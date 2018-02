Po visokem porazu: "Noben hokejist ne želi igrati take tekme"

Po veliki zmagi nad ZDA so slovenski hokejisti občutili moč jeznih Rusov, ki so se po porazu proti Slovaški kar nekoliko znesli nad risi. "Realnost je taka," je po porazu z 8:2 dejal kapetan Jan Muršak.

Kdo bi si mislil, da bosta reprezentanci Slovenije in Rusije, oziroma kot v Pjongčangu, kjer zaradi sankcij po dopinškem škandalu nastopa pod olimpijsko zastavo, nosi ime Olimpijski športniki Rusije, v drugi dvoboj olimpijskega turnirja šli v takem položaju – risi z dvema točkama po zmagi nad Američani, Rusi, ki veljajo za glavne favorite, pa z ničlo po porazu s Slovaško. Neuspeh na prvi tekmi je razjezil mogočno zbornajo kamando, ki ima tu v Južni Koreji, kjer nastopa v rdečih dresih brez državnih simbolov, glasno podporo kar lepega števila navijačev.

Rusi imajo na svojem seznamu največ zvenečih imen. Po odpovedi hokejistov iz Lige NHL so najkakovostnejši posamezniki iz Lige KHL. V ruski ekipi so sami taki, večina je celo soigralcev, saj prihajajo le iz treh klubov, največ iz SKA-ja iz Sankt Peterburga, nekaj pa iz moskovskega CSKA-ja in Metallurga iz Magnitogorska. Uigravanje pri prvih favoritih turnirja ne bi smelo biti problem, toda na prvi tekmi niso upravičili vloge favoritov, že proti Sloveniji pa dva dni pozneje prikazali popolnoma drugi sliko. "Tokrat niso prav nič popuščali, tako kot so proti Slovaški. Na začetku nam je uspelo še nekako braniti njihov pritisk, potem pa so dali dva hitra gola in tekma se je takoj zlomila. Tudi v drugi tretjini nismo dobro nadaljevali, oni pa so bili ves čas kompaktni in zelo čvrsti. Doživeli smo težek poraz," je tekmo opisal Žiga Jeglič, ki je tri leta preživel pri bratislavskem Slovanu na Slovaškem, s katero se bo Slovenija pomerila v soboto.

Ko sta se ekipi srečali pred štirimi leti v Sočiju, je ob porazu s 5:2 Jeglič dosegel oba slovenska gola. Tedaj so Rusi na domačih igrah pričakovali zlato kolajno, na koncu pa so se tako kot risi poslovili v četrtfinalu. Ustavila jih je Finska. Letos je ekipa odločena, da končno pride do želenega zlata. Nazadnje so ga ruski hokejisti osvojili pred 26 leti na igrah v Albertvillu, ko so prav tako nastopili pod olimpijsko zastavo, tedaj kot del reprezentance Skupnosti neodvisnih držav. Pred tem so bili Rusi izjemno uspešni v sovjetski izbrani vrsti, ki je kar sedemkrat prišla do olimpijskega zlata.

Igra v obrambi bi morala biti kompaktnejša

Pričakovanja glede zdajšnje ekipe so res velika in na prvem preizkusu so razočarali. Kapetan Pavel Dacjuk je bil po porazu proti Slovaški kritičen, ko je izpostavil, da so vsi razmišljali le o napadu in se niso veliko ukvarjali z obrambo. Proti Sloveniji so silovito krenili od prve minute in prav veliko prostora za slovensko ofenzivo niso pustili. "Res so nam pustili zelo malo prostora. Mislim, da je bilo proti Slovaški problem, ker so hitro dali dva gola in so mislili, da bo kar naenkrat zelo lahko. Tokrat si tega niso privoščili in so visoko zmagali. V obrambi bi morali igrati bolj kompaktno. Videli smo, da so to res izjemni igralci in kakovostna ekipa. Bilo je tudi veliko težje igrati v obrambi. Škoda, da smo prejeli toliko golov, a imamo že v soboto priložnost, da popravimo vtis," je povedal Jeglič, ki so mu Američani na prvi tekmi odkrušili del zoba.

Rusi so zares od prve minute zaigrali 'na polno'. Silovito so napadli in bili agresivni ter zelo čvrsti. Rise, ki so stežka prihajali v nasprotnikovo obrambno tretjino, so stisnili pred gol. Slovenska obramba se je sicer dolgo upirala, a tik pred koncem prve tretjine, ko so si risi prek Jurija Repeta prislužili prvo dvominutno kazen, je Rusija povedla. Takoj zatem je sledil še en zadetek in prvih 20 minut se je končalo z 2:0. "Pričakovali smo takšno tekmo, da nas bodo držali v naši tretjini. Vemo, kako nevarna je njihova igra z igralcem več. V Rusiji sem igral proti ekipam, v katerih so ti igralci. Vem, da zabijajo veliko golov na podoben način. Nismo jih mogli zaustaviti in na koncu je rezultat tak, kot je," je dejal Muršak.

