Pogumna igra Celjanov, a premalo za "hruste" iz Veszprema

Pivovarjem ob koncu pošle moči

16. september 2017 ob 16:06,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 19:11

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v uvodnem krogu Lige prvakov niso uspeli pripraviti presenečenja, saj jih je favorizirani Veszprem v Zlatorogu suvereno premagal z 39:31.

Celjani, ki so začeli v postavi Urban Lesjak, Gal Marguč, Žiga Mlakar, Jaka Malus, Kristjan Bećiri, Borut Mačkovšek in Tilen Kodrin, so se pogumno zoperstavili gostom. Po zadetkih Mlakarja in Malusa so v 5. minuti povedli z 2:1. Pivovarji so tudi nadaljevali odlično. Čvrsto v obrambi in dokaj razigrano v napadu. V 9. minuti so tako po sedemmetrovki Igorja Anića prvič vodili s +2 (5:3), malo kasneje je Malus od daleč zabil za 7:5, Marguč pa v protinapadu za 9:6.

Celjani na odmor s +2

Še posebej razpoložen je bil desni zunanji Mlakar, ki je v 16. minuti s svojim četrtim golom iz prav toliko poskusov zabil za 11:8. Čeprav se je Veszprem približal na 12:11, sta Mlakar in Luka Mitrović v 23. minuti poskrbela za +3 (14:11). Trener gostov Ljubomir Vranješ je vzel minuto odmora, ki je pomagala, saj je Veszprem ekspresno izenačil na 14:14. Pet minut pred odmorom je moral trener Branko Tamše vzeti svojo minuto odmora. Veszprem, ki je stisnil v obrambi, je po novem zapravljenem celjskem napadu prišel do vodstva (15:14), za katerega je s svojim petim golom iz prav toliko poskusov poskrbel Gašper Marguč. A končnica je spet pripadla pivovarjem. Ti so z goloma Davida Razgorja in Jana Jurečiča v zadnji minuti ušli na +2 (18:16). Prvo ime prvega polčasa Mlakar s šestimi goli.

Pivovarjem v zadnji četrtini zmanjkalo moči

Veszprem je na začetku drugega polčasa hitro izničil celjsko vodstvo. Madžarski prvak je v obrambi zaigral izjemno agresivno, tako da so imeli Celjani v napadu precej težav. Veszprem je v 40. minuti po protinapadu Renata Sulića prvič povedel s +2 (24:22). Celjski mrk je ob prednosti dveh igralcev več prekinil Malus (24:23), malo kasneje pa je Marguč izenačil na 24:24. Sledila je izenačena tekma "gol za gol". Veszprem je deset minut pred koncem spet pobegnil na +2 (31:29), po zadetku Mateja Lekaia ob igralcu manj pa je semafor kazal 32:29. In ko je Christian Ugalde v 54. minuti v protinpadu zabil za 34:30, je bilo celjskih upov bolj ali manj konec. Celjanom so vidno pošle moči, tako da je Veszprem do konca le še popravil gol razliko.

Pivovarji bodo v prihodnjem krogu, v nedeljo, 24. septembra, gostovali pri Aalborgu.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 1. krog

CELJE PL - VESZPREM

31:39 (18:16)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič 1, Malus 6, Razgor 2, Suholežnik, Marguč 4, Mitrović 1, Kodrin 1, Anić 3, Dušebajev 2, Mačkovšek 2, Mlakar 8, Bečiri 1.

Veszprem: Mikler, Alilović, Manaskov 1, Schuch, Ilić 5, Tönnesen, Gajić 4, Nilsson, Nagy 4, Accambray 1, Ugalde Garcia 4, Marguč 5, Terzić, Blagotinšek 2, Sulić 2, Lekai 11.

Sedemmetrovke: 2/3; 5/5

Izključitve: 6 min; 12 min

FLENSBURG - AALBORG 30:27 (13:15)



MEŠKOV BREST - KIELCE 28:24 (15:11)



Nedelja:

KIEL - PSG

SKUPINA C, 1. krog



Nedelja ob 17.00:

GORENJE VELENJE - ADEMAR LEON

SKJERN - DINAMO BUKAREŠTA

KADETTEN - ELVERUM 36:30

SKUPINA A, 1. krog



KRISTIANSTAD - ZAGREB 28:28 (14:16)



Nedelja:

WISLA - VARDAR

NANTES - PICK SZEGED

RHEIN NECKAR LÖWEN - BARCELONA





SKUPINA D, 1. krog



MOTOR ZAPOROŽJE - ČEHOVSKI MEDVEDI

36:23

MONTPELLIER - METALURG 32:22 (19:11)

Nedelja:

BEŠIKTAŠ - SPORTING

A. V.