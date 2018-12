Dodaj v

Po veliki napaki Flisar obstal v kvalifikacijah

V ponedeljek prva tekma svetovnega pokala

16. december 2018 ob 20:27

MMC RTV SLO, STA

V Arosi se je z zamudo začel svetovni pokal smučarjev prostega sloga v krosu. Za edinega slovenskega predstavnika Filipa Flisarja kvalifikacije za ponedeljkovo tekmo niso bile uspešne.

Mariborčan je v Švici naredil veliko napako, zaradi katere je zasedel 34. mesto. Izločilne boje, kamor se je uvrstilo 32 najboljših, je izgubil za pet stotink. V kvalifikacijah je bil sicer najhitrejši Francoz Francois Place pred Švicarjema Romainem Detrazom in Timom Müllerjem.

Prvo dejanje zime se ni razpletlo po željah Filipa Flisarja. Foto: Reuters

"Če narediš tako veliko napako, kot sem jo jaz, se težko uvrstiš v finale. Imel sem odlične občutke, v zgornjem delu mi je šlo odlično, nato pa me je zaustavila napaka, na tej kratki progi, na kateri smučanje traja le slabe pol minute, ne moreš popraviti, časa ne moreš nadoknaditi. Res je, da sem za finalom zaostal malo, a je vseeno, če zaostaneš pet sekund ali pa stotinko. Je pa to ena tekma, slabši dosežek ni nobena katastrofa. Mislim, da sem dobro pripravljen, zadnji treningi so bili uspešni. Menim, da sem hiter, delam na tem, da bo že na naslednji tekmi konec tedna v Innichenu precej boljši," ni bil posebej razočaran Flisar.



T. J.