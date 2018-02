Po ponesrečenem uvodu olimpijskega trojčka skakalci jezni in razočarani

Finalni skok Prevca nekakšna tolažba

10. februar 2018 ob 19:53

Pjongčang - MMC RTV SLO

Besede Jerneja Damjana, da želi čim prej pozabiti srednjo napravo v Pjongčangu in ničesar prinesti na veliko, veljajo za vse slovenske skakalce. Svetla točka je bil le finalni skok Petra Prevca.

Slovenci se z manjšo olimpijsko napravo v Južni Koreji niso spoprijateljili. Imeli so težave tako rekoč na vseh treningih, tudi v kvalifikacijah so skakali povprečno. Predstavam primerno je Goran Janus po kvalifikacijski seriji postavil povprečne cilje – štiri finaliste, med katerimi eden v deseterici. Vendar tudi teh – glede na predstave skakalcev v zadnjih sezonah skromnih – lestvic niso presegli. Že vso letošnjo zimo je podobno povprečno z redkimi prebliski.

Na tekmi so se v zahtevnih razmerah, ko je na skakalnici močno pihalo in bilo zares zelo zelo mraz, hkrati pa se je preizkušnja, ki se je začela v soboto ob 21.30 po krajevnem času, zavlekla v nedeljo, Janusovi varovanci znova mučili in v prvem delu trilogije najpomembnejših tekem sezone razočarali. Na koncu je bil na 12. mestu najboljši Peter Prevc, 16. mesto je zasedel Tilen Bartol, Jernej Damjan je bil 28., Timi Zajc pa brez finala 33. V Korejo so prišli po kolajno, vsaj tako so napovedali na začetku sezone, a se zdijo precej oddaljeni od nje. Imajo še dve možnosti, na nedvomno slovenskim skakalcem ljubši večji napravi, toda s takimi skoki bodo tudi tam že dajali izjave premraženim medijem, ko se bo razpletal boj za medalje.

Namesto razočaranja jeza

"Nisem razočaran, bolj sem jezen. To so olimpijske igre, kjer se mora vse iziti. Ko se je hodilo z rampe, smo zahtevali predskakalce, a ga enostavno niso dali. Moral si čakati, da si imel po njihovem mnenju ugoden veter, da si dobil zeleno luč. Sem pa vendarle vesel finalnega skoka Petra, s čimer je dokazal, da 'ima v nogah', kar je bistveno za veliko skakalnico. Pohvalil bi še Tilna. Predvsem njegov prvi skok je bil lep. Jernej je skakal slabo, Timi pa je hotel preveč. Škoda, moral bi priti v finale," je po tekmi povedal glavni slovenski trener, ki je priznal, da ga do zdaj na trenerskem stolpu še ni tako zeblo kot tokrat.

Peter Prevc, ki je branil srebro iz Sočija, je moral kar nekajkrat zapustiti startno rampo. Dolgo je čakal na svoj nastop v prvi seriji, ki pa se mu ni posrečil. Pristal je pri 98,5 m, kar je zadostovalo le za 24. mesto. Boj za odmeven izid je bil izgubljen. V finalu je izkoristil ugodne razmere, a hkrati naredil tudi zares dober skok in s 113,0 m je napredoval na 12. mesto. Za kaj več je bil zaostanek po polovici preizkušnje prevelik: "V prvi skok so se prikradle napake, v drugem se je poklopil veter, pa še dobro sem skočil."

"Dokler nisem prišel z mize, si nisem mislil, da me je čakanje tako zmedlo. Kot kaže, mi je tako padla koncentracija. Telo se je ohladilo, zaradi manjše koncentracije pa so se prikradle napake. Bo treba iti še na kakšne olimpijske igre, da bom lahko kljub temu, da dolgo čakaš na start, skočil, kot je Ammann. Zebe te na vrhu, saj ni veliko prostora, da bi malce migal in se ogrel. Hkrati tudi dresi niso narejeni za tak veter. Sem vmes rekel, da se po navadi na tekmah, četudi so temperature okoli ničle, oznojim. Tokrat pa sem ves zamrznjen," je tekmo pokomentiral Prevc.

Verjame, da je finalni skok tisti, na katerem lahko gradi za naprej, ko bo preizkušnja na večji napravi: "Ta skok je predvsem nekakšna pomiritev, obliž, tolažba … Tolažba, da bolj optimistično gledaš naprej. Morda je bil malce iz ihte, takrat, ko se ti prvi ponesreči, več upaš in tvegaš. Sem zadovoljen s tem in zagotovo se da graditi za naprej. Ga bo treba pogledati, kako se je odvil, in ga v glavi analizirati, kako je psihično potekal. Potem bi ga bilo pa treba zapakirati in prenesti na večjo napravo."

"Po prvi seriji sem bil žalosten in jezen. Vseeno, vsaj ni najslabši rezultat na olimpijskih igrah," je zaključil Prevc, ki ima že dve olimpijski kolajni. Najslabši izid pa je dosegel v Vancouvru, kjer je bil star šele 17 let. Tedaj je bil sedmi na srednji in 16. na veliki napravi. Skakalce, ki so le opazovali boj za olimpijsko krono med Nemci, Norvežani in Poljaki, ki so na koncu po dvojnem vodstvu po prvi seriji ostali razočarani brez kolajne, čaka prosta nedelja. V ponedeljek nadaljuje s kondicijskimi pripravami do srede, ko bodo preizkusili veliko napravo, kjer bo v soboto posamezna preizkušnja, na kateri bo Prevc branil bron, v ponedeljek pa še ekipna tekma.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik