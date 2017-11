Pod košem Reala vse več težav, a rešitev ne bo Vidmar

Pregled igre slovenskih košarkarjev

6. november 2017 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gašper Vidmar je bil glavna želja Real Madrida, vendar slovenski center zaradi previsoke odškodnine ne bo okrepil kraljevega kluba, pri katerem se je poškodoval še Gustavo Ayon.

Ko si je na tekmi proti CSKA-ju 19. oktobra koleno poškodoval Ognjen Kuzmić, zaradi česar je srbski košarkar že končal sezono, se je začelo z odhodom v Real povezovati Vidmarja. Takrat je na derbiju Evrolige rekorder po številu evropskih naslovov ostal še brez Anthonyja Randolpha, se je medtem slovenski reprezentant že vrnil na parket. Vseeno so bili v španski prestolnici odločeni poiskati zamenjavo, ki pa je zdaj nujna. V soboto se je na tekmi španskega prvenstva proti Canariasu na Tenerifu poškodoval še edini klasični center Gustavo Ayon.

Po vse glasnejših govoricah glede prestopa v Madrid je Vidmar pred dnevi spregovoril za španski AS. Dejal je, da bi bil prestop zanj velika čast, saj gre za enega največjih klubov v Evropi. Dodal je, da ima še veljavno pogodbo z Banvitom, če bi se kluba dogovorila, bi pa z veseljem igral za Real. Da je prišlo do kontaktov z madridskim velikanom, je potrdil tudi njegov zastopnik Tolga Tugsavul. Po njegovih besedah so z Realom že dogovorjeni za triletno pogodbo, vendar se je zataknilo pri odškodnini, ki jo zahteva Banvit. Toda po tekmi zadnjega kroga turškega prvenstva, ko je Banvit slavil v Giresunu, je Vidmar, ki je na tej tekmi dal 16 točk, za Bein Sports povedal, da z odhodom v Real ne bo nič: "Real je bil ena izmed možnosti, ki sem jih imel. Toda v tem trenutku ne bo prestopa. Zadovoljen sem v Banvitu, hkrati pa je velika čast, da dobiš ponudbo kluba, kot je Real. V bistvu sem bil kar šokiran, ko sem slišal zanjo."

Odličen na EP-ju, konstantno dober pri Banvitu

Da se je Real ogrel za Vidmarja, ni nič nenavadnega. Glede na njegove predstave je popolnoma razumljivo, da je 30-letni Ljubljančan zanimiv za največje evropske klube. V zadnjih letih je imel ogromno težav, vendar je na EuroBasketu, kjer je igral izvrstno, dokazal, da je, če je zdrav, evroligaški center. 211 centimetrov visoki Vidmar igra v Turčiji že zadnjih deset let (vmes je bil sicer posojen Olimpiji), potem ko je leta 2007 zapustil Slovan in odšel k Fenerbahčeju. Fener ga je nato posodil še Bešiktašu, zatem je v Carigradu igral še za Darušafako in se zdaj odlično znašel v Bandirmi. Z Banvtimo, katerega je tudi kapetan, je konec junija podpisal novo dvoletno pogodbo. Vidmar je eden izmed nosilcev kluba, v svojem slogu igra v turškem prvenstvu ves čas igra konstantno, kjer je Banvit trenutno peti (3-2), in v Fibini ligi prvakov, kjer ima v skupini C ob treh zmagah en poraz in si deli prvo mesto.

Trifunović ga želi prepričati, da nadaljuje

Vidmar je poleti sicer napovedal konec reprezentančne poti, kar je potrdil tudi po prvenstvu, saj je mnenja, da je slovo z zlato medaljo najlepši konec kariere. Toda selektor Rado Trifunović še ni obupal in ga bo skušal prepričati, da še nadaljuje. Namreč Vidmar je za reprezentanco ključnega pomena. Časi, ko je imela Slovenija celo dva centra iz Lige NBA, so minili. Slovenija ima pod obročem kar nekaj težav. Nima na voljo široke izbire visokih košarkarjev, zato je Gašper, ki predstavlja tudi obrambni steber, s svojo kakovostjo in izkušnjami neprecenljiv.

Njegova odsotnost se je na zadnjih velikih tekmovanjih, ko je imel težave s poškodbami, poznala. Namreč za izbrano vrsto je odigral le tri evropska in eno svetovno prvenstvo. Ob tem je imel konkretno vlogo le na zadnjih dveh EuroBasketih. Njegova menjava je bil ob pohodu na vrh Evrope Žiga Dimec, ki je v danih minutah zelo korektno opravil svojo nalogo, a preprosto trenutno še nima dovolj kakovosti, da bi bil nosilec izbrane vrste. Tu je še Alen Omić, ki ga zaradi naturalizacije Randolpha na prvenstvu ni bilo. Košarkar bosanskih korenin je bil zaradi tega užaljen in se zdi, da je njegova pot v slovenskem dresu končana. Slovenija torej vsaj še do konca olimpijskega ciklusa potrebuje Vidmarjevo višino, moč in znanje pod obročem.

