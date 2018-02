Poudarki Iz tabora Maribora in Olimpije pred spomladanskim delom Prve lige TS Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 13 glasov Ocenite to novico! "Ne razmišljamo o tem," je Zlatko Zahovič komentiral napoved Olimpije, da se bo pritožila zaradi registracije Alexandra Cretuja za Maribor. Foto: www.alesfevzer.com Poleg Luke Zahovića in Jasmina Mešanovića ima Darko Milanič v napadu na voljo še Jana Mlakarja in Marcosa Tavaresa. "Trenerja bo bolela glava," pravi Zahovič. Sunnyja Omoregieja so posodili Alaškertu v Armenijo. Foto: www.alesfevzer.com Zahovič o mladih bočnih branilcih Adisu Hodžiću in Žanu Kolmaniču: "Kažeta veliko kvalitete. Pričakujem od njiju, da bosta dihala za ovratnik starejšim in izkušenim, ki ne smejo biti mirni, ampak na ta način prisiljeni v resno in osredotočeno delo." Foto: www.alesfevzer.com Igor Bišćan je zadovoljen s pripravami. Foto: www.alesfevzer.com Nik Kapun bo zaradi težav z ahilovo tetivo izpustil nedeljsko tekmo proti Celju. Foto: www.alesfevzer.com Ricardo Alves (levo) je bil s šestimi zadetki najboljši strelec Olimpije v jesenskem delu prvenstva. Foto: BoBo Dodaj v

Po preložitvi tako Maribor kot Olimpija "pomlad" začenjata v nedeljo

Zahovič: Cretu nam bo dal dimenzijo več tudi v taktičnem smislu

23. februar 2018 ob 16:38

Maribor,Ljubljana - MMC RTV SLO

"Boj bo neizprosen, do zadnjega, to mi je popolnoma jasno. Mislim pa, da ga bomo motivirani in z veliko podporo navijačev odločili v našo smer," pred nadaljevanjem Prve lige TS meni Zlatko Zahovič.

Maribor spomladanski del prvenstva, v katerega vstopa s tremi točkami prednosti pred Olimpijo, v nedeljo ob 15.00 začenja z domačo tekmo proti Aluminiju. Po prvotnem načrtu bi moralo biti srečanje v soboto, a so ga zaradi snega preložili na naslednji dan. Tekmi Rudar - Domžale in Krško - Gorica bosta odigrani šele aprila.

Zahovič je jeseni dejal, da bo Maribor prvak, če bo Olimpija pred zimo imela manj kot šest točk prednosti. Kako zdaj komentira stanje na lestvici? "V tistem času sem dal to izjavo, ker sem želel motivirati igralce in jih opozoriti na Olimpijo, ki je imela zelo kontinuirane izide. In da ne smejo razmišljati le o Ligi prvakov, ampak tudi o domačem prvenstvu. To nam je uspelo, fantje so Olimpijo prehiteli. Tekmeci nas morajo zdaj loviti, mi pa moramo kontinuiteto nadaljevati," je povedal športni direktor vijoličastih v pogovoru za spletno televizijo kluba, v katerem je komentiral aktualne zadeve.

Mariborčani so tako kot zadnja leta glavnino priprav opravili v Beleku v Turčiji. "Priprave rezultatsko niso bile take, kot bi pričakovali. A me ni bilo strah, rezultati so bili posledica vrhunskega dela, fantje so bili utrujeni," je razmišljal v svojem slogu. Na petih tekmah na obali Sredozemskega morja je Maribor premagal le moldavski Šerif (2:0), remiziral je proti Vojvodini (2:2), izgubil pa proti Sigmi Olomouc (0:3), Oleksandriji (0:2) in Zenitu (1:3). Bolje se je zanj razpletla sobotna generalka, na kateri je bil v Ljudskem vrtu s 4:1 boljši od Celja, trikrat je zadel Luka Zahović.

"Novinci se zavedajo pritiskov, a si jih tudi želijo"

Zahovič je zadovoljen z delom novincev, navijače zelo zanima, kako so se v moštvo vključili branilec Saša Ivković, vezist Alexandru Cretu in napadalec Jan Mlakar. "Šele prve tekmovalne tekme bodo pokazale tisto pravo, a fantje so se prilagodili zelo hitro, sprejeli so filozofijo kluba, trenerja in ekipe ter zmagovalno mentaliteto. Zavedajo se pritiskov, a si jih tudi želijo. In to me veseli. Maribor je januarja vedno v neki tranziciji, zgodijo se odhodi in prihodi. Tega smo že navajeni. Rezultati nam kažejo, da je pravilno, da se ekipa nekako regenerira oziroma okrepi na tistih ključnih delih, na katerih menimo, da smo lahko še boljši. S tem se po določenem času pripravimo na Evropo, pred tem pa je seveda treba narediti domačo nalogo."

