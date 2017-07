Po Touru: Le kaj bomo počeli naslednji teden?

Nedopustna "šlamastika" ekipe Primoža Rogliča

23. julij 2017 ob 08:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Danes se bo končala tritedenska kolesarska Dirka po Franciji. Na paradi šampionov bo sredi Pariza največji aplavz dobil Chris Froome, ki je na pragu četrte zmage na dirki vseh dirk.

Prenos zadnje etape, ki se bo skoraj gotovo končala s šprintom glavnine, bo po 14.30 na TV SLO 2. Dare Rupar je za Športno zgodbo na Valu 202 pripravil naslednji prispevek:

Pariz, ki je na najboljši poti, da bo čez sedem let tretjič gostil olimpijske igre, bo danes v svoje nedrje znova sprejel kolesarsko karavano in vse tiste, ki so preživeli več kot 3.500 kilometrov na najbrž največjem športnem dogodku, ki se ponavlja iz leta v leto.

Zadnja dneva sta združila največji francoski mesti, razvpiti Marseille in svetovljanski Pariz. Kakih 40 kilometrov zadnjega dne bo namenjenih paradi šampionov, branju današnjega francoskega časopisja in srkanju šampanjca. Ob prihodu na Elizejske poljane se bodo na čelo postavili preživeli sprinterji, ki jih skoraj ni več. Že v prvem tednu so domov poslali v zadnjih letih v zeleno odetega svetovnega prvaka Petra Sagana, kar je zdaj voda na mlin prirediteljem Dirke po Poljski, saj se bo Sagan nenadejano pojavil pri njih. Marcel Kittel, ki je vpisal pet etapnih zmag, pa se nato ni znašel na ozkih cestah v Centralnem masivu in Alpah in je tudi že doma. Morda se priložnost le ponudi drugemu Nemcu Andreju Greiplu, ki pa je bil na tem Touru izjemno nezanesljiv. Zagotovo zadnje še ni rekel nosilec zelene majice Avstralec Michael Matthews, ki je včerajšnji kronometer po ulicah Marseilla odpeljal v slogu turistov, ki so se trli ob Sredozemski obali.

Slovenski junak tokratnega Toura Primož Roglič nosi številko 17 med slovenskimi udeleženci. Hkrati je prvi, ki mu je uspelo zmagati v eni izmed etap tega prestiža. Ob njegovem uspehu in ob zmagi Jana Polanca na Giru ostaja tudi upanje, da bo izjemno uspešno slovensko kolesarsko leto 2017 prineslo še trojček in uspeh v eni izmed etap Vuelte, ki se bo začela natanko čez štiri tedne.

Primož Roglič je bil včeraj ob težavah, ki jih je imel, vidno nejevoljen. Kako tudi ne, saj očitno pri njegovem nizozemskem moštvu spet niso dovolj poskrbeli zanj. "Šlamastika" njegove tehnične službe je preprosto nedopustna, saj je prav Roglič njihov najboljši mož na dirki. Prav zaradi Kisovčana pa so pri Lottu Jumbu v sredo zvečer dobili tudi precej več televizijskega časa, kot so ga vajeni sicer.

Sicer pa ob tem velja dodati še, da je Jani Brajkovič tudi najboljši v moštvu Bahraina Meride, ki svojega prvega Toura ne bo pomnilo prav dolgo. Ima pa Brajkovič skupaj s Tadejem Valjavcem še naprej najboljši slovenski dosežek v skupnem seštevku in tega podatka ob izjemnem navdušenju zadnjega obdobja ne smemo prezreti. Toliko poznavalcev kolesarskega športa, kot jih je bilo moč zaznati v zadnjih dneh, nam je razodelo marsikaj, kar bi zlahka spregledali.

Spektakel, ki je v zadnjih treh tednih domoval v več kot 500 hotelih, ki je za dva transferja porabil sedem letal in kjer je bilo ves čas na voljo deset zdravnikov, bo torej zaprl svoja vrata. In prav zanimiv je bil zapis na družbenih omrežjih, ki sem ga te dni kar nekajkrat zasledil in se glasi – Le kaj bomo počeli naslednji teden?

Skupni vrstni red po 20. etapi: 1. C. FROOME VB 83:55:16 2. R. URAN KOL +0:54 3. R. BARDET FRA 2:20 4. M. LANDA ŠPA 2:21 5. F. ARU ITA 3:05 6. D. MARTIN IRS 4:42 7. S. YATES VB 6:14 8. L. MEINTJES JAR 8:20 9. A. CONTADOR ŠPA 8:49 10. W. BARGUIL FRA 9:25 ... 38. P. ROGLIČ SLO 1:39:49 45. J. BRAJKOVIČ SLO 2:00:38 144. G. BOLE SLO 3:55:29 162. B. BOŽIČ SLO 4:18:41

T. O., Dare Rupar (Radio Slovenija)