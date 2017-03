Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski rokometaš David Miklavčič je bil s šestimi goli najboljši strelec Zagreba. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po zmagi Meškova Celjani ostali brez zaključnega turnirja

Karabatić najboljši, Vujović na tretjem mestu

16. marec 2017 ob 21:07

Zagreb - MMC RTV SLO

V Ligi Seha so znani udeleženci zaključnega turnirja. Rokometaši Celja so ostali brez polfinala, saj je na odločilni tekmi Meškov iz Bresta v gosteh premagal Zagreb (25:31).

V primeru zagrebške zmage, bi med najboljšimi štirimi v desetčlanski ligi končali Celjani, ki so bili tako peti, šesto mesto pa je že pred tem zasedlo velenjsko Gorenje. S porazom je Zagreb padel na četrto mesto in se bo v polfinalu pomeril z makedonskim Vardarjem, ki je bil po rednem delu najboljši. Nasprotnik beloruskih rokometašev pa bo madžarski Veszprem.

Medtem je Mednarodna rokometna zveza objavila najboljše v letu 2016. Najboljši rokometaš na svetu je Francoz Nikola Karabatić, ki je priznanje prejel že tretjič. Za njim sta se uvrstila nemški vratar Andreas Wolff in Danec Mikkel Hansen, ki je to nagrado tako kot Ivano Balić in Talant Dušebajev že dobil dvakrat. V ženski konkurenci je bila najboljša Romunka Cristina Neagu, za njo pa Norvežanka Nora Mork in Nizozemka Nycke Groot.

Nagrado za trenerja leta je prejel selektor francoske izbrane vrste Didier Dinart, medtem ko je Črnogorec Veselin Vujović, ki sedi na klopi slovenske reprezentance, zasedel tretje mesto.

Liga Seha:

ZAGREB - MEŠKOV BREST

25:31 (14:17)

Miklavčič 6, Horvat 4, Cingesar, Marković in Mandalinić po 3; D. Rutenka, Kulak, Kristopans in Stojković po 4.



IZVIĐAĆ - VARDAR 27:33



TATRAN PREŠOV - ZAGREB 30:25



Polfinale:

VARDAR - ZAGREB



VESZPREM - MEŠKOV BREST

Lestvica: VARDAR 18 15 2 1 47 VESZPREM 18 14 2 2 44 MEŠKOV BREST 18 11 2 5 35 ZAGREB 18 11 1 6 34 ------------------------------------- CELJE PIVOVARNA LAŠKO 18 11 0 7 33 GORENJE VELENJE 18 6 0 12 18 NEXE 18 5 3 10 18 METALURG 18 5 2 11 17 TATRAN PREŠOV 18 4 1 13 13 IZVIĐAĆ 18 1 1 16 4

T. J.