Največ prahu je dvignil prihod Romuna Cretuja iz Olimpije kot zamenjava za Marwana Kabho, ki se je vrnil v Izrael (Hapoel Ber Ševa). "Cretu je tip igralca, ki smo ga potrebovali, tudi tekma s Celjem je to pokazala. Bili smo presenečeni, da ga lahko dobimo pod temi pogoji. Bil je zelo vesel, da je lahko prišel v klub, ki ima večjo dimenzijo od naših tekmecev. Prepričan sem, da bo to zgodba o uspehu. Dal nam bo tudi dimenzijo več v taktičnem smislu. Z njim bomo lahko igrali več taktičnih sistemov, ker nam to dopuščajo njegove kvalitete in sposobnosti. Ne samo v sistemu 4-4-2 ali 4-4-2 v rombu, ampak tudi s tremi branilci in 4-3-3."

"Mlakar bo spisal veliko zgodbo"

Mladi reprezentant Mlakar se nazadnje pri Venezii, kamor je bil posojen, ni naigral, v Mariboru pa imajo z njim velike načrte. "Na našem radarju je bil že dolgo. Prvi pogovori so stekli že dva, tri mesece prej. Seveda ni bilo lahko prepričati ne Fiorentine ne Jana, da pride v naš klub, kajti Fiorentina je zelo velik klub. Žal zelo težko čaka na svoje mlade talente, čeprav je bil Jan največji talent v njihovi mladinski šoli in tudi kapetan. A življenje mladega fanta v tujini je vse prej kot lahko. Prepričali smo tako Fiorentino, ki je bila navdušena nad idejo, in Jana, ki se je po kratkem premisleku odločil za to. Danes vidim zelo veselega fanta, fanta, ki ima nenormalne kvalitete, in prepričan sem, da bo v našem klubu spisal veliko zgodbo," meni Zahovič.

V obrambi so Štajerci izgubili Jeana Clauda Billonga, ki je odšel v Benevento, Marko Šuler še okreva, poškodovana sta bila tudi Mitja Viler in Aleksander Rajčević.

Pri Olimpiji šest novincev

Olimpija je v zimskem premoru tako kot lani znova pripeljala kar nekaj tujcev. Najbolj znana sta nekdanji srbski reprezentančni napadalec Dragan Mrđa in avstralski branilec Jason Davidson, ki je igral na svetovnem prvenstvu 2014 v Braziliji. Prišli so še branilca Eric Boakye (Gana) in Filip Uremović (HRV) ter vezist Rijad Kobiljar (BiH/ZDA). Na prihod nigerijskega napadalca Udechukwuja Chineduja še čakajo.

Spomladi bodo Ljubljančani siromašnejši za enega izmed najboljših igralcev jeseni Kenana Bajrića (Slovan Bratislava), Denis Klinar pa je odšel na Madžarsko (Puskas Akademia FC). Nik Kapun zaradi težav z ahilovo tetivo še ni pripravljen, trenira po prilagojenem programu.

"V tem trenutku niti sam nisem povsem prepričan, katerih 11 bo igralo, sem pa zadovoljen s pripravami. Mislim, da smo jih maksimalno izkoristili, še posebej v Turčiji. Po vrnitvi domov smo se morali prilagoditi predvsem zaradi sprememb podlag, na katerih treniramo," je za spletno stran kluba ocenil trener Igor Bišćan.

Mrđa bo na začetku rezervist

Olimpija je glavni del priprav prav tako opravila v Beleku in tam odigrala štiri srečanja. Bolgarskega prvoligaša Etar je premagala s 3:0, remizirala proti Rostovu (3:3) in Dinamu iz Minska (1:1), proti Vojvodini pa je v zadnjih sekundah izgubila z 2:3. Na zadnji pripravljalni tekmi je bila v nedeljo v Poreču s 3:2 boljša od drugoligaša Bravo.

Kako je z novinci? "Mrđa v tem trenutku še ni v optimalnemu stanju. V Turčiji je morda krenil malce preveč na polno in začutil določene težave. Upam, da jih bo kmalu odpravil in bo v kratkem prišel do ravni, ko ga bomo lahko uporabili več kot zgolj 15, 20 minut. Na prvi tekmi ne bo začel, bomo pa delali pazljivo, da bo čim hitreje v dobri formi," pravi Bišćan.

V nasprotju z Mariborom se bo Olimpija potegovala tudi za pokalno lovoriko. V polfinalu jo aprila čakata dva dvoboja s Celjem, ki bo v nedeljo ob 16.55 tudi njen prvi prvenstveni tekmec.



19. krog, sobota ob 13.00:

ANKARAN HRVATINI - TRIGLAV

(v Novi Gorici)

Nedelja ob 15.00:

MARIBOR - ALUMINIJ



Ob 16.55:

OLIMPIJA - CELJE



Sreda, 4. aprila, ob 15.00:

RUDAR - DOMŽALE



Sreda, 18. aprila, ob 18.00:

KRŠKO - GORICA

Lestvica:

MARIBOR 18 13 4 1 32:11 43 OLIMPIJA 18 12 4 2 30:8 40 DOMŽALE 18 9 4 5 33:16 31 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 CELJE 18 6 6 6 22:24 24 GORICA 18 7 2 9 21:26 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 18 4 5 9 20:28 17

TRIGLAV 18 3 5 10 16:32 14 ANKARAN HRVATINI 18 1 6 11 16:41 9

M. R.