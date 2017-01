Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 16 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin po dolgem času ni izpeljala slalomske proge. Foto: EPA VIDEO Nastopa Ane Bucik in Maru... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finalna vožnja ženskega slaloma na Sljemenu

Po štirih letih odstop Mikaele Shiffrin

3. januar 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 16:14

Zagreb - MMC RTV SLO

Na Sljemenu, kjer se je končal zmagoviti niz Mikaele Shiffrin (odstop v prvi vožnji), spremljamo finale slalomistk svetovnega pokala. Ana Bucin je imela 9. čas prve proge.

Prenos finala (začetek ob 16.15) lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Izjemna Mikaela Shiffrin je sijajno zaključila leto 2016, ko je na Semmeringu zmagala trikrat v treh dneh, je na slalomu odstopila prvič po 19. decembru 2012. Prva zagrebška proga je bila kar selektivna, saj so med prvimi osmimi, ki so startale, ob Shiffrinovi odstopile še Wendy Holdener, Nina Loeseth in Michelle Gisin.

Zagrebški smučarski spektakel je odprla Slovakinja Veronika Velez Zuzulova, ki je postavila tudi najhitrejši čas prve vožnje. Avstrijka Bernadette Schild je druga, za vodilno zaostaja 39 stotink sekunde, Čehinja Šarka Strachova se je na progi Crveni spust zadržala dve stotinki več za tretji čas prve vožnje.

Dobro sta s prvo progo opravili Ana Bucik in Maruša Ferk. Bucikova je v zgornjem delu zaostala 0,87 stotink, kar je tedaj pomenilo 18. vmesni čas, nato pa je stopnjevala ritem. V cilju je zaostala 1,21, s čimer je zasedla deveto mesto. Ferkova je bila malce počasnejša in je z zaostankom 1,68 zasedla 17. mesto. Meta Hrovat s številko 60 ni startala.

Zagreb bo v četrtek gostil še moški slalom, ženska karavana pa se seli v Maribor, kjer bosta v soboto in nedeljo veleslalom ter slalom.

Vrstni red po prvi vožnji: 1. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 1:00,40 2. B. SCHILD AVT +0,39 3. S. STRACHOVA ČEŠ 0,41 4. P. VLHOVA SLK 0,48 5. F. HANSDOTTER ŠVE 0,57 6. M. M. GAGNON KAN 0,91 7. C. COSTAZZA ITA 0,92 8. R. STIEGLER ZDA 1,04 9. A. BUCIK SLO 1,21 10. C. GEIGER NEM 1,23 ... 17. M. FERK SLO 1,68 Odstop: Shiffrin, Holdener, Loeseth, Gisin ... Hrovatova ni startala.





T. J.