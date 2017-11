Po zadnjem porazu krimovke v glavni del z le 2 točkama

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alja Koren je bila tokrat med boljšimi igralkami Krima. Foto: BoBo Dodaj v

19. november 2017 ob 17:05,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 17:26

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so v zadnjem, 6. krogu, skupine A evropske lige prvakinj izgubile na gostovanju pri danskem Nykoebingu z 28:26. Ljubljančanke so se že predtem prebile v glavni del tekmovanja.

Tam jih čakajo še tekme z madžarskim Györom, ruskim Rostovom in danskim Midtjyllandom, Ljubljančanke pa bodo po zadnjem porazu s seboj prinesle le dve točki zaradi domače zmage nad danskimi tekmicami. Poleg njih je dve točki v drugi del tekmovanja prenesel še Midtjylland, Bukarešta in Györ šest, Nykoebing in Rostov-Don pa štiri točke.

Ljubljančanke so tekmo zelo dobro odprle, saj je v napadu blestela Alja Koren (trije zadetki v prvih 11 minutah), v vratih pa Miša Marinček. Z nekaj obrambami je spravlja v obup domače zvezdnice, ob tem so ji nalogo olajšale tudi soigralke, saj so dobro ustavile nevarno domačo navezo Kristina Kristiansen-Sarah Iversen.

Krimovke so v 25. minuti po golu Nine Zulić povedle že s 7:10, a je Dankam uspel delni niz 3:0 za izenačenje. Potem ko so prvi polčas dobile z 11:12, so slovenske prvakinje že v 32. minuti zaostajale (13:12). A kmalu je sledil nov preobrat in gostujoča prednost z 18:20. Danke so nato naredile delni niz 3:0, v zaključku pa je gostje pokopal petminutni strelski mrk. Danke so v 56. minuti prvič na tekmi povedle z dvema goloma prednosti (26:24), po zgrešeni sedemmetrovki Anete Benko pa je bilo jasno, da bodo prednost ubranile.

Najboljši strelki v ekipi Uroša Bregarja sta bili Benkova in Korenova s po petimi zadetki. Tekmovanje se bo nadaljevalo januarja.

Liga prvakinj 6., zadnji krog, skupina A:

NYKÖBING FALSTER - KRIM MERCATOR 28:26 (11:12)

J. Westberg 5, K. Kristiansen in Olsen po 4; Benko in Koren po 5, Stanko in Perederij po 4, Omoregie 3, Barič in Zulić po 2, Tsakalou 1. Sedemmetrovke: 2/2; 2/4

Izključitve: 0 min; 4 min

CSM BUKAREŠTA - VISTAL GDYNIA

34:22 (17:14)



Vrstni red: Bukarešta 10, Nyköbing 8, Krim 6, Gdynia brez točk.

Skupina B:

ROSTOV DON - MIDTJYLLAND 27:20

GYÖR - BREST 26:17

Györ 10, Rostov 8, Midtjylland 6, Brest brez točk.



Skupina C:

VARDAR - THÜRINGER 29:21

LARVIK - FERENCVAROS 21:30

Vardar 12, Ferencvaroš 8, Thüringer in Larvik po 2.



Skupina D:

BUDUĆNOST - KRISTIANSAND 26:23

METZ - BIETIGHEIM 27:21

Metz 10, Bietigheim in Budućnost 6, Kristiansand 2.

Ž. K.