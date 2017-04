Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Vrsta Matjaža Keka ohranja na vrhu lestvice štiri točke prednosti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po mojstrovini Soudanija Dinamo z Reke s točko

Po "dvoboju desetletja" razlika ostaja štiri točke

8. april 2017 ob 21:23

Rijeka - MMC RTV SLO

Težko pričakovani derbi 27. kroga hrvaškega nogometnega prvenstva med Rijeko in Dinamom se je končal brez zmagovalca. Na Rujevici je bilo 1:1.

Rečani so zadržali štiri točke naskoka pred Zagrebčani. Že več kot leto dni vrsta Matjaža Keka ne pozna poraza. V tej sezoni je na 27 tekmah državnega prvenstva 21-krat zmagala in šestkrat remizirala. Do konca sezone je še devet krogov, Rijeka pa ima 69 točk. 65 jih ima Dinamo, sledita Hajduk in Osijek, ki sta šele pri 47.

Vsa Reka z okolico je živela za ta obračun. Na Rujevici so domači navijači pripravili izvrstno vzdušje, z morebitno zmago pa bi naredili velik korak proti prvemu naslovu hrvaškega prvaka. Dvoboj z Dinamom, ki je bil prvak že 11-krat zapored, so tako hrvaški mediji označili kar za tekmo desetletja. Rečani so bili blizu, da bi zagrebškemu velikanu pobegnili na sedem točk, a so se gostje rešili.

Gostitelji so dobro začeli tekmo in v tretji minuti se jim je prek Romana Bezjaka ponudila prva priložnost, a je bil Dominik Livaković, ki je deset minut pozneje dobro posredoval tudi po strelu Franka Andrijaševića, na mestu. Slovenskemu napadalcu je Dinamov vratar zaustavil še nevaren poskus v 32. minuti.

Po zadržanem prvem polčasu so Zagrebčani v drugem zaigrali bolje, toda Rijeka je prva zatresla mrežo. Po dolgi kombinaciji je v 68. minuti Josip Mišić poslal predložek v kazenski prostor, kjer je gostujoča obramba zaspala in pustila Andrijaševića povsem samega, nekdanji Dinamov nogometaš pa je zadel z glavo. V 86. minuti je sledilo izenačenje. Po podaji v kazenski prostor se je El Arabi Soudani fantastično znašel. Alžirec je sprejel žogo s prsmi, nato pa jo s 'škarjicami' poslal v mrežo.

27. krog:

RIJEKA – DINAMO 1:1 (0:0)

Andrijašević 68.; Soudani 86.

Bezjak (Rijeka) je igral do 65. minute, Črnic (Rijeka) in Stojanović (Dinamo) sta bila na klopi.

T. J.