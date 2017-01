Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gorazd Podržavnik, ki se je uveljavil z uspehi Tjaše Oder, je novi selektor slovenske plavalne reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Kakšne načrte ima v poolimpijski sezoni Damir Dugonjić, še ni znano. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Podržavnik krmilo reprezentance prevzema z zdravimi temelji

Normo za Budimpešto ima že devet slovenskih plavalcev

16. januar 2017 ob 15:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Gorazd Podržavnik je novi selektor slovenske plavalne reprezentance. Ravenčan, ki se je uveljavil z uspehi Tjaše Oder, bo Slovenijo vodil (vsaj) do olimpijskih iger v Tokiu 2020.

Kot pravi Podržavnik, je od svojega predhodnika Mihe Potočnika prevzel osnovo za določanje norm za nastop na največjih tekmovanjih, kjer je minimalna zahteva, da bi se tekmovalci ob ponovitvi teh dosežkov lahko borili vsaj za 16. mesto. "Tem ciljem sledimo. Osnova ostaja tudi delo v klubih, v reprezentanci pa bomo najboljšim skušali zagotoviti nadstandardne pogoje in tako še izboljšati posamezne segmente dela. Pri tem bo pomembno sodelovanje tudi s strokovno ekipo PZS-ja pod vodstvom Dimitrija Manceviča," pravi koroški strokovnjak in obenem priznava, da bo del odvisen tudi od finančnih pogojev, ki jih bodo ustvarili vodilni na zvezi.

Izhodišče zelo dobro

Novi selektor poudarja, da prevzema zanimivo mešanico izkušenih in izredno mladih tekmovalcev, glede na dosežke iz minulih sezon pa je zelo optimističen. Slovensko plavanje je vztrajno in počasi napredovalo, tudi lani je bilo doseženih novih 16 članskih rekordov, zato je izhodišče za začetek dela na poti do olimpijskih iger v Tokiu 2020 zelo dobro. "Letos bo vrhunec sezone svetovno prvenstvo v Budimpešti in že danes imajo normo A mednarodne zveze Tjaša Oder, Anja Klinar, Nastja Govejšek, Gaja Natlačen, Janja Šegel, Damir Dugonjić, John Peter Stevens, Anže Tavčar in Robert Žbogar. Zelo blizu je tudi Martin Bau, v ozadju pa so mlade perspektivne plavalke Janja Jamšek, Tara Vovk, Neža Klančar, Katja Fain in še kdo, ki jih je treba vključiti v pripravo za Tokio. Realno bo naš cilj tam boj za enega ali celo več finalov."

Nejasen status Damirja Dugonjića

Najprej bo moral Podržavnik rešiti status posameznih plavalcev. Najbolj vprašljivi so tisti, ki študirajo in trenirajo v ZDA, zato bo tudi z njimi moral razrešiti, kakšne ambicije imajo v poolimpijski sezoni. "Imam različne informacije. Tudi status Damirja Dugonjića trenutno ni jasen, a sam sem mnenja, da bi lahko vztrajal še kar nekaj časa, zato bo med prvimi nalogami, da se s posamezniki pomenim, kakšni so njihovi cilji." Idej je kar nekaj in Podržavnik ne skriva, da z Odrovo, ki se bo v prihodnji sezoni iz ZDA vrnila v Slovenijo, razmišljata tudi o tem, da bi se plavalka morda preizkusila tudi v daljinskem plavanju.

Tekmovanja bodo privlačnejša za gledalce

Podržavnika čaka tudi tesno sodelovanje s strokovnim svetom in posameznimi člani, saj je cilj PZS-ja tudi večja atraktivnost domačih tekmovanj, ki so bila v zadnjih letih pozabljena, vrhunske dosežke pa na njih lahko dosežejo le reprezentanti. "Moramo uskladiti urnike, a realno se s tem trenutno ukvarja Miha Koren, eden od številnih mladih ambicioznih trenerjev. Vem, da se pripravlja nov, privlačnejši sistem za plavalce in gledalce." Novost letošnje sezone pa bo tudi absolutno prvenstvo, ki bo v Zagrebu, saj so se vodilni na zvezah dogovorili, da bo zaradi zagotavljanja kakovosti nastopajočih vsaka zveza eno leto gostila absolutno prvenstvo. "A da ne bo pomote. Prvenstvo za člane, mladince in kadete bo seveda še naprej potekalo v Sloveniji."

Konec januarja DP v Mariboru

Že konec meseca se bodo slovenski plavalci najprej predstavili na državnem prvenstvu v Mariboru. Prva reprezentančna akcija je napovedana za drugo polovico februarja, ko bo ekipa odpotovala na priprave v Južnoafriško republiko. "Z nami tja iz panožnega tima potuje tudi kondicijski trener Miha Robnik, ki se je že dokazal v tujini." Po pripravah se bodo začeli tudi prvi skupni nastopi. Po vrnitvi iz Južne Afrike bo najprej na sporedu miting na Ravnah, nato v Banjiluki četveroboj reprezentanc Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije.

T. O.