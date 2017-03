Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Miami je eden izmed treh turnirjev serije masters, ki ga Rafael Nadal še ni osvojil. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po zavezani kravati preobrat Nadala

Dvoboj je trajal uro in 40 minut

27. marec 2017 ob 09:54

Miami - MMC RTV SLO

Tisoči dvoboj v karieri Rafaela Nadala se je začel kot mora. Philipp Kohlschreiber je Špancu v 3. krogu turnirja v Miamiju zavezal kravato, a se je Španec vrnil in slavil s 0:6, 6:2, 6:3.

Nemec je v prvem nizu povsem nadigral Nadala. Dobil je 13 od 20 točk na Špančev servis in osvojil niz po zgolj 25 minutah. Nazadnje je Nadal s 6:0 izgubil prvi niz januarja 2008 proti Tomasu Berdychu.

Peti nosilec je po zavezani kravati v prvem nizu zapustil igrišče in se vrnil povsem prerojen. Osvojil je prvo igro drugega niza in prvič odvzel servis nasprotniku v šesti igri za vodstvo 4:2. V odločilnem nizu je Nadal izgubil le eno od 21 točk na svoj servis in po uri in 40 minutah dobil 822. dvoboj v karieri.

"V prvem nizu je igral res dobro, toda dvoboj je dolg. Vesel sem, da sem se po težkem uvodu dobro upiral na začetku drugega niza. Potem mi je steklo. Do konca sem igral odlično," je povedal Nadal, ki je v Miamiju štirikrat igral v finalu, a turnirja nikoli ni osvojil.

Poslastica ponedeljka bo obračun Rogerja Federerja in Juana Martina del Potra.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

MIAMI, 3. krog, tabela

(7.375.695 am. dolarjev, trda podlaga)



WAWRINKA (ŠVI/1) - JAZIRI (TUN)



A. ZVEREV (NEM/16) - ISNER (ZDA/18)



KYRGIOS (AVS/12) - KARLOVIĆ (HRV/17)



GOFFIN (BEL/8) - SCHWARTZMAN (ARG)



FEDERER (ŠVI/4) - DEL POTRO (ARG/29)



BAUTISTA AGUT (ŠPA/14) - QUERREY ZDA/22



BERDYCH (ČEŠ/10) - MULLER (LUK/24)



ČORIĆ (HRV) - MANNARINO (FRA)



NADAL (ŠPA/5) - KOHLSCHREIBER (NEM/26)

0:6, 6:2, 6:3

MAHUT (FRA) - PELLA (ARG)

6:4, 6:3

SOCK (ZDA/13) - VESELY (ČEŠ)

6:3, 7:6

DONALDSON (ZDA) - RAONIĆ (KAN/3)

b.b.

FOGNINI (ITA) - CHARDY (FRA)

3:6, 6:4, 6:4

YOUNG (ZDA) - PAIRE (FRA)

7:6, 6:4

DELBONIS (ARG) - STRUFF (NEM)

7:6, 6:1

NIŠIKORI (JAP/2) - VERDASCO (ŠPA/25)

7:6, 6:7, 6:1



3. krog (Ž):

KERBER (NEM/1) - ROGERS (ZDA)

6:4, 7:5

OZAKI (JAP) - GÖRGES (NEM)

7:6, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/11) - TIG (ROM)

6:3, 6:0

KUZNECOVA (RUS/7) - TOWNSEND (ZDA)

6:4, 6:2

HALEP (ROM/3) - KONTAVEIT (EST)

6:3, 6:0

STOSUR (AVS/14) - PENG (KIT)

4:6, 6:3, 7:5

KONTA (VB/10) - PARMENTIER (FRA)

6:4, 6:0

ARRUABARRENA (ŠPA) - KEYS (ZDA/8)

7:5, 7:5



MUGURUZA (ŠPA/6) - S. ŽANG (KIT/30)

4:6, 6:2, 6:2

WOZNIACKI (DAN/12) - CIRSTEA (ROM)

6:4, 6:2

ŠAFAROVA (ČEŠ) - TOMLJANOVIĆ (HRV)

6:1, 6:3

CIBULKOVA (SLK/4) - FLIPKENS (BEL)

6:2, 6:3

LUČIĆ B. (HRV/26) - A. RADWANSKA POL/5

6:0, 6:3

MATTEK SANDS/ZDA - PAVLJUČENKOVA RUS/17

4:6, 6:0, 6:3

STRYCOVA (ČEŠ/15) - CEPELOVA (SLK)

6:2, 6:4

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - PUTINCEVA (KAZ/27)

7:5, 6:3

R. K.