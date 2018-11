Magnus Carlsen je svetovni prvak postal že trikrat. Foto: Reuters Sorodne novice V Londonu se začenja šahovski spektakel Dodaj v

Po pobudi Carlsena v uvodni partiji remi

Po 115 potezah brez zmagovalca

10. november 2018 ob 08:53

London - MMC RTV SLO, STA

Aktualni svetovni prvak v šahu Magnus Carlsen in njegov izzivalec Fabiano Caruana sta se v prvi partiji za naslov razšla brez zmagovalca. Izid v dvoboju je tako 0,5:0,5.

V Londonu je uvodna partija med 27-letnim Norvežanom in 26-letnim Američanom trajala sedem ur in 115 potez. Caruana je imel bele figure, velemojstra pa sta igrala sicilijansko otvoritev, na katero se je branilec naslova dobro pripravil in imel pobudo.

Caruana se je z menjavo dam izvlekel iz nekoliko slabšega položaja, v katerem se je znova znašel v sredini igre, ko je Norvežan prišel do prednosti kmeta ter nato čakal na napako tekmeca. Caruana večje ni napravil in je nato po 115 potezah ponudil remi, ki sta ga igralca tudi podpisala.

Zmagovalec dvoboja z nagradnim skladom milijon dolarjev bo tisti šahist, ki bo prej zbral 6,5 točke; v primeru izenačenja po 12 partijah bodo sledile dodatne po pospešenem tempu.

T. J.