Vrhunci tekme Fibine lige prvakov Banvit - Bayreuth (Vidmar 13 točk in 9 skokov)

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 5. krog DP: Demir - Gaziantep 98:78

4. krog Fiba LP: Neptunas - Gaziantep 114:73

28

17 19 (5/6 za dve, 2/7 za tri)

4 (1/2 za dve) 7

0 0

0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 7. krog DP: Joventut - Andorra 103:101



4. krog Evropski pokal: Andorra - Levallois 79:61 33

18 21 (4/8 za dve, 1/6 za tri)

8 (2/3 za dve, 1/1 za tri) 7

1 3

1 Tomaž Bolčina, Šentjur (SLO) 5. krog DP: Šenčur - Šentjur 70:64

33 20 (10/20 za dve) 10 0 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB) 7. krog ABA: MZT - Mega 76:92 31 16 (4/6 za dve, 2/4 za tri) 4 2 Žiga Dimec, Krka (SLO) 5. krog DP: Ilirija - Krka 79:70

4. krog ABA 2: Rogaška - Krka 83:84 27

28 5 (2/8 za dve)

10 (4/10 za dve) 7

10 0

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Olimpia Milano (ITA) ni bil v postavi / / / / Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 7. krog DP: Canarias - Real 74.84

5. krog Evroliga: Real Madrid - Himki 80:86 22

25 11 (3/6 za dve, 1/5 za tri)

12 (1/4 za dve, 2/6 za tri) 4

7 2

3 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 4. krog ABA 2: Primorska - Lovćen 77:70 5. krog DP: Olimpija - Primorska 88:77 31

34 14 (1/5 za dve, 4/6 za tri)

18 (1/5 za dve, 5/9 za tri) 1

4 6

6 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 7. krog ABA: Cedevita - Olimpija 84:60

5. krog DP: Olimpija - Primorska 88:77

4. krog Fiba LP: Estudiantes - Olimpija 75:81 23

26

24 7 (1/1 za dve, 1/3 za tri)

14 (5/7 za dve, 1/4 za tri)

11 (2/4 za dve, 0/3 za tri) 0

1

6 4

2

2 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) 5. krog DP: Tofas - Istanbul 89:85 38 13 (4/5 za dvem 1/7 za tri) 3 6 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 4. krog ABA 2: Primorska - Lovćen 77:70 5. krog DP:

Olimpija - Primorska 88:77 18

ni igral 4 (1/1 za tri)

/ 1

/ 0

/ Luka Lapornik, Steaua (ROM) 4. krog DP: Craiova- PSteaua 102:99 13 3 (1/1 za dve, 0/4 za tri) 1 0 Miha Lapornik, Zlatorog Laško (SLO) 5. krog DP: Rogaška - Zlatorog 90:89 42 22 (5/9 za dve, 2/6 za tri) 2 2 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 7. krog ABA: Cedevita - Olimpija 84:60

5. krog DP: Olimpija - Primorska 88:77

4. krog Fiba LP: Estudiantes - Olimpija 75:81 22

24

29 8 (1/1 za dve, 2/5 za tri)

0 (0/1 za dve, 0/3 za tri)

12 (0/3 za dve, 3/5 za tri) 1

3

0 2

3

3 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 5. krog DP: Helios - Hopsi 79:75 33 20 (4/9 za dve, 1/4 za tri)) 3 2 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 6. krog DP: Brindisi - Avellino 92:88 24 3 (0/3 za dve, 1/5 za tri) 3 0 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 5. krog Evroliga: Efes - Unicaja 74:79 17 0 (0/4 za tri) 2 0 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 8. krog DP: Braunschweig - Brose 68:94

5. krog Evroliga: Crvena zvezda - Brose 69:75 19

17 7 (1/1 za dve, 1/2 za tri)

0 (0/2 za dve) 1

3 0

4 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 5. krog DP: Rogaška - Zlatorog 90:89

4. krog ABA 2: Rogaška - Krka 83:84 33

27 18 (1/6 za dve, 3/4 za tri)

10 (3/5 za dvem 0/4 za tri) 5

7 2

3 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 5. krog DP: Hapoel Eilat - Hapoel Jeruzalem 67:82

4. krog Evropski pokal: Reggio Emillia - Hapoel 61:63 18

27 11 (4/7 za dve)

13 (5/8 z dve) 3

3 0

0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 8. krog DP: Levallois - Le Mans 76:87

4. krog Evropski pokal: Andorra - Levallois 79:61 28

ni bil v postavi moštva 12 (1/3 za dve, 2/7 za tri)

/ 3

/ 0

/ Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 7. krog DP: Canarias - Real 74.84

5. krog Evroliga: Real Madrid - Himki 80:86 31

11 11 (4/7 za dve, 1/5 za tri)

6 (1/3 za dve, 1/3 za tri) 3

2 0

0 Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) VTB liga: VEF Riga - Jenisej 94:67

4. krog Fiba LP: Jenisej - Juventus 85:81 26

21 7 (0/2 za dve, 2/10 za tri)

12 (1/3 za dve, 3/6 za tri) 4

4 1

4 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 7. krog DP: Gran Canaria - Fuenlabrada 87:65 8 0 (0/1 za dve) 1 1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) 5. krog DP: Ilirija - Krka 79:70 35 25 (5/13 za dve, 5/5 za tri) 7 7 Beno Udrih / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 5. krog DP: Yešilgiresun - Banvit - 76:81

4. krog Fiba LP: Banvit - Bayreuth 85:74 16

20 16 (7/8 za dve)

13 (6/12 za dve) 6

9 5

0 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 6. krog DP: Reyer Venezia - Torino 91:96

4. krog Evropski pokal: Torino - Darušafaka 60:89 26

22 13 (1/4 za dve, 3/5 za tri)

11 (3/4 za dve, 1/7 za tri)) 5

1 3

0 Saša Zagorac, Sopron (MAD) 7. krog DP: Sopron - Falco Vulcano 65:83

29 10 (3/11 za dve, 1/3 za tri) 7 1

t

Tilen Jamnik