Podolski se poleti seli na Japonsko

Turki bodo prejeli 2,6 milijona evrov odškodnine

2. marec 2017 ob 18:02

Carigrad - MMC RTV SLO

Lukas Podolski se bo poleti iz Galatasaraya preselil na Japonsko k moštvu Kobe Vissel. Japonci bodo Turkom plačali 2,6 milijona evrov odškodnine.

"To ni odločitev proti Galatasarayu, ampak odločitev za nov izziv," je pojasnil 31-letni Podolski, ki je za nemško reprezentanco odigral 129 tekem, in dodal, da bo več povedal, ko bo prišel primeren trenutek za to.

Podolski je večino kariere igral za Köln, pri Bayernu se ni znašel med letoma 2006 in 2009. Preizkusil se je tudi v Premier ligi, kjer je med letoma 2012 in 2015 igral za Arsenal. Pred prihodom v Turčijo je 17 tekem igral tudi za Inter.

Najboljše predstave je prikazal v dresu nemške izbrane vrste, dosegel je 48 zadetkov in leta 2014 v Braziliji postal tudi svetovni prvak.

A. G.