Pred začetkom tekme se je slovenski kapetan pozdravil z ruskim, Pavlom Dacjukom, s katerim sta igrala skupaj za Detroit v NHL-u. Nato je Muršak igral še štiri leta in pol v KHL-u, kjer je dodobra spoznal kakovost vseh ruskih reprezentantov. Dacjuk je nekajkrat mojstrsko premešal slovensko obrambo, izjemno razigran pa je bil še drugi superzvezdnik Ilja Kovalčkuk. Najbolj zveneči imeni tega turnirja – Dacjuk s podajo za prvi in Kovalčuk z drugim golom – sta že v prvi tretjini pokazala svoje razkošno znanje in poskrbela, da je na prvi odmor Rusija odšla s prednostjo 2:0.

"Vse zmage so pomembne, in bolj kot se turnir bliža koncu, pomembnejše so. Ko smo nekajkrat zadeli, smo se znebili pritiska in začeli uživati v tekmi," je dejal Dacjuk, Kovalčuk, ki se je z 11. golom izenačil s Pavlom Burejem kot Rus z največ zadetki na olimpijskih igrah, pa je pristavil: "Vedno je pomembno, da čim prej daš prvi gol. Dobro, da smo potem nadaljevali in se je odprlo. Dobrodošlo je tudi, da zadevajo različni napadi. Na prvi tekmi smo igrali tako, kot moramo, le pet minut, tokrat pa vseh 60 minut." Kovalčuk je zabil dva gola, predtem je mrežo načel Sergej Mozjakin, nato pa se je razigral izjemno nadarjeni Kiril Kaprizov, ki je trikrat ploščico spravil za hrbet Luke Gračnarja. Med strele se je vpisal še Sergej Barbanov.

Slovaki močno razjezili Ruse

Na krilih zaključka prve tretjine so Rusi začeli drugo in po polovici srečanja je bilo že 5:0. V prvi tretjini je bilo razmerje v strelih 14:5, deset minut pozneje pa so Slovenci sprožili le en strel. "Začeli smo kar dobro, čeprav smo bili ves čas pod pritiskom, a smo se zadaj še nekako uspešno borili in izbijali ploščke. Pred koncem prve tretjine pa smo prejeli dva hitra gola in naša igra je kar precej padla. Zadnja tretjina je bila malo boljša in zaključek tekme mora biti popotnica za dvoboj s Slovaško," je povedal Miha Verlič.

Med prvima ruskima goloma je minilo le 22 sekund. Ko se jim je odprlo, so streli "deževali" z vseh strani in nemogoče je bilo zaustaviti razigrane izjemno kakovostne posameznike. "Očitno so jih Slovaki res razjezili. Sicer smo vedeli, kaj lahko pričakujemo, pripravili smo se, ampak ko so enkrat začeli krožiti okoli obrambe in so se razigrali, jih je bilo težko ustaviti. Tekmo smo sicer zaključili s kar solidno igro in to mora biti popotnica za naprej. Časa ni prav veliko. Moramo se regenerirati, kolikor se da, in se pripraviti na Slovake," je dodal Verlič, ki je zbral eno podajo, po lepem sodelovanju z Muršakom pa je stresel tudi okvir vrat.

Proti Slovaški bo povsem nekaj drugega

Po visokem zaostanku je Slovenija le zadela. Verlič je podal pred vrata, kjer se je najbolje znašel Muršak, junak zmage nad ZDA, ki je dosegel že tretji gol v Pjongčangu. "Noben hokejist v kateri koli ekipi ne želi igrati take tekme. Toda tu smo, da zastopamo Slovenijo, in dali smo vse od sebe. Naredili smo kar nekaj napak. Rusi so bili močnejši, hitrejši, tehnično boljši in ko so enkrat začutili, da jim gre, so dobili dodatno energijo. Tri ali štiri gole so dali praktično na enak način. Realnost je pač taka. Mi smo veseli, da smo tu in da lahko igramo, se pa že pripravljamo na Slovaško, proti kateri verjamemo, da imamo priložnost za zmago," je slovenski kapetan misli že usmeril na sobotni dvoboj.

Muršak, ki je bil znova najboljši slovenski hokejist na ledu in se je s svojimi potezami enakovredno kosal z najboljšimi ruskimi posamezniki, verjame, da v soboto lahko risi vpišejo drugo zmago v Pjongčangu: "Zdi se mi, da smo na papirju najbolj konkurenčni Slovakom. Vseeno nas najbolj pomembna tekma še čaka, in to bo tista kvalifikacijska za četrtfinale. Do takrat lahko izgubiš tri tekme, pa če zmagaš tisto, je vse v redu. Dvoboj proti Slovaški bo zagotovo povsem nekaj drugega. Slovaška ima dobro ekipo, igra zelo požrtvovalno in kot pravo moštvo. Tu smo si podobni. Verjamem, da se jo da premagati, ampak bomo morali pokazati zares vse svoje znanje."

