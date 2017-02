Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 70 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je na tekmah svetovnega pokala prvič osvojila drugo mesto. Na kombinaciji v Crans Montani jo je premagala le Federica Brignone, tretjeuvrščena Michaela Kirchgasser pa je nadaljevala tradicijo avstrijskih uvrstitev med najboljše tri. Odkar so leta 2005 uvedli kombinacijske tekme, je bila prav na vseh 28 preizkušnjah na odru za zmagovalke kakšna avstrijska smučarka. Toda Avstrijke imajo na kombinacijah vseeno le tri zmage, eno manj od Slovenije. Foto: EPA Ilka Štuhec je bila po odstopu na odpovedanem superveleslalomu zelo nezadovoljna, a je dobila še eno priložnost. Po prekinitvi tekme in novem štartu se je spet zbrala in opravila z vso konkurenco. Popoldne je z nadzorovanim slalomom prišla do drugega mesta in novih 80 točk v svetovnem pokalu. Foto: Reuters VIDEO Nastop zadnjih šestih v s... VIDEO Vožnja Ilke Štuhec v supe... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po jutranjem stresu nov uspeh Ilke Štuhec

Ilka Štuhec druga, Maruša Ferk peta

24. februar 2017 ob 08:56,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 15:12

Crans Montana - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je tudi po SP-ju nadaljevala niz odličnih uvrstitev, pridružila pa se ji je še Maruša Ferk. Na kombinaciji v Crans Montani je bila Štuhčeva druga, Ferkova pa peta.

S sekundo prednosti je zmagala Federica Brignone, ki je imela drugi čas superveleslaloma in tretji čas slaloma. Za Italijanko, ki je bila na slalomskih tekmah svetovnega pokala le enkrat med petnajsterico (14. v Zagrebu 2015), je to četrta zmaga v karieri, prva kombinacijska. Tretje mesto je osvojila Avstrijka Michaela Kirchgasser.

Nasmiha se kombinacijski globus

Ilka Štuhec je že sedmič v tej sezoni na stopničkah za zmagovalke, po petih zmagah in enem tretjem mestu je prišlo na vrsto še drugo mesto. Po pričakovanju je pot do novega uspeha tlakovala z odličnim superveleslalomom, na katerem je imela najboljši čas, v slalomu pa ni preveč tvegala, tako da ni mogla ogroziti Federice Brignone. V seštevku kombinacije pred zadnjo tekmo vodi Ilka Štuhec, 40 točk zaostaja Brignonejeva, 75 točk pa Kirchgasserjeva. V skupnem seštevku se je najboljša slovenska smučarka spet prebila na tretje mesto.

Lindsey Vonn: Prosim, Fis, ustavite to

Dopoldanski del kombinacije bo še nekaj časa buril duhove. Štart je bil sprva ob 10.30, a so v nevarnih razmerah odstopile prve tri smučarke na štartni listi, s številko ena tudi Ilka Štuhec. Tekmo so prekinili in jo z nižjega štarta znova začeli ob 11.30. Številne smučarke, tudi vse Američanke na čelu z Lindsey Vonn in Mikaelo Shiffrin, so zaradi slabih razmer na progi nastop odpovedale. "Dovolj je. Danes ne bom dirkala. Ni varno. Prosim Fis, ustavite to," je Vonnova zapisala na Twitterju. Tudi Darja Črnko, Ilkina mati, je hčerki svetovala, naj ne nastopi, a je Ilka ni poslušala.

Zadovoljna tudi Maruša Ferk

Po ponovljenem štartu je s progo najhitreje opravila Štuhčeva, ki si je pred Federico Brignone prismučala 52 stotink sekunde. Tretji čas je dosegla Michaela Kirchgasser. V zelo dobrem položaju je bila Maruša Ferk, saj je na šestem mestu za reprezentančno prijateljico zaostajala sekundo in 20 stotink. Na slalomu je pridobila še eno mesto in s petim mestom postavila uvrstitev sezone, obenem pa malce pozabila na smolo, ki se jo drži to zimo. V soboto bo v Crans Montani superveleslalom, v nedeljo pa še ena kombinacija.

Končni vrstni red (super-G + slalom): 1. F. BRIGNONE ITA 1:56,09 2. I. ŠTUHEC SLO +1,01 3. M. KIRCHGASSER AVT 1,16 4. W. HOLDENER ŠVI 1,48 5. M. FERK SLO 1,93 6. M. M. GAGNON KAN 2,06 7. S. BRUNNER AVT 2,17 8. L. DÜRR NEM 2,18 9. E. CURTONI ITA 2,22 10. F. SOSIO ITA 2,36 11. E. KAPPAURER AVT 2,37 12. F. MARSAGLIA ITA 2,65 13. R. MIRADOLI FRA 2,67 14. M. T. TVIBERG NOR 2,82 15. R. MOWINCKEL NOR 3,26 Vrstni red po superveleslalomu: 1. I. ŠTUHEC SLO 1:10,50 2. F. BRIGNONE ITA +0,52 3. M. KIRCHGASSER AVT 0,69 4. M. M. GAGNON KAN 1,14 5. P. NUFER ŠVI 1,15 6. M. FERK SLO 1,21 7. V. REBENSBURG NEM 1,23 8. E. CURTONI ITA 1,27 9. R. MOWINCKEL NOR 1,39 10. E. KAPPAURER AVT 1,50 11. R. HAASER AVT 1,54 12. S. VENIER AVT 1,62 13. J. HAEHLEN ŠVI 1,67 Odstop: Worley, Gisin, Goggia, Kling. Niso nastopile: Feierabend, Ross, Vonn, Shiffrin. Svetovni pokal skupno (27/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.203 2. L. GUT ŠVI 1.023 3. I. ŠTUHEC SLO 865 4. S. GOGGIA ITA 789 5. T. WORLEY FRA 712 6. T. WEIRATHER LIE 590 7. W. HOLDENER ŠVI 538 8. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 9. N. LOESETH NOR 499 10. F. BRIGNONE ITA 469 ... 35. A. DREV SLO 178 44. A. BUCIK SLO 147 55. M. FERK SLO 110 77. T. ROBNIK SLO 40 92. M. HROVAT SLO 19 125. K. LAVTAR SLO 2 Kombinacija (2/3): 1. I. ŠTUHEC SLO 180 2. F. BRIGNONE ITA 140 3. M. KIRCHGASSER AVT 105 4. W. HOLDENER ŠVI 100 5. M. GISIN ŠVI 80 6. M. FERK SLO 67 7. S. GOGGIA ITA 60 8. M. M. GAGNON KAN 50 9. S. BRUNNER AVT 36 10. D. FEIERABEND ŠVI 36

T. O.