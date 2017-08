Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Usain Bolt je v teku na sto metrov nepričakovano ostal brez medalje, je pa z bronom izenačil dosežek Marlene Ottey, saj je osvojil že 14. medaljo na svetovnih prvenstvih. Za rekordno petnajsto bo imel priložnost v jamajški štafeti 4 x 100 metrov. Foto: Reuters VIDEO London: Moški finale na 100 m Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogrešali bomo osebo, tekmovalca, zvezdnika v celoti

Športna zgodba Boštjana Reberšaka na Valu 202

6. avgust 2017 ob 10:13

Ljubljana - Radio Slovenija

"See the best, be the next", je slogan 16. svetovnega prvenstva v atletiki, torej poglejte najboljše in postanite nasledniki. Sporočilo je na prvi pogled simpatično, namenjeno predvsem mlajšim, ki se še spogledujejo z različnimi športi, pa tudi starejšim, ki lahko v atletiki najdejo zabavo in zdrav način življenja.

Ima pa tudi globlji, tekmovalni pomen. Hote ali nehote so organizatorji sporočili, da se poslavlja generacija velikih atletskih zvezdnikov, ki jih bomo še kako pogrešali. Le redkokdo je ostal ravnodušen ob podvigih Usaina Bolta ali v Veliki Britaniji morda še bolj priljubljenega Moa Farraha. Ne bomo pogrešali le sproščenosti, s katero sta navduševala na stadionih, ne bomo pogrešali le vrhunskih izidov, niti izjemnih zmagovalnih nizov. Pogrešali bomo osebo, tekmovalca, zvezdnika v celoti. Ne zgolj navijači, ki se veselijo spektaklov, ne le mladi športniki, ki v njih najdejo idole, ne le novinarji, ki imamo radi zanimive zgodbe in premikanje mejnikov, tudi tovarne, ki s podobo zvezdnikov kujejo milijonske dobičke. Zanesljivo pa predvsem Mednarodna atletska zveza, ki je na največjih imenih gradila podobo športa, in kraljica športa v celoti kot osrednji olimpijski šport.

Največji mitingi so v zadnjem desetletju zbledeli. Vsa pozornost je usmerjena k velikim tekmovanjem, ki si sledijo iz leta v leto. In da bi bili stadioni polni, da bi lahko doživeli spektakel, kot letos v Londonu, so še kako pomembni junaki, kot sta Usain Bolt in Mo Farrah. Bolt je bil nepremagan na največjih tekmah vse od olimpijskih iger v Pekingu 2008 do včeraj, Farah od domačih iger v Londonu. Atleta kova Usain Bolt še ni bilo, vprašanje, kdaj se bo znova pojavil in k sreči je v atletskem programu po 24 disciplin v vsaki konkurenci, tako da je dovolj prostora, da se oblikujejo nove zvezde.

Usain Bolt je za svojega naslednika že razglasil Wayda van Niekerka, svetovnega rekorderja na 400 m (43,03), s katerim bi se lahko v Londonu pomeril na 200-metrski razdalji. Bolt se je tokrat odločil zgolj za 100 metrov in bil prvič premagal na največjih tekmah na 100-metrski razdalji. V Daeguju je na SP-ju leta 2011 prehitro štartal, tokrat pa sta ga ugnala ameriška tekmeca in dokazala, da je čas za slovo Jamajčana.

Mejniki Usaina Bolta so vseeno izjemni. Sinoči je s 14. medaljo na lestvici z največ kolajnami svetovnih prvenstev ujel rojakinjo Marlene Ottey. Ima 11 zlatih medalj s SP-jev in osem z olimpijskih iger, v lasti svetovna rekorda na 100 in 200 metrov in tudi z jamajško štafeto 4 x 100 m. Pred SP-jem je kar malce sebično dejal, da upa, da nihče ne bo popravil njegovih dosežkov, saj bi rad čez leta svojim otrokom kazal svoje ime ob spremljanju velikih tekmovanj, ko se vselej izpišejo rekordni dosežki.

Kraljica športa pa bo vesela vsakega šampiona, ki bo vstopil vsaj na pot 30-letnega Jamajčana, tudi če ne bo prišel do konca podobne, izjemne poti. Prihodnost Usaina Bolta v Londonu zanima prav vse, Jamajčan pa v svojem slogu odgovarja, da čaka na klic Joseja Mourinha (trenerja nogometašev Manchester Uniteda) in da se morda preizkusi kot filmski igralec v kakšem akcijskem filmu. Le kdo bi se branil imena, kot ga ima Bolt, pa čeprav sta ga včeraj premagala Justin Gatlin in Christian Coleman.

Boštjan Reberšak, Športna zgodba, Val 202