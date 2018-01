Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Anamarija Lampič je na domači progi v kvalifikacijah postavila peti čas. Foto: Reuters

Pod Poncami vse štiri Slovenke izpadle v četrtfinalu

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

20. januar 2018 ob 12:27,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 14:17

Planica - MMC RTV SLO, STA

Pet slovenskih smučarskih tekačev se je v Planici prebilo v izločilne boje klasičnega šprinta za svetovni pokal, a so vsi obstali v četrtfinalu.

Najhitrejša je bila v kvalifikacijah Norvežanka Kathrine Rolsted Harsem, pred olimpijsko in svetovno prvakinjo Švedinjo Stino Nilsson. S petim mestom je bila v kvalifikacijah najboljša Slovenka Anamarija Lampič, lani zmagovalka olimpijske generalke v Pjongčangu, izkušena Katja Višnar je osvojila 14. mesto, Nika Razinger 24. in Alenka Čebašek 27. V prvi četrtfinalni skupini je tekla Razingerjeva, ki je zasedla zadnje šesto mesto. Za zmagovalko skupine Stino Nilsson je zaostala za devet sekund in pol. V tretji skupini je Čebaškova zaostala pet sekund in bila peta. Najhitrejša je bila Hannna Falk. Za las pa sta bili za polfinale prekratki Lampičeva in Višnarjeva, ki sta bili obe tretji v svojih skupinah, po času pa nista bili dovolj hitri za preboj med najboljših 12. Od Lampičeve sta bili v četrti skupjni hitrejši Mari Eide in Laurien van der Graaff, od Višnarjeve pa v zadnji Heidi Weng in Anna Dyvik.

Neposredni prenos izločilnih bojev lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.



Sekundo in pol je za finalom zaostala Vesna Fabjan na 36. mestu. Bronasta z zadnjih olimpijskih iger v Sočiju, tam resda v prostem slogu, si je z današnjo tekmo tudi nekoliko priprla vrata za nastop v Južni Koreji, za komentar pa neposredno po tekmi ni bila dosegljiva. Le tri mesta za njo je tekmo končala Anita Klemenčič. Manca Slabanja je bila 54., anja Mandeljc 57., Nina Klemenčič 62. in Anja Žavbi Kunaver 63.

V moški konkurenci je bil Janez Lampič 29. Miha Šimec na 36. mestu je finale zgrešil za šest mest. Najhitrejši je bil po pričakovanjih Norvežan Johannes Klaebo, malce presenetljivo pa je izpadel italijanski as Federico Pellegrino, pred dvema letoma zmagovalec zadnjega planiškegašsprinta za svetovni pokal, ki je bil šele 44. Lampič je nato v četrtfinalu popustil v zaključku teka in v svoji skupini zasedel šesto mesto.

