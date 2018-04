Podaja Luka Dončić, zabijanje Jan Oblak

Posnetek objavljen na družbenih omrežjih

3. april 2018 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ne, v naslovu ni napaka. V najnovejšem videu, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, je vratar slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak dokazal svoje sposobnosti tudi na košarkarskem igrišču.

Žogo je zabil skozi obroč, podal pa mu je nihče drug kot Luka Dončić. Slovenska junaka, ki si kruh služita v Madridu, naj bi posnel še en športnik na začasnem delu v Španiji, košarkar Luka Rupnik.

Kje je nastal posnetek, ni znano, ugibajo pa, da je bil kraj dogodka dvorišče hiše Atleticovega napadalca Antoina Griezmanna.

Oblak je visok 190 centimetrov. Njegova starejša sestra Teja Oblak je ena izmed nosilk slovenske košarkarske reprezentance.

Goalies can jump.

The word is Jan Oblak is done with football and has been training with Luka Dončić and Luka Rupnik.. Slovenian boys hanging out in spain... pic.twitter.com/CdU3oSD65j