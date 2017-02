Po Kristianstadu tudi Zagreb osvojil Zlatorog

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v obračunu Lige Sehe izgubili proti Zagrebu z 29:32 in si otežili pot na zaključni turnir najboljše četverice.

Tri dni po porazu s Kristianstadom v Ligi prvakov so pivovarji morali priznati premoč tudi Zagrebčanom.

Ti so vodili večji del tekme v Zlatorogu. Potem ko so Celjani v prvem polčasu zaostajali že za štiri gole, so v 26. minuti prek Luke Žvižeja izenačili na 12:12, nato pa je isti igralec poskrbel tudi za vodstvo s 15:14. Polčas se je končal s 15:15.

David Miklavčič prvi strelec tekme

V drugem delu so se gostje hitro odlepili, nato pa prednost treh golov zadržali do konca. David Miklavčič je bil s sedmimi goli prvi strelec tekme, medtem ko sta bila pri Celjanih najučinkovitejša Blaž Janc in Luka Žvižej. Varovanci Branka Tamšeta bodo do konca rednega dela Lige Seha odigrali še eno tekmo, in sicer proti Tatranu. Trenutno so tretji, a jih Meškov, ki ima tekmo manj, lahko prehiti.

Celje in Zagreb se bosta 9. marca v Zagrebu pomerili tudi v zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov. Dvoboj bo verjetno odločal o tem, kdo se bo uvrstil v osmino finala.

LIGA SEHA



CELJE PIVOVARNA LAŠKO - ZAGREB 29:32 (15:15)

Janc in Žvižej 6; Miklavčič 7.

MEŠKOV BREST - NEXE

37:29 (19:12)

Lestvica: VARDAR 17 14 2 1 44 VESZPREM 17 13 2 2 41 ZAGREB 15 10 1 4 31 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 17 10 0 7 30 MEŠKOV BREST 16 9 2 5 29 NEXE 16 4 3 9 15 METALURG 15 4 1 10 13 GORENJE VELENJE 14 4 0 10 12 TATRAN 14 3 1 10 10 IZVIĐAĆ 15 1 0 14 3

