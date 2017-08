Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 25-letni Belgijec Dylan Teuns je zmagovalec Dirke po Poljski. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poels dobil zadnjo etapo, Teuns zadržal rumeno majico

Konec tedna cestna dirka za naslov evropskega prvaka

4. avgust 2017 ob 19:31

Bukowina Tatrzanska - MMC RTV SLO

Belgijec Dylan Teuns (BMC Racing) je zmagovalec Dirke po Poljski, potem ko je Rafala Majko v skupnem seštevku ugnal za dve sekundi. Zadnjo, sedmo etapo, je sicer dobil Wout Poels.

Poels (Sky), ki bo na letošnji Dirki po Španiji v vlogi pomočnika Chrisa Frooma, je na cilju v klanec dobil obračun peterice kolesarjev, v kateri sta bila tudi Teuns in Majka. Poljak je osvojil tretje mesto in dobil odbitek štirih bonifikacijskih sekund, a to ni bilo dovolj za skupno zmago, saj je za Teunsom (danes peto mesto) zaostajal šest sekund.

Na gorski etapi ni manjkalo napadov, že na začetku je poskušal Peter Sagan, a večje prednosti si nihče ni privozil.

Konec tedna bo v ospredju cestna dirka evropskega prvenstva v Herningu. V slovenski deveterici bo kapetan Luka Mezgec, ki je na Dirki po Poljski taktično odstopil včeraj.

DIRKA PO POLJSKI, 7. etapa, 132,5 km Bukovina Resort - Bukowina Tatrzanska: 1. W. POELS NIZ 3:28:20 2. A. YATES VB vsi 3. R. MAJKA POL isti 4. W. KELDERMAN NIZ čas 5. D. TEUNS BEL 6. D. POZZOVIVO ITA +0:05 7. S. OOMEN NIZ 0:12 8. J. HAIG AVS 0:14 9. T. VAN GARDEREN ZDA 0:18 10. R. COSTA POR 0:54 Končni skupni vrstni red (7 etap): 1. D. TEUNS BEL 27:07:47 2. R. MAJKA POL +0:02 3. W. POELS NIZ 0:03 4. W. KELDERMAN NIZ 0:10 5. A. YATES VB 0:13 6. D. POZZOVIVO ITA 0:23 7. S. OOMEN NIZ 0:36 8. J. HAIG AVS 0:57 9. V. NIBALI ITA 1:19 10. R. COSTA POR 1:22

T. O.