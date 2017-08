Po zmagi nad Čehi Kokoškov črtal Lorbka in Hrovata

Tretja pripravljalna tekma, tretja zmaga

6. avgust 2017 ob 11:36,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 23:02

Maribor - MMC RTV SLO

Košarkarji Slovenije so dobili tudi tretjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom. V Mariboru so premagali Češko (88:80), s tem so varovanci Igorja Kokoškova postali zmagovalci pokala Adecco.

Sloveniji je z dobro igro ob zaključku srečanja na koncu uspelo streti odpor Češke, ki je na zadnjem EP-ju osvojila sedmo mesto. Slovenija je povečala vodstvo v medsebojnih dvobojih, zdaj vodi z 9:2.

Znova je blestel Luka Dončić (20 točk), ki je že tretjo tekmo zapored najboljši strelec Slovenije. Goran Dragić je dosegel 18 točk. Dvomestno število točk sta dosegla tudi Vlatko Čančar (14) in Gašper Vidmar (10).

Za gledalce v dvorani Tabor sta bila največji magnet prav Dragić in Dončić. Oba sta začela tudi tekmo, ob njima pa so prvi na parket v slovenski izbrani vrsti stopili še: Klemen Prepelič, Gašper Vidmar in Edo Murić. V slovenski izbrani vrsti ni bilo Anthonyja Randolpha, ki se je včeraj v ZDA poročil.

Odpadla Lorbek in Hrovat

Po turnirju v Mariboru je selektor Igor Kokoškov oklestil reprezentanco še za dve imeni. Potem ko sta priprave prejšnji teden zapustila Blaž Mahkovic in Luka Rupnik, sta se danes od reprezentančnih kolegov poslovila Erazem Lorbek in Gregor Hrovat.

Čehi v uvodu natančni

Slovenska reprezentanca je medlo začela srečanje, napadalni Čehi, ki so znani kot natančni strelci, so povedli z 9:2. Slovenija se je v dobri minuti z delnim izidom 7:0 čisto približala, igra v prvi četrtini je bila nato izenačena (rezultat po koncu 1. četrtine: 23:24).

Slovenci so na začetku druge četrtine s ponovnim delnim izidom 7:0 povedli s 30:24, a so sledile slabše minute, ki so jih Čehi izkoristili in izenačili (30:30). Slovenci so z delnim rezultatom 8:0 povedli za osem točk (38:30). Čehi pa so se nato po dosojeni tehnični napaki Muriću približali na štiri točke zaostanka. Ob koncu polčasa se je v slovenski reprezentanci prebudil Dončić, ki je dosegel svojih prvih osem točk, od tega dve trojki, in Slovenija je na polčas odšla s sedmimi točkami prednosti (48:41).

V tretji četrtini Slovenci dolgo niso zadeli, nasprotno pa je met stekel Čehom, tako so našo reprezentanco ujeli in jo celo prehiteli. V zadnjo četrtino so vstopili s točko prednosti (65:66).

V zaključku tekme strli odpor Čehov

Igra v zadnji četrtini je bila spet izenačena, Slovenci pa so odpor Čehov strli v zadnjih petih minutah. Po petih zaporednih točah Prepeliča je Slovenija povedla z 79:74. Dončić je nato še zabil za 81:74, a so Čehi s trojko (že njihovo deseto na tekmi) znižali na 81:77. Dončić je nato dosegel trojko, nad Čančarjem je bila storjena še osebna napaka, ko je metal za tri točke. Vlatko je bil natančen in Slovenija je dve minuti in pol pred koncem vodila že za deset točk (87:77). Do konca srečanja se Čehom ni uspelo približati.

Naslednji konec tedna bo Slovenija gostovala na turnirju v Opatiji, nato jo dve prijateljski tekmi čakata še v Izraelu, pripravljalne tekme pa bo sklenila 24. avgusta v Stožicah proti Hrvaški.

Izjave po tekmi

Igor Kokoškov: "Tekma je bila atipična, saj Češka igra precej drugačno košarko, kot smo je vajeni. A po drugi strani nam je ta tekma prišla prav, saj podobno košarko goji tudi Poljska, ki je naš prvi tekmec na evropskem prvenstvu. Generalno gledano sem zadovoljen s predstavo, saj so fantje pokazali, da so si želeli zmage in da so se hoteli občinstvu predstaviti v čim boljši luči. Mislim, da gremo v pravo smer, vendar moramo čim bolje izkoristiti vse prihodnje treninge, saj jih zaradi pogostih potovanj ne bo več toliko kot do zdaj. Ob koncu bi se rad zahvalil Erazmu Lorbku in Gregorju Hrovatu za njun prispevek k reprezentanci."

Goran Dragić: "Prvi polčas smo odigrali kar solidno, naredili nekaj točk prednosti, nato pa smo popustili, a v zaključku vseeno zasluženo zmagali. Čaka nas še precej dela, zlasti na fizični pripravljenosti, saj se nam pozna, tudi meni osebno, da imamo težke noge in da ne zdržimo cele tekme v istem ritmu."

PRIPRAVLJALNE TEKME

Pokal Adecco, za 1. mesto, danes ob 20.15 (Maribor)

SLOVENIJA - Češka

88:80 (23:24, 25:17, 17:25, 23:14)

Dončić 20 (8 skokov), Dragič 18 (6 podaj), Čančar 14 (5 skokov), Vidmar 10, Prepelič in Murić po 8, Zagorac 3 (5 skokov), Dimec in Blažič po 2; Peterka 17, Hruban 14, Satoransky 13, Auda 12, Bohačik 9, Welsch in Križ po 5, Palyza 4, Pechaček 1.

Met za tri točke: 8/23; 10/26

Met za dve točki: 19/30; 16/29

Prosti meti: 26/41; 18/25

Skoki: 38; 24

Preostale pripravljalne tekme Slovenije

Sobota, 12. avgusta, ob 18.00 (Opatija)

HRVAŠKA - SLOVENIJA

Nedelja, 13. avgusta (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA



Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA

Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 (Stožice)

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

T. O., D. S.