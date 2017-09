Po slovesu Čilića in Isnerja spodnji del žreba popolnoma odprt

Schwartzman se je tako prvič v karieri uvrstil med 16 najboljših igralcev turnirja za grand slam, v osmini finala se bo pomeril s Francozom Lucasom Pouillejem.



Mischa Zverev gladko odpravil Isnerja

Američani so upali na veliki obračun dveh mojstrov servisa v osmini finala. Sam Querrey je opravil svoj del naloge, ko je na stadionu Louisa Armstronga z 19 asi izločil Moldavca Raduja Albota s 4:6, 6:2, 6:4 in 6:4. V uvodnem delu nočnega sporeda na stadionu Arthurja Asha pa je Mischa Zverev presenetljivo gladko odpravil Johna Isnerja. Nemec je bil boljši s 6:4, 6:3 in 7:6. Isner je trikrat izgubil servis, Zverev pa niti enkrat. Izkazal se je z odličnimi voleji, pri mreži je dobil kar 72 odstotkov točk (41/57). Nemec je naredil le sedem neizsiljenih napak, Isner pa kar 41. Mischa je tako sijajno nadomestil brata Alexandra, ki je presenetljivo izpadel že v drugem krogu proti Borni Čoriću.

Čorić nemočen proti Andersonu

Mladi Hrvat ni ponovil imenitne predstave. Kevin Anderson ga je premagal s 6:4, 6:3 in 6:2. Južnoafričan je zadel 12 asov in ni niti enkrat oddal začetnega udarca.

Lorenzi prvič med 16 na turnirjih za grand slam

V osmino finala je napredoval tudi Italijan Paolo Lorenzi, ki je poskrbel za poseben rekord. Postal je najstarejši teniški igralec, ki se je prvič v karieri uvrstil v osmino finala enega od turnirjev velike četverice. 35-letni Lorenzi je s 6:2, 6:4 in 6:4 premagal rojaka Thomasa Fabbiana.

Kvitova bo izzvala Muguruzo

Med ženskami se je prva uvrstitve v četrti krog veselila Čehinja Petra Kvitova. 13. nosilka je v tretjem krogu v 71 minutah s 6:0 in 6:4 premagala Francozinjo Caroline Garcio. Kvitova bo drugi teden v Flushing Meadowsu dočakala petič v karieri, v četrtem krogu, kar je njen najboljši dosežek na OP ZDA, je igrala še v letih 2012, 2015 in 2016.

V nedeljo jo čaka težka naloga, saj se bo pomerila z zmagovalko Wimbledona Garbine Muguruzo. Španka je s 6:1 in 6:1 odpravila Magdaleno Rybarikovo.

Šarapova kljub številnim napakam izločila ameriško najstnico

V zadnjem obračunu nočnega sporeda je Marija Šarapova ugnala 18-letno Američanko Sofio Kenin s 7:5 in 6:2. Dvoboj dveh povabljenk na zadnji turnir za grand slam sezone je trajal uro in 43 minut. 30-letna Rusinja je zadela 38 "winnerjev" in naredila 33 neizsiljenih napak.

Šarapova, ki je v ponedeljek v najboljšem obračunu ženskega dela turnirja izločila Simono Halep, že drugi dvoboj zapored ni blestela. Predvsem v prvem nizu je naredila preveč neizsiljenih napak (28). Zmagovalka turnirja v New Yorku pred enajstimi leti je povedla s 4:1, nato pa popolnoma popustila in Keninova je izenačila na 4:4. Američanka je proti svoji vzornici odigrala odlično, v 12. igri pa je bila v odločilnih trenutkih preveč nervozna. Šarapova je prišla do brejka in zmage v uvodnem nizu. V nadaljevanju se je sprostila in zanesljivo dobila drugi niz s tremi odvzemi servisa.





Statistika Kenin

Šarapova

Prvi servis (%) 65 54 Asi 1 8 Dvojne napake 6 7 Neizsiljene napake 16 33 Winnerji 7 38 Osvojene točke 59 75 Osv. točke na mreži 6/9 11/16 Priložnosti za brejk 3/10 6/11



"Sofia ni imela veliko izgubiti in take tekmice so najbolj nevarne. V prvem nizu sem naredila ogromno napak, prav nič mi ni šlo po načrtih. Jutri me čaka veliko dela na treningu," je pojasnila Rusinja, ki je po 15-mesečni kazni zaradi jemanja meldonija padla na 146. mesto na lestvici WTA. Po dvoboju je na kratko spregovorila tudi o biografiji Unstoppable: My Life So Far (Neustavljiva: Moje življenje do zdaj).

Vekićeva popolnoma razglašena

V osmini finala se bo Šarapova srečala z Anastazijo Sevastovo, ki je odpravila Donno Vekić s 6:2 in 6:3. Hrvatica je imela le en načrt - žogo je skušala z vso silo udarjati, a na taktično prefinjeno igro Latvijke ni imela odgovora. Vekićeva je pošiljala žoge daleč v avt, nekajkrat je zgrešila za več metrov. Naredila je 29 neizsiljenih napak v uri in petih minutah.

Klepačeva v drugem krogu

Andreja Klepač se je s Španko Mario Jose Martinez Sanchez prebila v drugi krog turnirja dvojic. Slovensko-španska naveza je bila uvodoma boljša od domače naveze Coco Vandeweghe in Shelby Rogers s 6:2 in 7:6 (6). Klepačevo in Sanchezovo v drugem krogu čakata Belgijka Elise Mertens in Nizozemka Demi Schuurs.