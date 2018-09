"Po porazu smo vsi krivi. Selektor zunaj, mi na terenu."

Berić priznava, da je reprezentanca ujeta v začarani krog

10. september 2018 ob 14:27

Nikozija - MMC RTV SLO

"Vsekakor bi gol zamenjal za zmago, ki jo nujno potrebujemo za vse. Za samozavest, za dvig naše igre, za dvig celotne ekipe," je po porazu na Cipru razmišljal strelec za Slovenijo Robert Berić, medtem ko je kapetan Bojan Jokić krivdo pripisal celotni reprezentanci.

"Po porazu smo vsi krivi. Selektor zunaj igrišča, mi na terenu. Veliko selektorjev sem zamenjal v teh 13 letih, odkar igram za reprezentanco. Vsak ti je nekaj dal, z vsakim smo zmagovali, z vsakim smo izgubljali," se Jokić ni ognil vprašanju o odgovornosti, ki jo je razpršil na celotno nogometno reprezentanco, okoli katere se je po uvodnih dveh porazih v Ligi narodov odkrito pojavilo vprašanje, ali naj selektor Tomaž Kavčič še nadaljuje oktobrski in novembrski del hitropoteznega reprezentančnega tekmovanja.

Mi smo krivi, mi moramo to popraviti, od tega ne smemo bežati

"Težko je govoriti, ali bi morali menjati selektorja ali igralce. Nismo v pravem momentu, za nič nismo nagrajeni, zato je treba dati še več za reprezentančni dres. Vsi moramo biti 100-odstotni ali še kaj več. Prespati je treba, dobro razmisliti, še enkrat pogledati tekmo, analizirati napake in iti naprej. Mi smo krivci, tega si ne bi smeli privoščiti, obe tekmi smo izgubili. Proti Bolgariji smo vsaj pokazali všečno igro, nocoj pa ni bilo niti blizu. Mi smo krivi, mi moramo to popraviti, od tega ne smemo bežati," je premišljeval kapetan in z 32 leti edini 30-letnik v izbrani vrsti, ki je hkrati z 92 reprezentančnimi nastopi še enkrat bolj izkušen od naslednjega Jasmina Kurtića (47).

Levi bočni branilec je bil vpleten v edini resen preblisk Slovenije v Nikoziji, ko je v 54. minuti na levi strani sprejel hitro in natančno diagonalno podajo Amirja Derviševića in jo pretvoril v natančen predložek za vodilni gol Roberta Berića. Za Jokića je bila v reprezentanci to prva asistenca za zadetek po dobrih treh letih, vse od domače tekme z Anglijo (2:3), skupno jih je v 13-letni karieri za Slovenijo prispeval osem.

Ciper v 1. polčasu užival 61-odstotno posest žoge

"Ko povedemo, mogoče potrebujemo dva gola prednosti. Proti Bolgariji smo takoj dobili gol, smo se izvlekli in izenačili, a na koncu izgubili. Minimalno dvakrat moramo zadeti, da lahko iztržimo pozitiven izid. Bili smo preveč mrtvi, oni so nam vsilili svojo igro. Imeli so veliko večjo posest žoge, zato so si ustvarjali priložnosti. V 2. polčasu smo imeli mi pobudo, skoraj celoten polčas, a potem mrk in dva gola," je bil samokritičen Jokić. Ciper je imel v 1. polčasu kar 61-odstotno posest žoge, položaj se je uravnotežil v nadaljevanju, na koncu je bilo 53:47 za Ciprčane, ki so bili tudi veliko konkretnejši v napadu. Brez dveh izjemnih parad Vida Belca v 80. in 84. minuti ne bi bilo krutega nasmeha (ne)sreče v 87. minuti, ko so Andražu Šporarju neupravičeno razveljavili prvenec za Slovenijo.

"Če bi sodnik pustil gol za 2:1, bi bilo mogoče vse drugače. A nismo si zaslužili te zmage oz. točke, zato Cipru čestitam za zmago," je odkrito 32-letni Kranjčan in zdaj član ruske Ufe priznal, da si Slovenija z neigro v teh dneh ni zaslužila boljše usode, kot sta dva poraza, nič točk in dno skupine 3 v ligi C.

Namesto gola olajšanja, katastrofalno vzdušje

Med štirimi nogometaši Slovenije, ki so po neuspehu v 2. krogu Lige narodov stopili pred novinarje, je bil najbolj prizadet strelec Berić. Četudi bi moralo biti 27-letnemu Krčanu v uteho, da je v 17. reprezentančnem nastopu le prišel do drugega gola, pred 3 leti je s prvencem odločil kvalifikacijsko tekmo proti Estoniji. Hkrati je bil natančen strel z glavo prvi zadetek Berića po 22. aprilu, ko je zabil dva gola Troyesu, prišel do prvega gola in to v precej negotovem klubskem položaju. Pri St. Etiennu je bil poleti spet na izhodnih vratih, a so se v zadnjem hipu odločili ga obdržati, v zadnjih dveh krogih pa je vstopil za skupno 22 minut igralnega časa.

"Trenutno ne vem, kaj vse je šlo narobe. Ne vem, kjer sploh začeti. Enostavno se nam stvari ne odvijajo po željah. Ne vem, kaj povedati. Vzdušje je katastrofalno. Brez besed," je bil odkritosrčen Berić, ki priznava, da je slovenska nogometna reprezentanca ujeta v hudo krizo: "Prišli smo v položaj, kjer ni izhoda. Nekako moramo prebroditi, na igrišču ne izgledamo dobro. Trenutno smo v začaranem krogu, kjer ne vemo, kaj narediti."

Kaj ali kdo lahko najde izhod iz začaranega kroga? Odgovore bo dal NZS-jev posvet s selektorjem in poteze, ki bodo sledile. Naslednji reprezentančni zbor bo že prej kot v mesecu dni – v ponedeljek, 8. oktobra.

Toni Gruden