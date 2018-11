V petek so proti Muri Green Dragonsi proslavljali 30. rojstni dan. Foto: BoBo Sorodne novice Vrnitev "odpisanih": Mura v Stožicah nadoknadila zaostanek 2:0 Dodaj v

Po slavju 30. rojstnega dne Dragonsov Olimpiji več kot 9.000 evrov kazni

Kaznovana tudi Maribor in Mura

29. november 2018 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Disciplinski sodnik NZS-ja Roman Rogelj je imel po 17. krogu Prve lige največ dela z Olimpijo, ki bo zaradi neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Muri morala odšteti kar 9.050 evrov kazni.

Skupno je Olimpija v tej sezoni odštela že za 27.350 evrov denarnih kazni. Rogelj je kot vzroke za takšno kazen navedel večkratno množično prižiganje bakel na tribuni, povzročitev zamika uradnega začetka tekme, bakle, odvržene na igralno površino, prižig petard, dvakratna povzročitev prekinitve tekme, poskus vdora na igrišče, žaljivo skandiranje nasprotni ekipi in njenim navijačem ter predkaznovanost.

Ob 1.200 evrov bo tudi Maribor, in sicer zaradi navijaškega večkratnega prižiganja bakel na tribuni, žaljivega vzklikanja in predkaznovanosti na tekmi s Krškim. Maribor je sicer doslej prav tako že dodobra obogatil blagajno NZS-ja z denarnimi kaznimi, do zdaj jih je zbral za 21.460 evrov.

Zajetna kazen je doletela tudi Muro. Zaradi šestih rumenih kartonov na tekmi proti Olimpiji bo morala plačati 360 evrov, zaradi bakel, žaljivega skandiranja in predkaznovanosti pa še 900 evrov. Olajševalna okoliščina je bila pisna izjava kluba.

T. J.