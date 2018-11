Po napadu na avtobus Boce le prestavili finalni superclasico

Povratna finalna tekma Cope Libertadores zdaj v nedeljo ob 21.00

24. november 2018 ob 21:39,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 23:34

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Česar so se poznavalci argentinskega nogometa najbolj bali, se je zgodilo. Ob prihodu Bocinega avtobusa na Monumental so huligani s kamni razbili stekla, v avtobus pa je zašel solzivec. Južnoameriška zveza je po dolgem oklevanju tekmo prestavila na nedeljo.

Uradno: ko bi po treh prestavitvah ob 19.30 po lokalnem času v Buenos Airesu morali začeti s povratno finalno tekmo Cope Libertadores, je južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) sporočila, da se tekma River Plate - Boca Juniors prestavlja za en dan. Za južnoameriškega nogometnega prvaka se bosta največja kluba Argentine zdaj udarila v nedeljo ob 17. uri (ob 21.00 po srednjeevropskem času).

Prva tekma spektakel, poskus povratne farsa

Kljub poškodovanim in zaradi solzivca onesposobljenim nogometašem Boce, je Conmebol vztrajal do zadnjega, da se mora zadnja tekma Pokala osvoboditeljetv 2018 odigrati v soboto. Po treh prestavitvah bi se morala tekma na Monumentalu na severu Buenos Airesa začela ob 23.30, a na koncu so igralci obeh moštev s skupnim nastopom preprečili izvedbo sicer najpomembnejše tekme v zgodovini superclasica – najbolj zagrizenega nogometnega derbija na svetu.

Če je pred 13 dnevi prvi finalni superclasico Boca Juniors – River Plate (2:2) postregel z vsem najlepšim, kar premore argentinski in južnoameriški nogomet, je zdaj udarila temna plat prestrastnega navijaštva.

Kamenjanje avtobusa, kamor je nato priletel solzivec

Dobri dve uri pred predvidenim začetkom tekme je pripeljal avtobus z moštvom Boce na Riverjev stadion Monumental, a kar po glavni aveniji, kjer se je trlo rivalskih navijačev. Sledilo je silovita kanonada s kamenjem in z vsem, kar je prišlo pod roke, pri čemer so bile razbite skorajda vsa stekla na Bocinem avtobusu (glej video spodaj). Policija je tik pred vhodom na stadion skušala s solzivcem razgnati množico Riverjevih huliganov, pri čemer ni jasno, kaj se je zgodilo nato. Ali so sami policisti v kaosu zadeli avtobus in ga napolnili s solzivcem ali je najbolj fanatičnim pripadnikom Barre brave (argentinska oznaka za nogometne huligane) uspelo zalučati solzivec v avtobus.

Ostali brez kapetana in prvega zvezdnika

Posledice so bile grde. Več Bocinih igralcev je bil porezanih s steklom, tri so morali odpeljati v bolnišnico, tudi prekaljenega vezista Pabla Pereza, ki bi moral s kapetanskim trakom začeti tekmo. Vsaj pet drugih nogometašev in članov osebja je bruhalo oz. jim je bilo močno slabo, pri tem jo je najslabše odnesel ikona Bocinih navijačev Carlos Tevez, ki je bruhal pred kamerami. Carlitos, na papirju sicer prvi zvezdnik Boce in superfinala, je rezervist, a je na prvi tekmi pustil dober vtis in skorajda zrežiral zmago kluba iz južne četrti argentinske prestolnice.

Najprej kupovanje časa

Posnetki so obkrožili splet in družbena omrežja, a južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) se ni znala odločiti, ali bi prestavila tekmo vsaj za kakšen dan. Za začetek je zgolj prestavila začetek tekme, ki je bil predviden za ob 17.00 po krajevnem času. Objavljena je bila le enourna prestavitev, a na zelenicah prepolnega Monumentala, kjer so lahko samo Riverjevi navijači, nogometašev ni bilo na spregled. Sledila je druga prestavitev na 19.15, nato še tretja na 19.30 (23.30 po srednjeevropskem času).

Infantino in Conmebol nista želela prestaviti finala

V ozadju so vseskozi potekali sestanki, tudi s predsednikom Argentine Mauriciom Macrijem (sicer najuspešnejšim predsednikom Boce), notranjim ministrom, vodstvom Conmebola, prisoten pa je tudi predsednik Fife Gianni Infatino. Najbolj verodostojni argentinski novinarji poročajo, da Boca nikakor noče odigrati tekme, igralci pa so iz slačilnice napodili predstavnika Conmebola, ki je prišel po začetno postavo. Sočasno je trener Riverja Marcelo Gallardo dejal, da si prav tako ne želi igrati povratne finalne tekme, na koncu je ravno podpora Riverjevih igralcev, da ne v takšnih okoliščinah nočejo igrati pomembno prispevala k odpovedi.

V televizijskem nastopu, ko je izgledalo, da so nogometni oblastniki prisilili Boco k igranju, je nekdanji nogometaš Reala Madrida in prav tako legeda Boce Fernando Gago brez dlake na jeziko povedal: "Conmebol in Fifa nas silita, da igramo." Tudi Tevez je izrekel podobno: "Nismo v stanju za igranje. Silijo nas, da igramo. Predsednika Conmebola in Fife zahtevata, da igramo, a ni pogojev za kaj takega:"

Tudi prva tekma prestavljena, a zaradi dežja

Na prvi tekmi, ki je bila zaradi hudega naliva prestavljena s sobote na nedeljo, je Boca dvakrat povedla, River pa obakrat izenačil. Boca Juniors lovi sedmi južnoameriški naslov, River pa četrtega. Finale Cope Libertadores se zadnjič igra na dve finalni tekmi, drugo leto bo privzet evropski sistem finalov, prvega bo gostila prestolnica Čila Santiago.

58. FINALE COPE LIBERTADORES

Povratna finalna tekma, nedelja ob 21.00:

RIVER PLATE - BOCA JUNIORS *2:2

V odebeljenem tisku izid prve tekme, v finalu se pravilo gola v gosteh ne upošteva.

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Así fue la terrible agresión de los fanáticos de River al micro de Boca, que viajaba rumbo al Monumental. pic.twitter.com/UCzsx7VkeK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2018

And then the Boca Juniors dressing room after that. Arguably not the best preparation for a major football match.pic.twitter.com/qt91zsYZHK — Nick Harris (@sportingintel) November 24, 2018

To. G.