Po visokem porazu proti Španiji v osmini finala proti Rusiji

Najboljši strelec Marguč s šestimi zadetki

19. januar 2017 ob 20:33,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 22:23

Metz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so na zadnji tekmi skupinskega dela SP-ja v Franciji v boju za prvo mesto v skupini B visoko izgubili proti Španiji s 36:26.

Slovenija se bo tako v osmini finala v soboto pomerila z Rusijo, ki je bila tretja v skupini A. Tekmec Španije bo Brazilija.



Že po prvem polčasu so Španci vodili z 18:10. Slovenci so bolje začeli, vodili z 1:3, nato pa so tekmeci v 11. minuti po izgubljeni žogi in protinapadu prvič povedli (4:3). Ob koncu polčasa se je število izgubljenih žog Slovenije ustavilo pri 9 (Španija je imela 3), Španci pa so iz protinapadov dosegli sedem zadetkov (Slovenci enega).

Varovanci Jordija Ribere so ves čas višali prednost (7:4, 12:8, 16:9), zadnji gol so v 28. dosegli v prazna vrata. Edini razpoloženi posameznik pri Sloveniji je bil Gašper Marguč, ki je zbral šest zadetkov. Na drugi strani je David Balaguer mrežo zatresel sedemkrat. V nadaljevanju se nihče od njiju ni več vpisal med strelce.

Na začetku drugega polčasa so Španci hitro ušli na 21:10, v 40. minuti vodili s 24:13, do konca tekme pa se razlika ni več spustila pod manj kot osem zadetkov (25:17, 29:21).

Reprezentanci sta se pred to tekmo zadnjič srečali na kvalifikacijskem turnirju za OI lani aprila v Malmöju, ko je Slovenija zmagala s 24:21. Januarja je bilo na evropskem prvenstvu na Poljskem 24:24.

SKUPINA B, Metz

5. KROG

ŠPANIJA - SLOVENIJA 36:26 (18:10)

Balaguer 7 (3) Marguč 6 (1) Rivera 6 (2) Dolenec 4 (1) Fernandez 4 Janc 3 (1) Entrerrios 4 Blagotinšek 3 Canellas 4 Miklavčič 2 Sarmiento 3 Kavtičnik 2 Guardiola 3 Zarabec 2 Goni 2 Henigman 1 Gurbindo 1 Mačkovšek 1 Tomas 1 Kodrin 1 Dušebajev 1 Poteko 1 Sedemmetrovke: 5/6; 3/5 Izključitve: 8 min; 6 min 4.500 gledalcev



TUNIZIJA - ANGOLA 43:34 (23:16)

MAKEDONIJA - ISLANDIJA 27:27 (13:15)

Lazarov 7, Georgievski 6; Karason 7, Elisson 6.

Lestvica:

ŠPANIJA 5 5 0 0 +45 10 SLOVENIJA 5 3 1 1 +15 7 MAKEDONIJA 5 2 1 2 +2 5 ISLANDIJA 5 1 2 2 +7 4 TUNIZIJA 5 1 2 2 0 4 ANGOLA 5 0 0 5 -69 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.



SKUPINA A, Nantes

5. KROG

RUSIJA - BRAZILIJA 28:24 (14:15)

Dereven in Šelmenko po 5; Toledo, Pozzer in Langaro po 5.

FRANCIJA - POLJSKA 26:25 (13:13)

Nyokas 7, Remili, Fabregas in Sorhaindo po 4; Krajewski in Gebala po 5.

JAPONSKA - NORVEŠKA 23:38 (14:19)

Lestvica:

FRANCIJA 5 5 0 0 +43 10

NORVEŠKA 5 4 0 1 +31 8 RUSIJA 5 3 0 2 +2 6 BRAZILIJA 5 2 0 3 -25 4 POLJSKA 5 1 0 4 -10 2 JAPONSKA 5 0 0 5 -41 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

M. R.