Po ogledu videoposnetka Ponomarenko Janićeva do drugega brona

V soboto do medalje že z Ostermanovo

27. avgust 2017 ob 11:19

Račice - MMC RTV SLO, STA

Kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić je na svetovnem prvenstvu v Račicah v finalu A-discipline 200 metrov osvojila bronasto medaljo.

Tretje mesto si je razdelila s Srbkinjo Milico Starović. Zmagala je Novozelandka Lisa Carrington, srebro si je priveslala Danka Emma Aastrand Joergensen. Slovenka in Srbkinja sta na koncu za zmagovalko zaostali 1,131 sekunde. Tudi na petem mestu sta bili na koncu dve tekmovalki. Rusinja Jelena Anušina in Poljakinja Marta Walczykiewicz sta si ga razdelili, zaostali sta 1,163 sekunde.

Prvotno je bila Primorka peta, po ponovnem ogledu fotofiniša pa je napredovala na oder za zmagovalke. To je njena druga medalja na letošnjem svetovnem prvenstvu. V soboto je skupaj z Anjo Osterman v finalu tekme na 500 metrov priveslala do bronaste kolajne, kar je po julijskem evropskem prvenstvu v Plovdivu in srebru nov velik uspeh tega dvoseda, ki je skupno pot začel šele letos.

Devet tekem in devet medalj

"Prideš s petega mesta na tretje, to je noro. Sem zelo zadovoljna, nisem pričakovala česa takšnega, sprijaznila sem se že s petim mestom. Ne bi bila rada zdaj na mestu Poljakinje, ki je že proslavljala, zdaj pa je peta," je uvodoma povedala Koprčanka.

Njen ustaljen ritem po tekmi je bil nekoliko drugačen, kajti gre le za zadnjo tekmo sezone: "Takoj ko sem prišla k splavu, saj nisem šla na razveslavanje, ker je to zadnja tekma, sem poklicala Stjepana (Janića, moža in trenerja op. p.), saj mi on pomaga nesti čoln, počitnice so se začele. On pa je kar gledal v telefon, rekel je 'poglej, poglej tretja si', potem pa sta z vodjo reprezentance stekla k sodniškemu stolpu, ker sem bila na fotofinišu tretja, v rezultatih pa peta. Potem so napako popravili in zdaj sem tretja. Devet tekem in devet medalj, to je kar malo neverjetno."

Bron si je razdelila s prijateljico Milico

Takšne napake se lahko hitro zgodijo. Disciplina na 200 metrov je zelo kratka, hitra, odločajo tisočinke in še tako natančen pogled ne vidi zmeraj vrstnega reda, včasih pa zataji tudi tehnologija. Tokrat je tehnologija razkrila, česar sodniško oko ni bilo zmožno videti: "Redko se zgodi, da sva dve tretji, črta je bila podobna, ampak ko približaš posnetek, se vidi, da sem tretja. Res sem vesela za to kolajno, ki sem si jo razdelila skupaj z dolgoletno prijateljico Milico."

"Na 200 m se kar pogosto zgodi, da so razlike majhne, tudi na evropskem prvenstvu so bile, odločajo centimetri, milimetri. Lepo je, ko so v tvojo korist, da ne zgubiš za tisto malo. Letošnja sezona je bila tako uspešna, da ne bi mogla pokvariti ocene te sezone, tudi če bi se morala danes zadovoljiti s petim mestom," je še dodala Ponomarenko Janićeva, ki je s to uvrstitvijo zagotovila tudi skupno zmago v seštevku sezone.

