Podpisali sporazum o sodelovanju pri uporabi in upravljanju velodroma v Češči vasi

Objekt zgrajen leta 1996

19. oktober 2017 ob 15:29

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Novomeška občina, ki si prizadeva za prenovo, pokritje in nadgradnjo pred 20 leti zgrajenega kolesarskega velodroma v Češči vasi v mednarodni večpanožni olimpijski vadbeni center, je z olimpijskim komitejem podpisala protokol o sodelovanju in njegovem upravljanju.

Kot je poudaril predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, gre za prvi primer takšnega sodelovanja, ki bi ga lahko posnemale druge ekipne športne panoge, pri čemer bi lahko s podobno kombiniranimi objekti za nogomet, košarko, odbojko in rokomet skupaj prihranili do 60 milijonov evrov.

Protokol so z novomeško občino poleg olimpijskega komiteja podpisali še ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter atletska, kolesarska in triatlonska zveza Slovenije.

Ministrstvo je novomeški občini za projekt odobrilo skoraj 450.000 evrov naložbene podpore. Fundacija za šport bo hkrati za naložbo v treh letih skupaj prispevala nekaj več kot 67.000 evrov. Preureditev in nadgraditev velodroma v širšeobmočno vadbeno središče za kolesarstvo, atletiko in triatlon naj bi sicer skupaj stali 3,5 milijona evrov.

Pred tednom dni so na velodromu že začeli graditi nosilce oz. podkonstrukcijo za njegovo membransko pokrijte. Omenjena naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,23 milijona evrov. Končati jo nameravajo do prihodnjega poletja, javno naročilo za ureditev atletske steze pa objaviti konec leta ali na začetku prihodnjega.

Macedoni: Konec že prihodnje leto

Novomeški župan Gregor Macedoni je razkril, da nameravajo projekt izvesti v treh korakih. Prvi, ki že poteka, naj bi brez davka terjal dober milijon evrov, dodaten dober milijon bo šel za pokritje objekta, vrednost športne opreme pa naj bi dosegla 0,8 milijona evrov. Projekt naj bi končali jeseni prihodnje leto, je še povedal župan.

Ob dvorani za približno 500 gledalcev, ki naj bi jo zgradili po mednarodnih zahtevah, občinsko vodstvo predvideva poznejšo gradnjo plavalnega bazena, celotna ponudba pa naj bi omogočila delovanje vadbenega središča, ki bi v trikotniku Dunaj-Beograd-Milano zapolnil praznino na tem področju.

Leseni velodrom v Češči vasi pri Novem mestu so sicer zgradili za potrebe tamkajšnjega mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu leta 1996. Obrambno ministrstvo je tamkajšnje zemljišče leta 2013 predalo novomeški občini, ki je ministrstvu v zameno izročila več občinskih zemljišč na območju novomeške Vojašnice Franca Uršiča. Velodrom zdaj uporabljajo le kolesarji.

Al. Ma.