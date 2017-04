Po novem remiju Maribor ni več najboljša ekipa pomladi

Spodrsljaj Domžal "ekstremno razočaral" Rožmana

10. april 2017 ob 12:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Če so lani ob tem času boji v Prvi ligi TS ob kratkem stiku Ibraimija in Zahoviča ter rasistični opazki Olimpijinega trenerja Nikolića vstopili v najrazburljivejše obdobje, je letos povsem drugače.

Točkovna razlika med Mariborom in Olimpijo je tako velika, da se lahko zgodi, da bo prvak odločen že ta mesec. Čez tri tedne bo v Stožicah zadnji derbi v tej sezoni, vijoličasti pa si morali tedaj priigrati vsaj 15 točk naskoka, da bi se naslova veselili že po tekmi v Ljubljani. Trenutno imajo 13 točk prednosti.

V pričakovanju sredine povratne tekme polfinala Pokala Slovenije oba tekmeca konec tedna nista blestela. Maribor je še tretjič zapored v gosteh osvojil samo točko, tokrat v Kopru (2:2), čeprav je bil veliko nevarnejši kot domače moštvo. Če se s čim lahko tolaži, je to, da je prvič po štirih tekmah zadel več kot enkrat, toda neučinkovitost je še naprej težava.

Zahović pet tekem brez zadetka

"Zelo nenavadno je, da iz toliko tako izrazitih priložnosti ne zadeneš večkrat. Čudna tekma. Tekmeci so malo igrali in redko prišli na našo polovico oziroma ogrozili naša vrata. Vseeno so dvakrat zadeli, kar gotovo ni dobro. Po drugi strani sem zaradi naše kombinatorne igre v napadu in prevlade zadovoljen. Je pa jasno, da obžalujemo dve izgubljeni točki," je povedal trener Darko Milanič.

"Verjamem, da se nam bo odprlo in bomo v nadaljevanju bolje izkoriščali priložnosti. Mislim, da dobro delamo. Popraviti bomo morali obrambo, da poskušamo odigrati kakšno tekmo brez prejetega gola," je dodal Aleksander Rajčević.

Mariborski tabor skrbi forma Luke Zahovića na zadnjih tekmah, njegov strelski post je dolg že pet srečanj. V soboto je na Bonifiki ob koncu zapravil priložnost za zmago, izkazal se je vratar Marijan Antolović, ki je dobro branil vseh 90 minut.

Trener Kopra Igor Pamić se je s svojimi varovanci veselil prve osvojene točke proti Mariboru v tej sezoni: "Zadovoljen sem, treba je biti realen in priznati, da je bil Maribor boljši. Pogled na lestvico pove marsikaj. Mi imamo ogromno težav s poškodbami, slabo smo igrali tudi v obrambi. Mariborčani so vsak napad končali s strelom proti našim vratom."

Cimerotič stekel v objem Elekeju

Olimpija je do točke v Celju prišla v 95. minuti, ko je Blessing Eleke s proslavljanjem zadetka spomnil na dogodke izpred natančno leta dni, ko je na enak način v sodnikovem podaljšku za 1:1 zadel proti Zavrču in sprožil niz dogodkov, ki so pripeljali do zamenjave trenerja na klopi Ljubljančanov. Tokrat se je z njim ob kotni zastavici veselil tudi Sebastjan Cimerotič, ki je pritekel s klopi.

Olimpija si je sicer ustvarila malo priložnosti in je osmič zapored ter sedmič v spomladanskem delu prvenstva ostala brez zmage. "Nismo razmišljali o pokalu, saj moramo osvojiti drugo mesto v prvenstvu," je zatrdil trener Safet Hadžić, medtem ko je branilec Dino Štiglec dejal: "Seveda nismo zadovoljni, prišli smo po zmago. Za nas je najpomembnejša tekma v sredo, z mislimi smo že na pokalni tekmi."



Po zadetku Gorana Cvijanovića v 61. minuti, njegovem prvem v dresu Celja, se je zdelo, da bodo Celjani doma prvič premagali Olimpijo po skoraj sedmih letih, a se naposled to ni zgodilo. "Mislim, da ni ekipe na svetu, ki bi bila zadovoljna, če prejme zadetek v 95. minuti. Tudi mi smo razočarani, po prikazanem bi si zaslužili zmago. Do konca sezone je še osem tekem. Verjamem, da bomo na koncu uresničili cilj, ki ga imamo," je menil strelec celjskega zadetka.

Gorica prevzela spomladanski primat

Mislil je seveda na uvrstitev v evropska tekmovanja, boj za mesta od dve do štiri je še povsem odprt. Celje na petem mestu zaostaja štiri točke za Gorico, ki je na zadnjih petih tekmah štirikrat zmagala in enkrat remizirala. V nedeljo je po preobratu z 1:2 slavila v Kidričevem.

"Nadaljujemo dober niz, mislim, da imamo v drugem delu prvenstva največ točk. Res sem zadovoljen s tem, kar fantje kažejo, upam, da bomo na naslednji tekmi še podaljšali ta niz," pravi trener Miran Srebrnič. Novogoričani so spomladi osvojili že 16 točk, eno več kot Maribor. V soboto bodo igrali prav proti Celjanom in se poskušali utrditi na četrtem mestu, hkrati pa obdržati stik ali celo še zmanjšati zaostanek za Domžalami in Olimpijo, ki jim bežijo le še za štiri točke.

Domžalčani so po jesenskem porazu proti Radomljam znova ostali brez popolnega izkupička proti sosedom (1:1). "Ekstremno sem razočaran, da ne rečem celo prizadet. Preprosto nekih stvari ne razumem," je bil nejevoljen trener Simon Rožman.

Matej Rijavec