pred dvema letoma Tajfun, zdaj pa Olimpija. "Cilj je bil naslov, o tem ni dvoma. To je bila želja vseh, kar sem tudi povedal, ko sem prevzel funkcijo. Ni nam uspelo, nimam česa drugega reči," je ob tem dejal Petrov.

Rojc je zdaj prost igralec

"Nismo razmišljali za naprej. Rekel sem, da oddelamo do konca, poskušamo doseči, kar se da. Ni se izšlo po naših željah in zdaj se bomo kmalu pogovorili, kaj in kako naprej. Težko zdaj kar koli komentiram," je glede prihodnosti dodal novomeški trener. Zdaj bo čas za analize, zagotovo pa se v klubu obetajo spremembe. Morda bodo zdaj večje priložnosti deležni mlajši košarkarji, ki so nekaj minut dobili tudi letos. 18-letni Miha Škedelj je imel zaupanje Mihevca, pod vodstvom Petrova pa je največ igral dve leti starejši Kužnik, še nekaj fantov pa čaka na konkretnejšo priložnost.

Nekaterim nosilcem igre poteče pogodba. Med njimi je tudi kapetan Rojc, ki bo od junija prost igralec. Kot je dejal, je za zdaj še prezgodaj kar koli reči, a bo iskal druge možnosti oziroma drugo okolje, saj si želi igrati na podobni ravni, kot je do zdaj.

Tilen Jamnik