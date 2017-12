Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Božo Đumić bo rešil težave Heliosa pod obročema. Foto: Helios Suns Dodaj v

Pod obročem Helios močnejši za Đumića

Beader: Pričakujem, da bo vzpostavil red v raketi

22. december 2017 ob 13:11

Domžale - MMC RTV SLO

Helios Suns je v svoje vrste pripeljal 208 cm visokega 25-letnega srbskega košarkarja Boža Đumića, ki je nazadnje igral za beograjski FMP.

Občinstvu se bo prvič predstavil prihodnji četrtek na tekmi četrtfinala pokala Spar proti Petrolu Olimpiji. Domžalčani, ki so imeli v tej sezoni precej smole s poškodbami, bodo z novo okrepitvijo pod košema nekoliko lažje zadihali. Srbski košarkar ima nekaj izkušenj iz Lige ABA, saj je nazadnje igral za FMP, pred tem pa v jadranskem tekmovanju tudi za beograjskega velikana, Partizan. Lansko sezono je preživel pri OKK-ju Sloboda iz Tuzle, kjer je v bosanskem prvenstvu v povprečju dosegal 11,2 točke in zbral 4,8 skoka na tekmo. Pred tem je v Srbiji nosil še dres Vojvodine iz Novega Sada in Napredak Rubina iz Kruševca.

"Boža spremljam že nekaj časa in verjamem, da se bo hitro vklopil v našo ekipo. Gre za tipično petico, kar smo do zdaj naši v igri močno pogrešali. Pričakujemo, da bo dvignil raven našega treninga, na tekmah pa vzpostavil red v raketi. S sabo prinaša tudi nekaj izkušenj iz močnejših tekmovanj, kar bo koristno tudi za naše mlajše košarkarje, ki dobivajo ogromno priložnosti, kar je tudi eden glavnih ciljev delovanja našega kluba," je o novi okrepitvi povedal trener Domžalčanov Jovan Beader.

