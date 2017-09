Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je po polovici predtekmovanja najboljši strelec evropskega prvenstva. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Podkast Številke v novi preobleki: želja in strah

V petek Goran Dragić

4. september 2017 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ta teden se vrača podkast Številke, ki bo v svoji četrti sezoni precej spremenil svojo podobo.

Do zdaj je v treh sezonah izšlo 106 epizod. Gostje so v obliki intervjujejev vsak teden razmišljali o različnih zgodbah - od športa do znanosti, od veselja do vesolja.



Želja in strah, plus in minus

Tema celotne četrte sezona bo želja in strah. Če bi to prevedli v matametična simbola, bi dobili plus in minus. Oboje nas žene, želja nas privlači, strah nas opozori, kar je evolucijsko zelo pomembno.

Najprej o Goranu Dragiću

V novi sezoni se spreminja oblika, saj bo ta zdaj pripovedna. Zgodbo bodo tkali različni sogovorniki, osrednje ime uvodne pa je Goran Dragić, ki te dni blesti v Helsinkih na evropskem prvenstvu.

Podkast bo precej bogatejši v spletni obliki, saj bo na domači strani mogoče dobiti precej člankov, ki bodo osrednjo zgodbo pripovedovali z več strani. Ena od teh bo seveda tudi številske narave.

Sezono bo predvidoma sestavljalo deset epizod, prvi boste lahko prisluhnili ta petek. Vabljeni k branju in poslušanju.

Slavko Jerič