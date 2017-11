Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jo Wilfried Tsonga je oddal le šest iger. Foto: Reuters Sorodne novice Finale Davisovega pokala odpirata Pouille in Goffin Dodaj v

Po prvem dnevu finala Davisovega pokala 1:1

Favorita svoje delo opravila v treh nizih

24. november 2017 ob 18:34

Lille - MMC RTV SLO

Po prvem dnevu finala Davisovega pokala v tenisu je rezultat pričakovano izenačen 1:1, saj sta favorizirana David Goffin in Jo Wilfried Tsonga dobila svoja obračuna.

Goffin je bil na nogometnem Stadionu Pierra Mauroyja pred 26.000 gledalci po uri in 59 minutah s 7:5, 6:3 in 6:1 boljši od Lucasa Pouilla, medtem ko je Tsonga prav tako v treh nizih s 6:3, 6:2 in 6:1 ugnal Steva Darcisa.

V Lillu bo v soboto dvoboj parov, v nedeljo pa še zadnja posamična obračuna, ki bosta dala odgovor na vprašanje, ali bo zmagovalec Davisovega pokala desetič Francija ali prvič Belgija.

DAVISOV POKAL, finale, Lille

Stadion Pierre Mauroy, trda podlaga:

FRANCIJA - BELGIJA 1:1



Pouille - Goffin 5:7, 3:6, 1:6



Tsonga - Darcis 6:3, 6:2, 6:1

Sobota ob 14.00:

Herbert/Gasquet - Bemelmans/Loore



Nedelja ob 13.30:

Tsonga - Goffin

Pouille - Darcis

T. O.