Dodaj v

Pochettino preživel najdaljši minuti življenja

Klopp navdušen nad Alissonom

12. december 2018 ob 07:39,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 08:21

MMC RTV SLO

Največje presenečenje torkovega razpleta Lige prvakov je napredovanje Tottenhama v osmino finala.

Nogometaši Tottenhama se veselijo preboja med najboljših 16. Foto: Reuters

Londončani so morali v zadnjem krogu obiskati Camp Nou, Inter pa je na drugi strani gostil že odpisani PSV. Barcelona je tako rekoč celo tekmo vodila z 1:0 in Tottenham je bil v škripcih. Njihove muke je odrešil Lucas Moura, ki je zadel v 85. minuti.

Mauricio Pochettino po tekmi ni mogel skrivati veselja. Foto: Reuters

Pochettino: Velik dosežek za naš klub

"Presrečen sem, predvsem za navijače. To je res velik rezultat za naš klub," je bil navdušen trener Mauricio Pochettino. Argentinski strateg je dodal: "Trpeli smo, saj ob zadnjem žvižgu nismo poznali razpleta tekme v Milanu. To sta bili najtežji minuti v mojem življenju. Res sem srečen."

Statistika je bila premalo za zmago

Na drugi strani je Inter s Samirjem Handanovićem potreboval boljši izid od Tottenhama, a je proti PSV-ju osvojil le točko. Statistika je bila popolnoma na strani gostiteljev (streli 22:6, posest žoge 65‒35), a gostiteljem nikakor ni uspelo najti poti do drugega gola, ki bi jih popeljal med najboljših 16, tako se morajo potolažiti z nadaljevanjem v Evropski ligi.

Pravico v Liverpoolu je delil Damir Skomina. Foto: Reuters

Salah odrešil Redse

Do zadnjih minut je trepetal tudi vodilni klub angleškega prvenstva Liverpool, ki je z 1:0 ugnal Napoli. Rdeči so za napredovanje potrebovali zmago, po golu Moja Salaha so dolgo vodili z 1:0, a vseeno trepetali do zadnjega žvižga Damirja Skomine. Gostitelji so prevladovali in si pripravili ogromno priložnosti (streli 22:8), a je bil v vratih Italijanov odlični David Ospina, ki je gostitelje spravljal v obup ‒ predvsem Sadia Maneja.

Čudežna obramba Alissona

Srca Liverpoolovih privržencev so zatrepetala v 92. minuti, ko se je Arkadiusz Milik znašel v priložnosti, a je Alisson čudovito posredoval. Liverpool je pred sezono za Brazilca odštel rekordnih 66,8 milijona funtov, na kar se je po tekmi spomnil tudi domači strateg Jürgen Klopp: "Če bi vedel, da je Alisson tako dober, bi plačali dvakrat toliko. Nimam besed za njegovo obrambo, to nas je danes rešilo. Ne morem biti bolj ponosen na svoje fante." V tej skupini je med 16 napredoval še Paris SG, ki je v Beogradu brez težav premagal Crveno zvezdo s 4:1.

Jan Oblak se je nekajkrat res izkazal. Foto: Reuters

Oblak tretjič zapored brez prejetega zadetka

Atletico Madrid je pri Bruggeu le remiziral (0:0) in s tem izgubil prvo mesto v skupini A. Na vrh se je z gostujočo zmago pri Monacu zavihtela Borussia Dortmund. Jan Oblak je na prvih treh tekmah prejel kar šest golov, na zadnjih treh pa je vselej zaklenil vrata.

S. J.