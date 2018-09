Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Uefin elitni trenerski klub je vsakoletno posvetovanje vabljenih trenerjev s predstavniki evropske nogometne zveze. Foto: EPA Prvič je bilo pravilo gola v gosteh uporabljeno v 2. krogu Pokala pokalnih zmagovalcev v sezoni 1965/66, ko je Honved izločil Duklo, ker je v Pragi zmagal s 3:2, medtem ko je doma v Budimpešti izgubil z 1:2. Foto: BoBo Južnoameričani desetletja niso poznali pravila gola v gosteh, leta 2005 pa so ga kljub negodovanju navijačev uvedli tudi v Copi Libertadores, edinole v finalih dveh tekmah pa pravilo ne velja. Foto: EPA Dodaj v

Po nasvetu trenerjev bo Uefa pretresla pravilo gola v gosteh

Bo uveden enotni prestopni rok s koncem ob štartu sezone?

5. september 2018 ob 11:16

Prvi reprezentančni premor nogometne sezone Uefa izkorišča za posvetovnje z uglednimi trenerji, kjer med temami izstopa vprašanje o smiselnosti pravila v gosteh v izločilnih bojih v evropskih in domačih pokalnih tekmovanjih.

Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu so se trenerji z razvojnim oddelkom Uefinih klubskih tekmovanj posvetovali tudi o potrebi po enotnem prestopnem roku, videosodnikih (VAR) in uporabi četrte zamenjave v podaljških pokalnih tekem. V središču rednega letnega trenerskega foruma, ki ga Uefa pripravlja od leta 1999, bo sicer pregled taktičnih in tehničnih vidikov pretekle evropske sezone.

Zdaj lažje do gola v gosteh kot nekoč

Med razpravo so ugledni povabljeni trenerji izpostavili smiselnost pravila gola v gosteh, ki v izločilnih bojih, tako na evropskih kot domačih pokalnih tekmovanjih, velikokrat odločajo o napredovanju. "Trenerji mislijo, da doseganje golov v gosteh ni več tako zahtevno, kot je bilo v preteklosti. Mislijo, da bi morali pravilo preveriti, kar bomo tudi storili," je morebitno spremembo pravila napovedal namestnik generalnega sekretarja Uefe Giorgio Marchetti.

Pred pol stoletja namesto meta kovanca

Pravilo gola v gosteh je Uefa uvedal že daljnega leta 1965 v nekdanjem Pokalu pokalnih zmagovalcev kot boljšo možnost od metanja kovanca ali odigranja dodatne, tretje, tekme na nevtralnem igrišču, kot je bila takrat praksa ob izenačenih dvobojih, izvajanja kazenskih strelov pa še niso poznali. Marchetti je še povzel, da so bili trenerji soglasni v oceni, da je pravilo kontraproduktivno, saj bolj kot spodbuja gostujoča moštva k napadu, dejansko zlasti na prvih tekmah večina domačih moštev vse moči usmeri v to, da ne prejme zadetka.

Enotni prestopni rok in tudi začetek ligaških sezon?

Ob vprašanju prestopnega roka so se mnenja razhajala, zaradi hkratne želje po enotnem prestopnem roku v Evropi, hkrati pa so podprli potezo angleške Premier lige in italijanske Serie A, ki sta prestopni rok končala dva dni pred začetkom nove sezone. "Trenerji si želijo enotnega prestopnega roka, ki pa naj se konča pred uradnim začetkom ligaških tekmovanj. Idejo bomo poskušali oblikovati v predlog članicam in jo uveljaviti," je še napovedal Marchetti, ki je tako trenerjem prisluhnil še pri drugi problematiki, ki so jo načeli.

Povabljenih 12 slovitih imen

Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina čim širše vključiti nogometne deležnike, pri čemer so si ravno trenerji v zadnjih letih lahko pripišejo zasluge že za kar nekaj idej in predlogov. Tudi zaradi njih se zmanjšuje odpor Uefe pred VAR-om, ki se bo z drugo sezono začel uporabljati tudi v evropskih klubskih tekmovanjih.

V Nyonu se je v torek sicer zbrala druščina naslednjih uglednih trenerjev: Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benítez (Newcastle United), Sérgio Conceição (Porto), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique de Marseille), Şenol Güneş (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), José Mourinho (Manchester United), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) in nekdanji trener Arsenala Arsène Wenger.

